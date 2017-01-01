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Boeing показала грузовой дрон

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Дрон может переносить более 220 кг.
Грузовой дрон может переносить до 220 кг
Грузовой дрон может переносить до 220 кг
Скриншот видео

На разработку и сборку машины у инженеров ушло около трех месяцев. После дрон прошел успешные испытания на одном из тестовых полигонов компании. Boeing не раскрыла информацию о длительности полета и емкости аккумуляторов.

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Длина дрона с вертикальным взлетом составляет почти пять метров, ширина — 5,5 метра, высота — 1,2 метра, передает The Verge. Летательный аппарат, приводимый в движение восемью роторами, имеет вес в 339 кг.

Прототип появился спустя четыре месяца после того, как Boeing приобрела компанию Aurora Flight Sciences, которая в свое время заключила партнерское соглашение с Uber в рамках проекта по созданию беспилотного аэротакси.

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Теги: Дрон, Boeing, видео
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