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Razer показала док-станцию в виде ноутбука для своего телефона

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Смартфон можно превратить в полноценный лэптоп.
Док-станция Razer
Док-станция Razer

Компания Razer привезла на выставку CES 2018 крайне необычное устройство под кодовым названием Project Linda, представляющее собой док-станцию в форме ноутбука. Эта концептуальная док-станция обладает специальным портом в том месте, где у ноутбуков обычно расположена сенсорная панель. В эту полость пользователь сможет поместить первый смартфон для геймеров Razer Phone.

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Мощный смартфон вполне способен стать “сердцем“ этого импровизированного ноутбука. Ведь внутри него мощный процессор Qualcomm Snapdragon 835, 8 ГБ оперативной памяти, а работает всё это под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat.

Мощности смартфона хватает для того, чтобы выводить на его 5,7-дюймовый экран изображение с разрешением 2560 на 1440 пикселей (плотность 514 ppi) и частотой обновления картинки в 120 Гц. Согласитесь, от этого гаджета запитать ноутбук будет не так уж и сложно.

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Будучи помещённым в док-станцию, смартфон не только становится её “железом“, но также выполняет роль сенсорной панели для навигации по приложениям. Посетителям выставки предлагали воспользоваться этой сенсорной панелью, чтобы поиграть в различные видеоигры на 13,3-дюймовом Quad HR-экране док-станции, а также обработать фотографии в графическом редакторе. Некоторые игры позволяют использовать экран смартфона для отображения дополнительных иконок и функциональных клавиш. Док-станция снабжена портом USB-C, посредством которого она объединяется со смартфоном и обменивается с ним данными, параллельно подзаряжая его от сети.

Внутри корпуса док-станции расположен аккумулятор, способный зарядить смартфон трижды кряду, а также накопитель информации объемом 200 ГБ, на который вы сможете сохранять файлы и устанавливать приложения. Представители Razer, разумеется, дают понять журналистам, что это всего лишь прототип и еще неизвестно, поступит ли он в итоге в свободную продажу. Однако некоторые посетители выставки искренне заинтересовались устройством. Так что, может быть, однажды оно действительно появится на полках магазинов.

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Теги: Razer, CES 2018, телефон
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