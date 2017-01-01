Microsoft избавится от Excel

В Office 2019 не будет популярной программы.

Microsoft хочет отказаться от одного элемента Office. Так, стало известно, что корпорация Microsoft планирует отказаться от дальнейшей разработки редактора таблиц Excel. В частности, речь идёт о том, что в предстоящем Office 2019 Excel будет отсутствовать, либо же от него откажутся впоследствии.

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По словам представителей Microsoft, это решение связано с тем, что популярность своего фирменного редактора таблиц опустилась до критически низкого уровня, поэтому от него стоит отказаться.

Отмечается, что это решение связано с тем, что пользователи всё чаще обращают внимание на облачные сервисы для менеджмента и работы с большими объёмами данных. При этом было сказано, что Microsoft хочет сосредоточиться на развитии облачного сервиса Office 365, который позволяет работать с документами, в том числе таблицами формата Excel.