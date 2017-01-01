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Против Apple открыли расследование из-за замедления iPhone

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Власти Франции подозревают компанию в намеренном ухудшении смартфонов.
На Apple подали в суд
На Apple подали в суд

Прокуратура Франции открыла расследование в отношении Apple из-за намеренного замедления работы iPhone. Об этом со ссылкой на источники сообщают AFP и Reuters.

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Власти подозревают корпорацию в намеренном и запланированном ухудшении производительности старых смартфонов. В расследовании будет принимать участие антимонопольное ведомство Франции.

Как уточняет радиостанция Europe 1, жалобу на Apple подала ассоциация "Стоп программе устаревания" (Halte à l'obsolescence programmée, HOP). Активисты заявили, что компания специально делает срок работы iPhone короче, чтобы ускорить замену на более новые модели.

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Представители французского подразделения корпорации были недоступны, в офисе в США отказались комментировать дело, добавляет Reuters.

Apple уличили в замедлении работы iPhone в декабре 2017 года, впоследствии корпорация призналась, что действительно снижает производительность смартфонов со старым аккумулятором. Против компании в связи с этим подано несколько исков, в частности, жительница Калифорнии потребовала от Apple триллион долларов.

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Теги: Apple, iPhone, телефон
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