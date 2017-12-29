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Apple подтвердила уязвимость своих устройств на процессоре Intel

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И ноутбуки, и мобильные устройства подвержены уязвимости.
Процессоры Intel под угрозой
Процессоры Intel под угрозой

Компания Apple официально подтвердила, что все ее девайсы (как ноутбуки, так и мобильные устройства) затронуты уязвимостью, обнаруженной в процессорах Intel. Компания посоветовала скачивать приложения и софт только из доверенных источников.

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"Все Mac-системы и iOS-устройства оказались затронуты, но на данный момент нет известных нам эксплоитов, способных повлиять на конечного потребителя. Поскольку вредоносное использование всех этих проблем требует загрузки вредоносного приложения на ваши Mac или iOS-девайсы, мы рекомендуем скачивать софт только из доверенных источников наподобие App Store", - написала компания в своем блоге.

Apple утверждает, что проблемы удалось смягчить патчами для операционных систем, вышедшими ранее. Apple Watch оказались не затронуты проблемой.

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Теги: Intel, Apple
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