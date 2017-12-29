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Samsung анонсировал процессоры для Galaxy S9

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Новый смартфон получит процессор Exynos.
Обнародованы данные о чипе для флагмана Samsung
Обнародованы данные о чипе для флагмана Samsung

Новое поколение флагманских смартфонов Samsung выпустят в двух версиях. Galaxy S9 и Galaxy S9+ для США и Китая получат Snapdragon 845, а остальной мир будет работать на Exynos. Сегодня Samsung анонсировала новый чипсет и рассказала о его главных особенностях.

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Exynos 9810 представляет второе поколение 10-нанометровых чипов компании для смартфонов и умных устройств, сообщает GizmoChina. Новинка состоит из четырёх кастомных ядер и четырёх ядер для эффективного уровня производительности. Максимальная частота — 2,9 ГГц.

В сравнении с предшественником Exynos 9810 показывает двукратную одноядерную производительность и 40-процентный прирост при задействовании нескольких ядер.

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Глубокое изучение на базе нейронной сети позволяет смартфону идентифицировать людей и предметы на фотографиях. Чип также поддерживает функцию гибридного распознавания лица путём 3D-сканирования, поэтому Galaxy S9 наверняка будет определять владельца по лицу. Поддержка сканера отпечатков и радужной оболочки глаза не исчезнет.

Модем LTE даст возможность пользователям стримить обычные видео в разрешении до 4К и ролики в формате 360 градусов. Максимальная скорость загрузки — 1,2 Гб/с. Вдобавок смартфоны на Exynos 9810 смогут снимать фотографии при более низкой освещённости и писать видео в 4К на частоте 120 кадров в секунду.

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Теги: Galaxy S9, Samsung, процессор
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