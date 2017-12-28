Ученые создали квантовое радио, которое заменит GPS

Технология использует очень низкие частоты.

Как рассказали специалисты из Национального института стандартов и технологий США, им удалось создать аппарат беспроводной связи, работающий на частотах ниже 1 кГц и не превышающего силы в 1 пТл.

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Благодаря этому теперь имеется возможность передавать данные в густой городской застройке, под толщей воды и под землю. Речь идет не только о голосовой связи. Новая технология способна передавать видео и аудиофайлы, а также другие объемные данные.

Ранее при помощи GPS удавалось обеспечивать лишь текстовую связь с подводными лодками на больших глубинах. Для связи на уровне голосовых сообщений субмаринам приходилось подниматься на перископную глубину, находящуюся на уровне 20-15 метров. Теперь "квантовое радио" способно обеспечить связь без всплытия.

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Как говорят разработчики, они уже добились поставленной цели, но в недалеком будущем существенно разовьют технологию. Сейчас ведется работа по увеличению чувствительности и улучшению уровня связи с одновременным подавлением шумов и повышением пропускной способности сети.