LG может отказаться от выпуска флагмана G7

Для флагмана придумают новое имя.

Вопреки появившимся минувшей осенью слухам, LG G7 не стоит ждать на выставке потребительской электроники CES 2018 в Лас-Вегасе. Однако, по всей видимости, он не будет представлен и на MWC 2018 в Барселоне, где в прошлом году дебютировал LG G6. Более того, такая модель, вероятно, вообще не увидит свет. Однако фанатам южнокорейского бренда не следует расстраиваться — преемник у G6 будет, только название ему придумают другое. О новой стратегии журналистам поведал официальный представитель LG. Из его слов можно сделать вывод, что следующее поколение получит двузначный числовой индекс. Не исключено, что будущий флагман от LG Electronics анонсируют как G10.

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Как заявил представитель LG, ребрендинг флагманских моделей не является чем-то новым, и Samsung с Apple уже его провели. Напомним, что в 2016 году Samsung вывела на рынок Galaxy Note 7 вместо ожидавшегося Note 6, а в 2017 году Apple анонсировала юбилейный iPhone X (10), пропустив порядковый номер 9. Китайские компании нередко "перескакивают" через цифру 4, которая в народной культуре Поднебесной ассоциируется со смертью. Так, например, преемниками OnePlus 3/3T стали OnePlus 5/5T.

Сама LG Electronics тоже уже проводила ребрендинг своей флагманской серии. В 2013 году она отказалась от торговой марки Optimus для обозначения своих топовых телефонов. Так появился LG G2, чьим предшественником являлся LG Optimus G. Позже аналогичным образом поступила Huawei, избавившаяся от двойного названия Huawei Ascend. Последним носителем громоздкого имени из числа премиальных моделей фирмы стал Huawei Ascend P7, выпущенный в 2014 году. Спустя год ему на смену пришел Huawei P8.