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Samsung покажет первый в мире изогнутый монитор с Thunderbolt 3

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На выставке CES 2018 компания представит новый девайс.
Samsung покажет новый монитор
Samsung покажет новый монитор

На следующей неделе в Лас-Вегасе пройдет международная выставка потребительской электроники CES 2018. Компания Samsung Electronics планирует представить на этом мероприятии первый в мире изогнутый монитор, оснащенный интерфейсом Intel Thunderbolt 3. Он называется CJ791.

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В мониторе Samsung CJ791 используется 34-дюймовая панель с подсветкой QLED и временем отклика 4 мс. Ее разрешение — 3440 x 1440 пикселей. Экран с радиусом изгиба 1500 мм охватывает 125% цветового пространства sRGB и характеризуется углами просмотра 178°.

Кабель Thunderbolt 3, используемый для подключения монитора CJ791 к ноутбуку, также может служить для подачи питания. Допустимая мощность нагрузки - 85 Вт.

Изогнутый монитор с Thunderbolt 3
Изогнутый монитор с Thunderbolt 3

Производитель также отмечает узкие рамки по бокам и сверху экрана, возможности регулировки высоты и наклона.

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Теги: CES 2018, монитор, Samsung
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