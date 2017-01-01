Для iPhone X создали маску-невидимку

Фильтр для смартфона позволяет замаскировать лицо.

Японский разработчик Казуя Ноширо создал фильтр iPhone X, который делает лицо невидимым, маскируя его под окружающие объекты.

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Ноширо опубликовал в Twitter видео, на котором он позирует перед камерой, а его голова, не считая глаз, рта и прически, выглядит совершенно прозрачной. Разработчик назвал новую функцию "оптическим камуфляжем".

В комментариях пользователи предположили, что программист предварительно заснял интерьер комнаты, который затем использовался для создания эффекта "прозрачности". Несмотря на просьбы подписчиков, Ноширо не стал описывать принцип действия фильтра.

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Он отметил, что тестировал новую функцию для создания новой игры для смартфона, основанной на технологии дополненной реальности.