Территория Твоей Техники презентовала первое в мире техноплатье

В субботу, 23 октября, в ТРЦ Lavina Mall открылся магазин ТТТ (Территория Твоей Техники). К торжественному мероприятию команда ТТТ подготовила интересную развлекательную программу: презентовала технологическое платье, генератор Van de Graaff, а также провела викторины и розыгрыши.

Компания ТТТ обладает 17-м профессиональным опытом в сфере оптовых и розничных продаж. Всего в Украине успешно функционируют более 140 магазинов, в которых работают свыше 750 сотрудников. Компания - официальный дистрибьютор практически всех ключевых производителей, представленных в Украине, включая LG, Lenovo, Samsung, Microsoft.

“Наша компания зарекомендовала себя как один из лидеров оптовой торговли в Украине. Сейчас мы вышли на розничный рынок, предлагая партнерство изобретателям, дизайнерам и просто талантливым людям. Для них мы предоставляем специальные зоны в магазинах ТТТ, онлайн магазин и другие презентационные возможности обсуждаемы. Например, в новом магазине сети размещена работа украинского художника Андрея Мазова, презентовано первое в мире техноплатье со встроенными дисплеями и инкрустированными элементами, выполненными на 3D-принтере. Мы открыты к диалогу, связаться с нами можно через ttt.ua, facebook ttt.ua, instagam ttt_ua либо напрямую со мной “ – рассказала директор по маркетингу Юлия Беседина.

Платье представляет собой сложную конструкцию, состоящую из 40 дисплеев. Вес – 9 килограммов. На разработку и реализацию проекта ушло полгода и около 5 тысяч долларов. Это оригинальное решение для рекламных кампаний и промоакций.

“Платье – компромиссное решение нашей команды и результат кропотливых трудов. Его разработкой мы занимались около 6 месяцев. Вдохновением для нас послужило интересное платье, состоящее из четких, прямых линий. Мы подумали, почему бы не скомбинировать геометрию с инновационными технологиями. Основная цель проекта – добиться эффекта “вау“. Как видите, нам это удалось“ – рассказал автор разработки Сергей Лукашенко.

Внимание гостей магазина привлек не только необычный вид платья, а и возможность выиграть. Дело в том, что каждые 10 минут, на одном из 40 экранов появлялся QR-код, сканируя который можно было получить от 500 до 2000 гривен. Счастливые коды гости меняли на технику.

Также многие оценили фотозону с генератором Van de Graaff. Детям понравились многочисленные игры в очках виртуальной реальности, а праздничное настроение всем обеспечил оригинальный DJ-сет.