Apple сократит производство iPhone X

Сокращение ожидается на 40%.

Apple может сократить объемы производства iPhone X на 40%. Об этом сообщает газета Bloomberg со ссылкой на исследование консалтинговой компании JL Warren Capital.

Читай также: iPhone нашли на картине XIX века

"Предстоящее снижение объемов производства iPhone X отражает слабый спрос на модель из-за высокой цены и недостатка инновационных функций, - заявили представители JL Warren Capital. - Исследования рынка показывают, что широко рекламируемый iPhone X не увеличил мировых продаж iPhone".

Слухи о предстоящем сокращении производства привели к снижению стоимости акций партнеров Apple, занятых поставками комплектующих для iPhone X. Всего за сутки ценные бумаги Lens Technology Co., Shenzhen Desay Battery Technology Co. и Largan Precision Co. подешевели на 8-10% от предыдущих показателей.

Читай также: Хакерам удалось взломать iPhone X

"Это было вполне ожидаемо, — соглашаются с коллегами эксперты аналитической фирмы Cowen & Co., - потребители не могут оправдать для себя покупку смартфона за 1000 долларов, а потому предпочитают более доступные модели. Нет ничего удивительного в том, что продажи iPhone X не так высоки, как хотелось бы".