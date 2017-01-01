Названы худшие гаджеты 2017 года

Среди худших - украинское изобретение.

Издание о технологиях Engadget составило рейтинг самых неудачных устройств уходящего 2017 года.

Juicero

Juicero

Одним из самых запоминающихся устройств года стала соковыжималка американской компании Juicero. За всё время работы проекту удалось привлечь около $120 млн инвестиций и разработать устройство, которые выжимает сок не из фруктов, а из специальных пакетов с фруктовой смесью.

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Стоимость соковыжималки составила около $700, а затем упала до $400, пакеты с "соком" Juicero продавала по цене от $4 до $10 за штуку.

В апреле Bloomberg опубликовало материал о стартапе, рассказав, что соковыжималка не нужна — сок из пакетов можно с тем же успехом выжимать руками. В сентябре Juicero объявила о закрытии.

LG Watch Style

LG Watch Style

По мнению журналистов Engadget, «умные» часы LG Watch Style также достойны звания худшего устройства года. Издание назвало дизайн часов "тусклым", а также отметило, что LG Watch Style не могут проработать без подзарядки и 24 часов.

Bodega

Проект Bodega

Bodega - стартап, который разработал автоматические киоски с товарами первой необходимости: снеками, макаронами, сладостями, канцтоварами и другими. По задумке компании, такие боксы должны стоять в многоквартирных домах и спортзалах.

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Чтобы забрать покупку из бокса и оплатить товар, покупатель должен использовать приложение: привязать к нему банковскую карту и получить трёхзначный код доступа.

По мнению Engadget, автоматы Bodega решают "проблему, которой не существует": сходить в магазин или заказать доставку товаров намного проще.

Atari

Кепка от Atari

Компания Atari разработала кепку с колонками в козырьке за $130.

"Один из продуктов, которые заставляют вас задавать вопрос “Зачем?“, — описали Atari Speakerhat журналисты Engadget.

Nissin

Вилка с шумопоглотителем

В 2017 году японская Nissin представила вилку для рамена, которая подавляет шум от поедания лапши. Стоит это устройство от $130.

Вилка с шумопоглотителем 0:00 / 03:01

Bixby

Bixby

В марте Samsung официально представила цифрового ассистента Bixby. По мнению Engadget, недоработанный "помощник" для смартфонов S8 значительно проигрывает, например, Google Assistant.

Pixel Buds

Pixel Buds

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Ещё один участник списка — беспроводные наушники со встроенным переводчиком от Google под названием Pixel Buds.

По мнению Engadget, устройство оказалось почти бесполезным: наушники не заглушают внешний шум, их невозможно с первого раза поместить в чехол-зарядку, а переводчик работает только при надежном подключении к интернету и только с некоторыми смартфонами.

Hushme

Шупомоглощающая маска Hushme

"Одно из самых нелепых устройств, которые мы видели в этом году", — так в Engadget охарактеризовали разработку украинского стартапа Hushme.

Маска должна поглощать звуки телефонного разговора, чтобы говорящий не мешал окружающим. Стоимость устройства составляет около 189$, проекту удалось собрать на Kickstarter более $71 тысячи.