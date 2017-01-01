Названы худшие гаджеты 2017 года
Издание о технологиях Engadget составило рейтинг самых неудачных устройств уходящего 2017 года.
Juicero
Одним из самых запоминающихся устройств года стала соковыжималка американской компании Juicero. За всё время работы проекту удалось привлечь около $120 млн инвестиций и разработать устройство, которые выжимает сок не из фруктов, а из специальных пакетов с фруктовой смесью.
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Стоимость соковыжималки составила около $700, а затем упала до $400, пакеты с "соком" Juicero продавала по цене от $4 до $10 за штуку.
В апреле Bloomberg опубликовало материал о стартапе, рассказав, что соковыжималка не нужна — сок из пакетов можно с тем же успехом выжимать руками. В сентябре Juicero объявила о закрытии.
LG Watch Style
По мнению журналистов Engadget, «умные» часы LG Watch Style также достойны звания худшего устройства года. Издание назвало дизайн часов "тусклым", а также отметило, что LG Watch Style не могут проработать без подзарядки и 24 часов.
Bodega
Bodega - стартап, который разработал автоматические киоски с товарами первой необходимости: снеками, макаронами, сладостями, канцтоварами и другими. По задумке компании, такие боксы должны стоять в многоквартирных домах и спортзалах.
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Чтобы забрать покупку из бокса и оплатить товар, покупатель должен использовать приложение: привязать к нему банковскую карту и получить трёхзначный код доступа.
По мнению Engadget, автоматы Bodega решают "проблему, которой не существует": сходить в магазин или заказать доставку товаров намного проще.
Atari
Компания Atari разработала кепку с колонками в козырьке за $130.
"Один из продуктов, которые заставляют вас задавать вопрос “Зачем?“, — описали Atari Speakerhat журналисты Engadget.
Nissin
В 2017 году японская Nissin представила вилку для рамена, которая подавляет шум от поедания лапши. Стоит это устройство от $130.
Bixby
В марте Samsung официально представила цифрового ассистента Bixby. По мнению Engadget, недоработанный "помощник" для смартфонов S8 значительно проигрывает, например, Google Assistant.
Pixel Buds
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Ещё один участник списка — беспроводные наушники со встроенным переводчиком от Google под названием Pixel Buds.
По мнению Engadget, устройство оказалось почти бесполезным: наушники не заглушают внешний шум, их невозможно с первого раза поместить в чехол-зарядку, а переводчик работает только при надежном подключении к интернету и только с некоторыми смартфонами.
Hushme
"Одно из самых нелепых устройств, которые мы видели в этом году", — так в Engadget охарактеризовали разработку украинского стартапа Hushme.
Маска должна поглощать звуки телефонного разговора, чтобы говорящий не мешал окружающим. Стоимость устройства составляет около 189$, проекту удалось собрать на Kickstarter более $71 тысячи.
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