Как временно или навсегда отключить родительский контроль на Android

Мы покажем вам различные варианты удаления родительского контроля из Family Link.

Вы активировали родительский контроль на Android и не знаете, как его отключить? Или вы хотите на время приостановить мониторинг Family Link?

Family Link или родительский контроль позволяют настраивать различные параметры, чтобы адаптировать его динамику к потребностям семей. И среди них возможность в любой момент прекратить мониторинг и контроль.

Мы покажем вам, как выполнить это действие в несколько этапов с учетом различных контекстов.

Как убрать родительский контроль с телефона

как убрать родительский контроль в гугле

Одним из требований для активации родительского контроля в Family Link является создание семейной группы Google. Это позволяет добавлять до 5 участников и активировать специальные элементы управления для управления учетными записями детей и устройствами.

Поэтому, когда вы хотите прекратить родительский надзор, имейте в виду, что вы вносите изменения в настройки своей семейной группы, поэтому обратите внимание на настройки, которые вы выбираете в процессе. Чтобы вам было проще, мы объясним это шаг за шагом:

Откройте приложение Family Link на своем мобильном телефоне и перейдите прямо в профиль вашего ребенка.

Выберите «Управление настройками» >> «Родительские настройки», как показано на изображении.

Найдите и выберите опцию «Контроль аккаунта».

А теперь прокрутите вниз до «Остановить мониторинг».

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Как указано в описании, выбрав эту опцию, вы больше не сможете использовать родительский контроль или управлять учетной записью или устройствами вашего ребенка. Как только вы подтвердите действие, мониторинг прекратится.

Вы увидите сообщение «Наблюдение остановлено», информирующее о том, что родительский контроль отключен для учетной записи вашего ребенка. А с другой стороны, ваш ребенок получит электронное письмо типа «Ваш отец, мать или опекун прекратили присмотр через Family Link». Таким образом, у вас больше нет ограничений на использование учетной записи Google или связанных устройств.

Вы не найдете опции, позволяющей выбрать между ее отключением навсегда или временно. Но пока учетная запись вашего ребенка по-прежнему является частью вашей семейной группы, вы можете в любое время повторно управлять родительским контролем из Family Link. Конечно, перенастраивая все шаги.

Даже если вы отменили родительский контроль, учетная запись вашего ребенка останется частью вашей семейной группы со всеми вытекающими из этого преимуществами.

Как убрать родительский контроль в Гугле

Как убрать родительский контроль

Если вы уже смотрели Family Link, пытаясь выяснить, как отключить родительский контроль, вы, возможно, встречали несколько вариантов, которые казались правильными для отключения этого процесса. Например, варианты “Удалить учетную запись“ или “Удалить участника“.

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Хотя они и будут способствовать устранению родительского надзора, это не основная цель этих вариантов. Прежде чем вы нажмете на эти настройки, вы лучше поймете, о чем они говорят, поэтому давайте сделаем небольшой обзор.

Если вы войдете в приложение «Family Link для детей и подростков» с контролируемого мобильного телефона вашего ребенка, вы найдете опцию «Удалить учетную запись».



Этот вариант включает в себя гораздо больше, чем отмена родительского надзора. Выбирая «Удалить учетную запись», вы удаляете учетную запись Google вашего ребенка на этом устройстве. Это не означает, что вы удаляете учетную запись Google своего ребенка, просто все службы и данные, связанные с этой учетной записью, будут удалены с этого мобильного телефона.

Как убрать родительский контроль

Это может быть хорошим вариантом, если ваш ребенок больше не использует этот мобильный телефон , поэтому больше нет необходимости отслеживать его действия на этом устройстве или хранить данные своей учетной записи.

Если вы войдете в приложение Family Link на своем мобильном телефоне, вы найдете опцию «Удалить участника».

Как убрать родительский контроль

Эта опция доступна в разделе «Семейная группа». Вам просто нужно выбрать профиль своего ребенка, выбрать «Информация об учетной записи», и он появится как последний вариант в списке.

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Когда вы выберете этот вариант и подтвердите действие, Google удалит учетную запись вашего ребенка как часть Семейной группы . Да, родительский надзор прекращен, но вам нужно учесть и другие детали.

Несмотря на то, что они сохраняют свою учетную запись, если они не являются частью семейной группы, созданной вами в Google, у вашего ребенка больше не будет некоторых преимуществ. Например, вы не сможете получить доступ к общему хранилищу в Google One.

Еще одна деталь, о которой следует помнить, - это то, что динамика различается в зависимости от возраста ваших детей. Например, в случае несовершеннолетних младше 13 лет Google попросит вас удалить их учетную запись, если вы больше не контролируете ее, поскольку для использования ее услуг требуется согласие родителей.

Как отключить родительский контроль из детской записи

Как отключить родительский контроль

Google позволяет детям отключать родительский контроль из приложения Family Link для детей. Однако это не останется незамеченным родителями.

Google отправит родителям уведомление о том, что ребенок прекратил родительский контроль. Кроме того, он заблокирует устройство ребенка примерно на 24 часа. Разумный срок для родителей, чтобы предпринять какие-либо действия или утвердить решение ребенка (старше 13 лет).

Если родители согласны, они могут снять блокировку с устройства до истечения 24-часового периода. С другой стороны, это не означает, что учетная запись ребенка больше не входит в семейную группу, настроенную в Google.

Как убрать родительский контроль с телефона

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