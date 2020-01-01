Как узнать, кто отписался от вас и другие секреты Instagram

Существуют неофициальные приложения, которые позволяют вам управлять своей базой подписчиков, например, теми, на которых вы подписаны, и не делают этого, как даже те, которые вас заблокировали.

Социальная сеть Instagram, принадлежащая Facebook, является одной из самых быстрорастущих платформ в последнее время, согласно данным сайта мониторинга Statista, в настоящее время она насчитывает 111 миллионов активных пользователей.

Как узнать кто удалил меня из подписчиков в инстаграме freepik.com

Из его интерфейса пользователь может легко публиковать фотографии, видеоролики (короткие и длительные) и истории, которые “исчезают“ через 24 часа. Что по-прежнему сложно, так это с администрированием раздела “фолловеры“ . Для этого существуют неофициальные приложения, доступные как для Android, так и для iOS, которые позволяют полностью контролировать действия, происходящие на этой конкретной платформе.

Давайте узнаем, как посмотреть, кто отписался в инстаграме бесплатно.

InsTrack

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Это бесплатное приложение для iPhone включает опции для просмотра новых подписчиков и тех, кто отписался от вас с момента последнего обновления вашего профиля. Он также показывает не подписчиков (тех, кто не подписан на вас) и поклонников (тех, за кем вы не подписаны).

Хотя оно не является платным, у приложения есть версия, которая позволяет вам видеть, кто вас заблокировал, в обмен на ежемесячную подписку.

https://apps.apple.com/us/app/instrack-for-instagram/id558512661

InstaFollow

Приложение также называется Unfollowers for Instagram на Android, и ему нужно только связать информацию определенной учетной записи.

Как и другие приложения этого типа, приложение является бесплатным, и вы получите его статистику, в том числе, кто отписался от вас, просмотреть список подписчиков, увидеть количество пользователей, отфильтровать результаты в любом списке в приложении и отключить рекламу во время использования сотовая сеть передачи данных.

https://apps.apple.com/us/app/instafollow-for-instagram/id574850908

Reports+ для Instagram

Это конкретное приложение предлагает впечатляющий объем информации о ваших подписчиках. Отчеты + Анализ подписчиков в Instagram позволяет вам получать информацию о том, какие подписчики являются вашими «лучшими» и «худшими» в зависимости от количества «лайков» или комментариев, которые они вам дают.

Он также разбивает рост вашей учетной записи с помощью диаграмм, которые отслеживают количество подписчиков, которых вы приобрели, и взаимодействие ваших сообщений с течением времени.

https://apps.apple.com/ru/app/reports-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-instagram/id1156192844

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobilearts.instareport&hl=ru&gl=US

Track Followers for Instagram

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Отслеживание подписчиков позволяет вам получить много информации о вашей аудитории. В дополнение к основным инструментам, таким как отслеживание не подписчиков, приложение также показывает, какие из ваших подписчиков неактивны, какие пользователи лайкают или комментируют ваши сообщения, не подписавшись на вас, и какие подписчики взаимодействуют с вами больше всего.

Он также предоставляет пользователю другую аналитическую информацию, например, какой из их хэштегов (тегов) наиболее популярен, в какое время лучше публиковать и даже в какое время лучше публиковать историю.

https://apps.apple.com/us/app/followers-track-for-instagram/id1236012496

FollowMeter

Чтобы использовать приложение, вам нужно только дать FollowMeter разрешение на доступ к вашей учетной записи Instagram. После того, как вы войдете в систему и предоставите разрешение, приложение будет автоматически отслеживать ряд показателей вашей учетной записи, в том числе новых подписчиков и тех, кто не подписан.

FollowMeter доступен для iPhone и Android, как и большинство этих приложений. Это бесплатно, и нет необходимости платить за отслеживание подписчиков, но есть способы оплаты, чтобы получать конкретные отчеты о вашей активности в социальной сети изображений.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.beakerapps.instameter2&hl=ru&gl=US

https://apps.apple.com/ru/app/followmeter-for-instagram/id651309421

Instagram Stories

В Instagram Stories есть множество вариантов, которые касаются не только того, кто или кто их видел. Из приложения вы можете редактировать или ограничивать просмотры, среди прочего, просто нажав на значок шестеренки в верхнем левом углу окна.

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С помощью этого параметра пользователь может настроить свои видео в соответствии со следующими параметрами: “Скрыть историю от» (выберите людей из списка подписчиков, чтобы скрыть от них эту историю), «Лучшие друзья» (создайте список близких друзей, если вы хочу поделиться этой историей только с определенными людьми), «Разрешить ответы на сообщения“ (разрешить вашим подписчикам или только подписчикам, на которых вы подписаны, отвечать на вашу историю). Или вы можете полностью отключить ответы.

Как узнать в Инсте подписан на тебя человек или нет freepik.com

Это также позволяет вам разрешить обмен историями между вашими подписчиками и обмен фотографиями и видео вашей истории в виде сообщений. В любом случае имя пользователя всегда будет отображаться в сообщении.

Напомним, ранее мы рассказывали, как узнать, кто заходил на мою страницу в Инстаграм.