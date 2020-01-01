Как узнать, кто отписался от вас и другие секреты Instagram
Социальная сеть Instagram, принадлежащая Facebook, является одной из самых быстрорастущих платформ в последнее время, согласно данным сайта мониторинга Statista, в настоящее время она насчитывает 111 миллионов активных пользователей.
Из его интерфейса пользователь может легко публиковать фотографии, видеоролики (короткие и длительные) и истории, которые “исчезают“ через 24 часа. Что по-прежнему сложно, так это с администрированием раздела “фолловеры“ . Для этого существуют неофициальные приложения, доступные как для Android, так и для iOS, которые позволяют полностью контролировать действия, происходящие на этой конкретной платформе.
Давайте узнаем, как посмотреть, кто отписался в инстаграме бесплатно.
InsTrack
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Это бесплатное приложение для iPhone включает опции для просмотра новых подписчиков и тех, кто отписался от вас с момента последнего обновления вашего профиля. Он также показывает не подписчиков (тех, кто не подписан на вас) и поклонников (тех, за кем вы не подписаны).
Хотя оно не является платным, у приложения есть версия, которая позволяет вам видеть, кто вас заблокировал, в обмен на ежемесячную подписку.
https://apps.apple.com/us/app/instrack-for-instagram/id558512661
InstaFollow
Приложение также называется Unfollowers for Instagram на Android, и ему нужно только связать информацию определенной учетной записи.
Как и другие приложения этого типа, приложение является бесплатным, и вы получите его статистику, в том числе, кто отписался от вас, просмотреть список подписчиков, увидеть количество пользователей, отфильтровать результаты в любом списке в приложении и отключить рекламу во время использования сотовая сеть передачи данных.
https://apps.apple.com/us/app/instafollow-for-instagram/id574850908
Reports+ для Instagram
Это конкретное приложение предлагает впечатляющий объем информации о ваших подписчиках. Отчеты + Анализ подписчиков в Instagram позволяет вам получать информацию о том, какие подписчики являются вашими «лучшими» и «худшими» в зависимости от количества «лайков» или комментариев, которые они вам дают.
Он также разбивает рост вашей учетной записи с помощью диаграмм, которые отслеживают количество подписчиков, которых вы приобрели, и взаимодействие ваших сообщений с течением времени.
https://apps.apple.com/ru/app/reports-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-instagram/id1156192844
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobilearts.instareport&hl=ru&gl=US
Track Followers for Instagram
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Отслеживание подписчиков позволяет вам получить много информации о вашей аудитории. В дополнение к основным инструментам, таким как отслеживание не подписчиков, приложение также показывает, какие из ваших подписчиков неактивны, какие пользователи лайкают или комментируют ваши сообщения, не подписавшись на вас, и какие подписчики взаимодействуют с вами больше всего.
Он также предоставляет пользователю другую аналитическую информацию, например, какой из их хэштегов (тегов) наиболее популярен, в какое время лучше публиковать и даже в какое время лучше публиковать историю.
https://apps.apple.com/us/app/followers-track-for-instagram/id1236012496
FollowMeter
Чтобы использовать приложение, вам нужно только дать FollowMeter разрешение на доступ к вашей учетной записи Instagram. После того, как вы войдете в систему и предоставите разрешение, приложение будет автоматически отслеживать ряд показателей вашей учетной записи, в том числе новых подписчиков и тех, кто не подписан.
FollowMeter доступен для iPhone и Android, как и большинство этих приложений. Это бесплатно, и нет необходимости платить за отслеживание подписчиков, но есть способы оплаты, чтобы получать конкретные отчеты о вашей активности в социальной сети изображений.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.beakerapps.instameter2&hl=ru&gl=US
https://apps.apple.com/ru/app/followmeter-for-instagram/id651309421
Instagram Stories
В Instagram Stories есть множество вариантов, которые касаются не только того, кто или кто их видел. Из приложения вы можете редактировать или ограничивать просмотры, среди прочего, просто нажав на значок шестеренки в верхнем левом углу окна.
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С помощью этого параметра пользователь может настроить свои видео в соответствии со следующими параметрами: “Скрыть историю от» (выберите людей из списка подписчиков, чтобы скрыть от них эту историю), «Лучшие друзья» (создайте список близких друзей, если вы хочу поделиться этой историей только с определенными людьми), «Разрешить ответы на сообщения“ (разрешить вашим подписчикам или только подписчикам, на которых вы подписаны, отвечать на вашу историю). Или вы можете полностью отключить ответы.
Это также позволяет вам разрешить обмен историями между вашими подписчиками и обмен фотографиями и видео вашей истории в виде сообщений. В любом случае имя пользователя всегда будет отображаться в сообщении.
Напомним, ранее мы рассказывали, как узнать, кто заходил на мою страницу в Инстаграм.
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