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Быстрее пули: ТОП самых быстрых поездов в мире

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Как быстро разгоняется самый быстрый поезд в мире и какая у него скорость?
Как называется самый быстрый поезд в мире,
Как называется самый быстрый поезд в мире,
maglev.net

В 1964 году, с открытием линии Токайдо Синкансэн, Япония открыла эру высокоскоростных железных дорог.

С тех пор человечество неустанно работало над созданием поездов с большей эффективностью, экономичностью и, прежде всего, скоростью.

Самый быстрый поезд в мире

Shanghai Transrapid
Shanghai Transrapid
maglev.net

Хотя другие поезда развивают более высокие скорости в идеальных условиях, Shanghai Transrapid развивает рабочую скорость 431 км / ч, что делает его самым быстрым коммерческим поездом в мире.

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Построенный немецкими компаниями Siemens и ThyssenKrupp, этот маглев использует электромагнитную подвеску для устранения трения на пути.

Это третья линия магнитной левитации, которая будет эксплуатироваться в коммерческих целях (после Бирмингемского маглева и Берлинской городской железной дороги), самая старая из все еще действующих и первый высокоскоростной коммерческий маглев.

А на сколько разгоняется самый быстрый поезд в мире? Общее расстояние между станцией метро Longyang Road и международным аэропортом Пудун составляет 30 километров, и поездка составляет примерно 7,5 минут.

Его приблизительная средняя скорость составляет 240 км / ч, а максимальной скорости в 431 км / ч он достигает примерно за три с половиной минуты .

Cамые быстрые поезда в мире

CR400AF / CR400BF
CR400AF / CR400BF
maglev.net

C400AF (Blue Dolphin) и CR400BF (Golden Phoenix) являются самыми быстрыми моделями в серии с рабочей скоростью 350 км / ч и испытательной скоростью 494 км / ч на линии Фуксин в Китае.

В отличие от своего старшего старшего брата, в поездах Fuxing используется электропоезд.

Фуксин соединяет 16 провинций Китая, и предпринимаются попытки экспортировать дизайн в другие страны.

E5, E6, H5
E5, E6, H5
maglev.net

Титул третьего по скорости коммерческого поезда в мире разделили несколько поездов: британский E320, японский ES / E6 / H5 Shinkansen, марокканский Al Boraq и французский TGV.

TGV
TGV
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Однако, хотя все эти поезда работают с обычной скоростью 320 км / ч. TGV выделяется среди остальных, достигнув рекордных 574,86 км / ч в условиях испытаний 2007 года на Страсбургской линии.

У TGV (Train à Grande Vitesse) есть несколько уникальных конструктивных особенностей, таких как указатели в кабине, которые избавляют водителя от необходимости распознавать сигналы на высокой скорости, и совместное использование осей между вагонами.

10 самых быстрых поездов в мире

Eurostar E320
Eurostar E320
maglev.net

Список десяти самых быстрых поездов в мире продолжается следующим образом: KTX I / KTX-Sancheon в Южной Корее (4-е место) и Thalys TGV, ICE 3 Eurostar e32C в Нидерландах (5-е место).

KTX I / KTX-Sancheon
KTX I / KTX-Sancheon
maglev.net

Шестое место у Talgo 350 SRO в Саудовской Аравии, MO ICE 3 в Германии на седьмом, Frecciarossa 1000 и AGV 575 в Италии (8-е), Thalys TGV и Eurostar e320 в Бельгии (9-е) и THSR 700T на Тайване (10-е).

Проекты самых быстрых поездов

 

Hyperloop Virgin One
Hyperloop Virgin One
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Когда будут построены новые поезда, они смогут использовать технологию магнитной левитации наряду с двумя уникальными инновациями. 

Наиболее известным примером этого является Hyperloop Virgin One, который разогнали до 1223 км / ч и в настоящее время самый быстрый способ транспортировки в процессе создания.

Напомним, ранее сообщалось, что в Японии запущен пассажирский поезд, разгоняющийся до 500 км/ч (видео).

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Теги: поезд
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