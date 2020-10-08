Как выбрать телевизор в 2021 году и на что обратить внимание

Технологическое развитие телевизоров продолжается. Для производителей внедрение инноваций в каждое новое поколение имеет решающее значение, поскольку это наиболее эффективная стратегия, позволяющая поддерживать активность рынка и способствовать обновлению старых моделей. А 2021 год будет особенно удачным, потому что пользователи могут получить доступ к более широкому спектру технологий, чем в предыдущие годы.

Цель этой статьи - помочь вам правильно выбрать телевизор, который лучше всего подходит именно вам, заодно не бьющий по карману и обладающий нужными функциями.

Как выбрать диагональ телевизора

В реалиях Украины диагональ - это, пожалуй, первое, на что смотрит потребитель. И, в первую очередь, из соображений - влезет ли телевизор на стену.

Почти 10 лет назад все покупали 32-дюймовые панели, и они считались большими. Сейчас же доступны 50 и 55-дюймовые модели с разрешением 4К. И такой формат выпускают все производители телевизоров, причем стоимость не выбьет дыру в бюджете. Цены начинаются от 10 тысяч грн и выше.

Но диагональ - это лишь часть пути. Теперь надо разобраться с подсветкой телевизора.

Панель и подсветка

Самоизлучающие пиксели телевизоров MicroLED должны помочь им эффективно бороться с «засветкой»

Если в этом году мы будем придерживаться панельных технологий и подсветки, то входной и средний диапазоны не добавят ничего актуального в портфолио прошлых лет. В большинстве телевизоров используется ЖК-панель с технологией IPS или VA, хотя возможно, что если наш бюджет очень ограничен, и мы ищем очень экономичный телевизор с несколькими дюймами за пределами крупных брендов, мы найдем модель с панелью TN.

В 2021 году первые телевизоры MicroLED поступили в магазины, технология MiniLED укрепила свое присутствие и появились OLED-панели 3-го поколения.

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Наиболее частыми технологиями подсветки в начальном и среднем диапазонах являются периферийная подсветка (Edge LED) и Direct LED, хотя некоторые бренды включают подсветку FALD (Full Array Local Dimming) в свои более амбициозные модели среднего уровня.

Однако, если мы хотим получить ЖК-телевизор с подсветкой FALD, нам придется придерживаться среднего / высокого, высокого и премиального диапазонов, что оказывает заметное влияние на финансы.

До сих пор мы упоминали только технологии, которые были доступны в течение нескольких лет, но именно в 2021 году три инновации, которые интересуют пользователей, были реализованы в диапазонах высокого и премиум-класса: телевизоры MicroLED, технология подсветки MiniLED для ЖК-телевизоров и OLED 3-го поколения.

MicroLED

Технология MicroLED сталкивается с двумя проблемами: управление тепловыделением диодов и миниатюризация этих устройств для увеличения их плотности на дюйм

В начале 2020 года мы увидели первые телевизоры Samsung MicroLED в действии, и качество их изображения просто потрясающее. Самые продвинутые панели, которые были у южнокорейского бренда в то время, имели шаг пикселя 0,6 мм, поэтому вполне вероятно, что 99 и 110-дюймовые домашние телевизоры, которые появятся на рынке, будут использовать те же панели.

Панели MicroLED способны достигать 2000 нит в ограниченных областях матрицы. Как и OLED-телевизоры, устройства MicroLED предлагают нам очень высокий коэффициент контрастности и глубокий черный цвет, но есть несколько разделов, в которых последние имеют преимущество перед OLED-панелями. Одна из них заключается в том, что его способность сохранять яркость значительно выше. Фактически, эти первые панели MicroLED способны достигать 2000 нит в ограниченных областях матрицы, но нет никаких сомнений в том, что в будущем, когда эта технология получит дальнейшее развитие, эта цифра увеличится.

Кроме того, неорганическая природа диодов делает их практически невосприимчивыми к деградации и задержке. Те, кто отвечает за Samsung, с которыми мы имели возможность поговорить, заверили нас, что их нынешние панели MicroLED имеют приблизительный срок службы 25 лет , что соответствует сроку службы ЖК-телевизоров со светодиодной подсветкой.

Однако на этом качества этой технологии не заканчиваются. Самоизлучающая природа пикселей и минимальное время, необходимое для изменения состояния, должны помочь устройствам MicroLED эффективно бороться с цветением и размытостью изображения ( цветение - это дефект, который проявляется в виде окружающих ореолов в самых ярких областях каждого кадра). И, конечно же, нет ничего, что могло бы возразить против собственной частоты обновления, с которой работают первые панели MicroLED, которая составляет 120 Гц (то же самое, что используется в современных OLED- и ЖК-устройствах).

Текущие панели Samsung MicroLED имеют приблизительный срок службы 25 лет.

Что интересно, сильные стороны этого нововведения не ограничиваются качеством изображения. Массив неорганических светодиодов, из которых состоит панель MicroLED, может быть изготовлен с желаемыми размерами и соотношением сторон, что придает этой технологии необычайную гибкость. В конфигурации дисплея MicroLED 8K, которую мы видели на ISE в 2020 году, Samsung использовала тридцать шесть безрамочных модулей размером 80 x 42 см , но могла бы интегрировать больше, чтобы сформировать еще больший дисплей с более высоким разрешением (хотя у него была бы такая же плотность пикселей).

Модульная конструкция панелей MicroLED позволяет изготавливать экраны почти того размера, который нам нужен, и с предпочтительным соотношением сторон, хотя, конечно, в сценарии домашнего использования интересно производить устройства с управляемым размером и соотношением сторон. . Соотношение сторон 16: 9.

Трудно не заснуть перед чередой качеств устройств MicroLED, но мы не должны игнорировать то, что перед ними также стоит ряд проблем, которые производителям придется решить, если они хотят, чтобы эта технология однажды закрепилась на рынке.

Технология MicroLED сталкивается с двумя проблемами: управление тепловыделением диодов и миниатюризация этих устройств для увеличения их плотности на дюйм.

С технической точки зрения самые большие проблемы - это управление теплом и плотность пикселей. Светодиодные диоды очень эффективны, но когда они должны обеспечивать высокие пики яркости, они рассеивают часть получаемой энергии в виде тепла. Жертвами высоких температур становятся не сами диоды; это сварные швы, которые крепят их к подложке, на которой они размещены, потому что они могут разрушиться.

В Samsung утверждают, что решили эту проблему, обеспечив рассеивание 35% остаточной энергии диодной матрицей в виде тепла вперед, а остальные 65% - назад. По заявлению южнокорейского бренда, эта мощность передачи тепловой энергии гарантирует, что сварные швы не будут разрушаться.

Другая техническая проблема - дальнейшая миниатюризация диодов, чтобы они уместились в том же пространстве и сделали возможным производство телевизоров среднего размера с очень высоким разрешением. Мы знаем, что производители работают в этих областях, поэтому можем быть достаточно оптимистичными и верить в то, что телевизоры MicroLED будут развиваться, сравнимыми с развитием OLED- и LCD-устройств в последние годы.

Эта технология очень многообещающая, и нет никаких сомнений в том, что это хорошая новость, что мы уже можем купить телевизор, который делает ставку на домашнее призвание. Проблема в том, что продукт, который сейчас предлагает нам Samsung, имеет непомерно высокую цену (выше 100000 евро), а 76- и 88-дюймовые модели, которые появятся в конце этого года, хотя и будут дешевле, также будут иметь безусловно, по достаточно высокой цене, чтобы сделать их недоступными для большинства пользователей.

MiniLED

Телевизоры LG QNED с подсветкой MiniLED содержат в 30–70 раз больше светодиодов, чем обычные ЖК-телевизоры

Телевизоры с технологией MiniLED - это ЖК-устройства, в которых панель подсвечивается матрицей светодиодов, которая намного плотнее, чем у традиционных ЖК-телевизоров с подсветкой Edge LED, Direct LED или FALD. Его диоды значительно меньше, чем у этих последних устройств, но не настолько, как у телевизоров MicroLED, поэтому количество пикселей на панели больше, чем количество диодов в системе подсветки.

Samsung, LG, Hisense и TCL - некоторые из брендов, которые решили внедрить технологию MiniLED в своих телевизорах.

Некоторые из брендов, которые выбрали эту технологию, - это Samsung, LG, Hisense и TCL. Последний, по сути, представил свои устройства MiniLED третьего поколения на выставке CES 2021 , что свидетельствует о том, что эта китайская компания была одной из первых , кто выбрал это нововведение для повышения производительности своих ЖК-телевизоров.

В начале прошлого года у нас была возможность ознакомиться с моделью TCL X10 с подсветкой MiniLED и сравнить ее с LG C9 OLED и Samsung Q90R QLED. И это оставило нам фантастический вкус во рту. Для решения проблемы подсветки инженеры TCL разработали матрицу из 15 360 светодиодов, которая позволяет ослаблять свет каждой сцены, воздействуя в общей сложности на 768 независимых зон, что намного выше, чем у самых современных телевизоров FALD, которые они редко превышают 500 зон.

Телевизоры LG QNED с подсветкой MiniLED содержат в 30–70 раз больше светодиодов, чем обычные ЖК-телевизоры.

Во время последней выставки CES большой интерес вызвала технология TCL OD Zero ( Zero Optical Distance), инновация, реализованная этим брендом в устройствах MiniLED третьего поколения. Благодаря этому, этому производителю удалось уменьшить толщину своих телевизоров до 1,5-2 см и добиться этого, устранив линзу, которая отвечала за рассеивание света, излучаемого светодиодными диодами, которых сейчас так много и так много. Они могут оставаться полностью приклеенными к ЖК-панели, обеспечивая равномерное распределение света.

Samsung и LG также подготовили свои телевизоры с технологией MiniLED. Например, Samsung представила Neo QLED, который использует этот тип подсветки, но они также включают новый процессор обработки.

LG, со своей стороны, окрестил его QNed , потому что, в дополнении к использованию этой подсветки технологии, они используют новую партию нанокристаллов, чтобы воспроизвести цвета более точно. Эту технологию назвали квантовыми точками.

OLED evo

На данный момент только модель G1 включает новую панель OLED evo, но, как ожидается, в 2022 году LG переместит эту панель на другие серии OLED-телевизоров

На данный момент только модель G1 включает новую панель OLED evo, но, как ожидается, в 2022 году LG переместит эту панель на другие серии OLED-телевизоров.

Чтобы повысить точность воспроизведения цвета OLED-телевизорами с панелью evo, инженеры LG изменили структуру панели , воздействуя на слои, отвечающие за восстановление красного и синего цветов. Кроме того, они добавили новый слой для восстановления зеленого цвета, который, по словам представителей этой марки, оказывает заметное влияние на светоотдачу телевизора.

Ожидается, что в 2022 году LG переместит эту панель на другие серии OLED-телевизоров. У нас нет официальной информации о телевизорах , которые интегрируют новые матрицы, но, кажется разумным предположить, что они будут выходить в премиальном сегменте.

Дополнительные технологии

HDMI 2.1

Выбор телевизора с возможностью подключения HDMI 2.1 - отличная идея, если мы хотим использовать его для игры с ПК или консолью следующего поколения

2021 год станет годом окончательной консолидации стандарта HDMI 2.1. И дело в том, что, наконец, все крупные производители телевизоров с амбициями внедряют его в свои телевизоры среднего, высокого и премиального уровня. В настоящее время этот интерфейс подключения не дает ничего актуального в области кино, но в области видеоигр он имеет значение.

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PlayStation 5, Xbox Series X и S, а также видеокарты семейств NVIDIA GeForce RTX 30 и AMD Radeon RX 6000 имеют выходы HDMI, соответствующие стандарту 2.1. Кроме того, LG, Samsung, Sony, Panasonic и Philips, среди других брендов, реализовали эту спецификацию в некоторых из своих последних серийных телевизоров (хотя справедливо помнить, что LG выбрала HDMI 2.1 без оговорок три поколения назад), поэтому в нашем распоряжении уже есть телевизоры, оснащенные этой технологией.

Выбор телевизора с возможностью подключения HDMI 2.1 - отличная идея, если мы хотим использовать его для игры с ПК или консолью следующего поколения.

Вот самые актуальные нововведения HDMI 2.1:

Это позволяет нам передавать видеосигналы 2160p с частотой до 120 кадров в секунду от нашего источника, которым может быть игровая консоль или компьютер, на наш телевизор.

Это позволяет передавать на наш телевизор видеосигналы, содержащие HDR-контент, описываемый динамическими метаданными , которые используются стандартами Dolby Vision и HDR10 +.

В нем реализована технология eARC (улучшенная ARC), которая позволяет телевизорам, которые ее используют, отправлять любой текущий многоканальный цифровой звуковой формат с высоким разрешением на наше аудиооборудование, будь то звуковая панель, A / V-ресивер или любое другое решение. Он даже способен обрабатывать Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS Master и DTS: X, которые на сегодняшний день являются наиболее требовательными форматами многоканального звука.

Он представляет технологию VRR (Variable Refresh Rate), которая представляет собой метод адаптивного обновления, связанный с AMD FreeSync и NVIDIA G-SYNC, двумя технологиями, с которыми компьютерные геймеры знакомы. Грубо говоря, он позволяет синхронизировать изображения, выдаваемые графическим процессором ПК или консоли, и изображения, воспроизводимые телевизором, что помогает нам бороться с такими досадными дефектами, как разрыв и заикание .

Включает режим ALLM (автоматический режим с малой задержкой) прозрачно для пользователя, определяя, что телевизор принимает видеосигнал от игрового устройства. Этот режим работы телевизора отключает большую часть обработки видео, чтобы уменьшить задержку ввода , улучшение, которое может очень сильно повлиять на наш опыт при игре в некоторые игры, такие как шутеры от первого лица или файтинги, между другими жанрами.

В нем реализована технология QFT (Quick Frame Transport), которая сокращает время, необходимое для передачи видеосигнала от источника к телевизору.

Ассортимент телевизоров с возможностью подключения HDMI 2.1, которые есть в нашем распоряжении в этом году, намного шире, чем в предыдущие годы, но не все бренды выполнили свою домашнюю работу одинаково, и пользователям полезно знать об этом. С одной стороны, большинство телевизоров, поступающих в магазины с возможностью подключения HDMI 2.1, не предлагают нам этот стандарт во всех портах .

К сожалению, большинство телевизоров, которые поступают в магазины с возможностью подключения HDMI 2.1, не предлагают нам этот стандарт во всех портах.

На данный момент единственными известными нам телевизорами, которые реализуют эту технологию в четырех разъемах HDMI, которые они включают, являются модели NanoCell 8K и OLED 8K и 4K от LG , а также модели Neo QLED 8K от Samsung .

Возможно, существует другой телевизор, который соответствует этому условию, но большинство других моделей этих двух брендов и всех остальных имеют один или два разъема HDMI 2.1 . Остальные реализуют стандарт 2.0.

Кроме того, нам также интересно знать, что во многих телевизорах даже не все порты HDMI 2.1 реализуют все преимущества, определенные в стандарте. И в большинстве телевизоров с такой возможностью подключения четырех портов HDMI составляет 40 Гбит / с, что ниже 48 Гбит / с, описанных в стандарте 2.1.

На практике это не имеет большого значения, потому что 48 Гбит / с необходимы только для передачи контента 4K UHD с 12-битной глубиной цвета , 120 Гц и подвыборкой цвета 4: 4: 4.

Наконец, некоторые телевизоры обещают нам полноценный HDMI 2.1, но не доставляют его нам с завода. Так происходит, например, с моделью Sony A90J с OLED-панелью. Без сомнения, это фантастический телевизор, но два разъема HDMI 2.1, которые он включает (два других - HDMI 2.0), еще не поддерживают функции VRR и ALLM. Sony подтвердила, что в будущем выпустит обновление прошивки , которое устранит этот пробел и обеспечит полную поддержку стандарта 2.1 на входах HDMI 3 и 4.

Новейшие возможности беспроводной связи в телевизорах

За пределами HDMI 2.1 есть жизнь. Если мы полны решимости купить новый телевизор и хотим, чтобы в нем были самые современные стандарты беспроводной связи, доступные сегодня, будет полезно убедиться, что он поддерживает 802.11ac Wi-Fi и Bluetooth 5.0.

На данный момент Samsung является единственным крупным брендом, который реализует стандарт Wi-Fi 6 в своих моделях панелей 8K, но вполне вероятно, что другие производители скоро воспользуются этой победой.

А когда дело доходит до подключения к проводной сети, идеальным вариантом является включение в новые телевизоры сетевого контроллера Gigabit Ethernet, а это условие не выполняется во многих моделях.

Стандарты HDR

В идеале пользователи могут не беспокоиться о форматах HDR, с которыми может работать наш телевизор, но только несколько брендов предлагают нам очень желаемую совместимость со всеми наиболее часто используемыми стандартами сегодня. Кроме того, ни один производитель не предлагает нам одинаковый охват этой технологии во всех своих моделях.

Hisense, Panasonic, Philips и TCL предлагают нам полный охват технологий HDR на своих телевизорах.

Телевизоры, которые обычно предлагают нам наиболее амбициозную совместимость с HDR-контентом, обычно относятся к высокому и премиальному диапазонам. Если мы выберем телевизор среднего уровня, нам, возможно, придется довольствоваться базовой поддержкой HDR, а если мы выберем один из входных диапазонов, возможно, его характеристики не позволят контенту в высоком динамическом диапазоне предложить нам больше, чем у тех, у кого нет HDR.

В следующей таблице мы собрали охват HDR, предложенный основными производителями телевизоров на момент написания этой статьи, а также в их самых амбициозных моделях . Возможно, что какой-то бренд в будущем включит стандарт, с которым он в настоящее время не работает, но это то, что мы можем ожидать от моделей, которые поступят в магазины в 2021 году:

Как правильно выбрать телевизор по HDR

Ниже мы предлагаем вам вкратце ознакомиться с тем, что предлагает нам каждая из технологий, которые мы собрали в предыдущей таблице.

Это наиболее распространенный стандарт по двум фундаментальным причинам: его требования наименее требовательны и он открыт, поэтому любой производитель устройств бытовой электроники может использовать его без уплаты лицензионных сборов. Чтобы телевизор был совместим с HDR10, он должен иметь панель с 10-битной глубиной цвета и обеспечивать максимальную яркость не менее 1000 нит.

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На рынке можно найти телевизоры, которые не соответствуют требованиям этой сертификации и, что любопытно, действительно заявляют, что способны воспроизводить HDR-контент. Обычно они используют панель 8-бит + FRC или не могут обеспечить пиковую яркость не менее 1000 нит.

Важный недостаток этого стандарта, который решается другими вариантами, заключается в том, что он не имеет динамических метаданных. По этой причине телевизор получает точные инструкции о том, как поступать с освещением, когда он начинает воспроизводить контент, и эти условия не меняются во время воспроизведения.

В телевизорах Neo QLED, выпущенных в этом году, Samsung сохранила приверженность форматам HDR10 +, HDR10 и HLG, но до сих пор не использует технологию Dolby Vision в своих предложениях.

HDR10 +

В телевизорах Neo QLED, выпущенных в этом году, Samsung сохранила приверженность форматам HDR10 +, HDR10 и HLG, но до сих пор не использует технологию Dolby Vision в своих предложениях

Этот стандарт является расширением HDR10 и требует, чтобы начинающие телевизоры использовали 10-битную панель и обеспечивали максимальную яркость не менее 1000 нит. Первоначально его поддерживали Samsung, Amazon и Panasonic, но все больше и больше компаний делают на него ставки, потому что, как и HDR10, это бесплатный стандарт, не требующий уплаты лицензионных сборов.

Интересно то, что существует очень важное различие между HDR10 и HDR10 +, которое позволяет этой последней спецификации предложить нам более успешный опыт работы с HDR-контентом: он может работать с динамическими метаданными. Эта информация связана с контентом, который мы воспроизводим, и точно сообщает телевизору, как обращаться с освещением.

Разница между метаданными HDR10 и HDR10 + заключается в том, что последние являются динамическими и, следовательно, сообщают телевизору, как освещать каждую последовательность, а не только в начале воспроизведения и без возможности воздействовать на нее. Это улучшение приближает HDR10 + к Dolby Vision.

Dolby Vision

С чисто технической точки зрения стандарт, предложенный Dolby, является наиболее амбициозным. И дело в том, что он был разработан для работы с панелями с глубиной цвета до 12 бит и способен управлять яркостью до 10 000 нит. Также этот стандарт использует динамические метаданные . Фактически, HDR10 + был в некоторой степени вдохновлен этой функцией Dolby Vision, чтобы уменьшить расстояние, которое отделяло HDR10 от предложения Dolby.

Как видите, пока все выглядит отлично, но теперь проявляется основная слабость этой спецификации: эта технология принадлежит Dolby, и по этой причине производители телевизоров и других устройств, которые хотят ее использовать, должны платить соответствующие лицензионные сборы компании из Сан-Франциско и внедрять в свои продукты специальный процессор, что делает их более дорогими.

HLG

Этот формат HDR не является альтернативой HDR10 + или Dolby Vision. На самом деле это дополнение, которое направлено туда, где эти два последних стандарта не “атаковали“: телевизионные передачи - прямые или в записи.

HLG с самого начала был очень хорошо принят производителями бытовой электроники, поскольку это бесплатный формат, из-за чего почти все производители телевизоров включили его в свои предложения.

У этого стандарта есть большое преимущество: он может без проблем сосуществовать с парком телевизоров, которые из-за своего возраста не поддерживают HDR. Если модель получает сигнал с HLG и не может его интерпретировать, она просто воспроизводит контент как обычно. Без HDR. Но когда телевизор с HLG получает сигнал, включающий эту технологию, он интерпретирует его правильно и отображает контент с HDR .

Звук

Это им дорого обходится, но некоторые бренды уже предлагают нам звук хорошего качества на своих более продвинутых телевизорах

Несмотря на очевидные физические ограничения, налагаемые стильными корпусами телевизоров, которые мы используем сегодня, основным производителям удавалось улучшать качество звука в своих предложениях из поколения в поколение.

Если мы хотим насладиться максимально широкой и захватывающей звуковой сценой, лучшая стратегия - отправить звук на выделенное многоканальное оборудование, но это не всегда возможно по практическим или экономическим причинам.

К счастью, на рынке есть телевизоры с хорошим звуком. И некоторые из них, хотя и не в большом количестве, имеют действительно впечатляющий звук, как, например, топовые модели OLED, которые Panasonic предлагала нам в последние годы.

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Некоторые бренды используют искусственный интеллект для обработки звука; другие предпочитают устанавливать большое количество маленьких динамиков, разбросанных по всей площади телевизора; и некоторые устанавливают в свои OLED-модели механизмы, которые, помимо прочего, подвергают экран незаметным вибрациям, чтобы заставить их издавать звук.

Кроме того, большинство производителей решили предоставить свои самые современные телевизоры с возможностью обработки и виртуализации многоканального звука, хотя между некоторыми брендами и другими существуют важные различия, которые пользователям интересно знать.

Какие форматы звука есть

Это им дорого обходится, но некоторые бренды уже предлагают нам звук хорошего качества на своих более продвинутых телевизорах. Даже в этом случае наилучший результат всегда будет получен при отправке аудиосигнала на выделенное многоканальное оборудование.

Телевизоры LG высокого класса обрабатывают звук в формате Dolby Atmos, но не в формате DTS. Samsung использует звук Dolby Digital Plus, но, как и LG, не обрабатывает DTS. А Sony, однако, реализует обработку как Dolby Atmos, так и DTS в своем высоком классе.

Каждый бренд предлагает нам разные возможности обработки звука, и даже в каталоге одного производителя мы можем найти телевизоры с очень разными звуковыми характеристиками. По этой причине мы советуем, прежде чем выбирать телевизор, убедитесь, что он способен обрабатывать звуковые форматы, которые вас больше всего интересуют .

Однако мы не должны забывать, что недостатки, которые есть у многих современных телевизоров с точки зрения звука, можно исправить, отправив звук на звуковую панель определенного качества или, что еще лучше, на выделенное многоканальное оборудование. К счастью, есть очень грамотные аудиопредложения, которые требуют разумных затрат с нашей стороны и могут прекрасно дополнить наше телевидение.

Операционные системы

Версия webOS 6.0 быстрая, интуитивно понятная и привлекательная

Google TV, webOS 6.0 и Tizen OS 6.0, новейшие операционные системы для телевизоров

Операционная система, которую используют наши телевизоры, оказывает очень сильное влияние на наш опыт. Медленная и тяжелая платформа, которая неловко ползает каждый раз, когда мы запускаем приложение или просто перемещаемся по меню и службам, которые она предоставляет, может разрушить наше восприятие любого телевидения.

Последние версии webOS, Tizen OS и Android TV гарантируют нам удовлетворительный опыт.

За несколько лет производители перешли от минимального внимания к программному обеспечению своих телевизоров и стали класть все мясо на решетку для достижения оптимального взаимодействия с пользователем. LG и Samsung сделали ставку на несколько поколений, чтобы представить свои собственные операционные системы, WebOS и Tizen OS соответственно, в то время как Sony и Philips решили оснастить свои предложения Android TV.

Panasonic, однако, выбрал мой домашний экран, платформу, унаследованную от Firefox OS, которая, хотя и довольно легкая, гораздо более спартанская и менее стилизованная, чем три операционные системы, о которых я упоминал в предыдущем абзаце. В этом году этот производитель предлагает нам Android TV во многих своих светодиодных ЖК-телевизорах, но, что любопытно, в OLED мы встречаем My Home Screen 6.0, вариант, который, на наш взгляд, менее привлекателен, чем последние WebOS, Tizen OS и Android TV.

OLED и ЖК-телевизоры семейства Bravia XR, выпущенные Sony в этом году, делают ставку на Google TV

Опыт, предлагаемый новыми версиями этих трех последних операционных систем, очень успешен. Tizen OS и webOS на протяжении нескольких поколений демонстрируют нам, насколько хорошо Samsung и LG решают интерфейс своих телевизоров, а версия 6.0 обеих платформ, которая является их предложениями в этом году, закрепляет эту тенденцию.

Android TV потребовалось больше времени, чтобы достичь зрелости, но и версия 9, встроенная в последние телевизоры Philips, Xiaomi, Kivi и других производителей, основанный на Android TV и имеющий обновленный интерфейс, предлагают нам опыт, подобный тому, который предлагается в последних версиях WebOS и Tizen OS.

Между тем, OLED и ЖК-телевизоры семейства Bravia XR, выпущенные Sony в этом году, делают ставку на Google TV, платформу с оптимизированным интерфейсом.

Panasonic оставляет свои OLED-телевизоры несколько позади в программном обеспечении с My Home Screen 6.0. Этот бренд будет прав, если в следующем году потавит Android TV или Google TV в большинстве своих телевизоров.

Напомним, ранее мы рассказали, что нужно знать при выборе большого телевизора.

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