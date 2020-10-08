Завершился конкурс на самое смешное фото животных 2021 года

Премия Comedy Wildlife Photography Awards 2021, отбор работ которой завершился 30 июня, ежегодно демонстрирует нам самые забавные стороны природы. Мы представляем вам подборку его лучших работ на сегодняшний день.

На фотографиях, отобранных жюри известной премии Comedy Wildlife Photography Awards, от Африки до Карибского бассейна и до Бразилии, эти смешные животные запечатлены в идеальный момент: разноцветный скворец с хмурым взглядом и лысый орел, который получают сюрприз от луговых собачек или группы пингвинов, наслаждающихся серфингом, - это лишь некоторые из забавных изображений, претендующих на награду за самую смешную фотографию природы года.

Смешные животные на фото

Читай также: Животные, о существовании которых вы не догадывались (ФОТО)

По случаю седьмого выпуска награды, которая стремится донести самую доброжелательную сторону природы до широкой публики, чтобы повысить осведомленность о необходимости ее защиты и сохранения, жюри уже получило тысячи работ от фотографов со всего мира.

"Большая часть дикой природы, изображенной на этих фото, сталкивается с душераздирающими угрозами для своего населения и среды обитания. Этим конкурсом мы хотели привлечь внимание и поддержку людей с помощью юмора. Чтобы защитить животных, нам нужно, чтобы люди влюблялись в них. Мы думаем, что эти замечательные снимки показывают ту сторону дикой природы, которую мы обычно не видим. Они напоминают нам о красоте и комической стороне нашего природного мира, который нуждается в защите", - заявляет Пол Джойнсон-Хикс, соучредитель премии.

Период отбора работ продлился до 30 июня. Каждый участник мог внести 10 различных изображений, которые будут включены в каждую из 10 категорий, на которые разделен этот конкурс.

Самые смешные фото животных фотогалерея

Посмотрите также видео со самыми смешными животными 2020 года:

Напомним, ранее самых смешных животных выбирали на конкурсе Comedy Wildlife 2019 года.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.