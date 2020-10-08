Завершился конкурс на самое смешное фото животных 2021 года
На фотографиях, отобранных жюри известной премии Comedy Wildlife Photography Awards, от Африки до Карибского бассейна и до Бразилии, эти смешные животные запечатлены в идеальный момент: разноцветный скворец с хмурым взглядом и лысый орел, который получают сюрприз от луговых собачек или группы пингвинов, наслаждающихся серфингом, - это лишь некоторые из забавных изображений, претендующих на награду за самую смешную фотографию природы года.
Смешные животные на фото
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По случаю седьмого выпуска награды, которая стремится донести самую доброжелательную сторону природы до широкой публики, чтобы повысить осведомленность о необходимости ее защиты и сохранения, жюри уже получило тысячи работ от фотографов со всего мира.
"Большая часть дикой природы, изображенной на этих фото, сталкивается с душераздирающими угрозами для своего населения и среды обитания. Этим конкурсом мы хотели привлечь внимание и поддержку людей с помощью юмора. Чтобы защитить животных, нам нужно, чтобы люди влюблялись в них. Мы думаем, что эти замечательные снимки показывают ту сторону дикой природы, которую мы обычно не видим. Они напоминают нам о красоте и комической стороне нашего природного мира, который нуждается в защите", - заявляет Пол Джойнсон-Хикс, соучредитель премии.
Период отбора работ продлился до 30 июня. Каждый участник мог внести 10 различных изображений, которые будут включены в каждую из 10 категорий, на которые разделен этот конкурс.
Самые смешные фото животных фотогалерея
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Напомним, ранее самых смешных животных выбирали на конкурсе Comedy Wildlife 2019 года.
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