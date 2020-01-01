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Как убрать накипи в чайнике - 10 рабочих способов

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Ваш чайник набрал накипь и в чашку попадает осадок? Мы расскажем, чем убрать накипь в чайнике.

Используйте качественную воду

Хорошая вода не дает образовываться накипи
Хорошая вода не дает образовываться накипи
freepik.com

Самый простой способ избавиться от накипи —  это не допустить ее образование. Используйте воду не из-под крана, а очищенную или фильтрованную. Во многих городах она продается на разлив или же можно купить воду в супермакете в больших бутылях. Это самый верный способ увеличить время жизни вашему чайнику.  Но если уже есть накипь, можно воспользоваться следующими методами.

Используйте средство для удаления накипи

 

Как убрать накипи в чайнике
Как убрать накипи в чайнике
depositphotos.com

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Самый простой способ для очистки уже существующей накипи — очистка специальными средствами. Их можно приобрести в интернете и для использования таких средств не нужно много времени. Просто следуйте инструкции.

Если же чайник нужно почистить уже сейчас и срочно, можно воспользоваться народными средствами.

Сухая очистка накипи

 

Очищаем накипь в чайнике вручную
Очищаем накипь в чайнике вручную
depositphotos.com

 

Перед тем, как начать чистку электрочайника, нужно отключить его от сети и опорожнить. При сухой чистке избегайте использования агрессивных химикатов, так как вы можете получить ожоги рук. Можно использовать воду и нейтральное моющее средство, смочив ткань. Диск чайника можно протирать сухой тканью время от времени, а иногда проводить более глубокую очистку для удаления известковых отложений. Но это в том случае, если накипь не сильно въелась. Тогда помогут другие способы.

Уксусный раствор

 

Чем убрать накипь в чайнике? Уксусом
Чем убрать накипь в чайнике? Уксусом
depositphotos.com

Самый простой и распространенный метод очистки чайника от накипи - это уксус и вода.

Наполняем чайник водой и добавляем 2-3 столовых ложек уксуса. Затем кипятим эту воду в чайнике и даем постоять воде примерно 10 минут. Хорошо промойте чайник и дайте ему закипеть еще пару раз, чтобы убрать запах уксуса.

Если в чайнике остается нерастворенная известь, можно убрать ее щеткой для посуды. Но не скребите сильно.

Лимонная кислота

 

Лимонная кислота чистит накипь
Лимонная кислота чистит накипь
livezero.hk

 

Как и уксус, лимонная кислота очищает чайник от накипи. Главное преимущество, что от нее не будет такого запаха, как от уксуса.

Для очистки наполните чайник и добавьте 2-3 столовых ложек лимонной кислоты в воду. Затем подогрейте воду, но не кипятите. Оставьте чайник на 10 минут, а потом вылейте воду.
Еще раз прокипятите чайник, чтобы не оставалось кислоты.

Дольки лимона

 

Дольки лимона очищают чайник от накипи
Дольки лимона очищают чайник от накипи
depositphotos.com

 

Нет лимонной кислоты? Тогда можно использовать ломтики лимона.

Нарежьте пол-лимона дольками. Если накипи много, можно даже потереть ее лимоном, чтобы дать вытечь соку.

Затем наполняем чайник водой и высыпаем туда все дольки. Нагрейте воду, но не кипятите. Также оставьте примерно на 10 минут и слейте воду. Промойте чайник

Очистка пищевой содой

 

Сода хорошо убирает накипь
Сода хорошо убирает накипь
freepik.com

 

Наполняем чайник водой и добавляем 2-3 столовые ложки пищевой соды. Даем чайнику закипеть и оставляем эту смесь в покое на пять минут.

Теперь выливаем воду и еще раз кипятим.

Очистка от накипи с помощью средства для чистки зубных протезов

 

Таблетки для чистки протезов тоже могут помочь
Таблетки для чистки протезов тоже могут помочь
vyborok.com

 

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Не самый очевидный, но действенный способ. Наполняем чайник не до конца, кидаем 1-2 таблетки очищающего средства для зубных протезов и оставляем смесь на ночь.

Промываем чайник и можно использовать.

Удаление накипи с помощью аспирина

 

Пару таблеток аспирина помогают избавиться от накипи
Пару таблеток аспирина помогают избавиться от накипи
freepik.com

 

Вместо очищающего средства можно использовать и аспирин. Также кидаем 1-2 таблетки в чайник и оставляем на ночь. Промывам и используем чайник по назначению.

Убрать накипь в чайнике картофельной кожурой

 

Картофельная шелуха помогает избавиться от накипи
Картофельная шелуха помогает избавиться от накипи
freepik.com

 

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Еще один естественный и домашний способ удалить известь из чайника - вскипятить воду, в которую мы добавляем картофельную кожуру. Чтобы повысить эффективность этого метода, стоит повторить операцию несколько раз, не забывая заменять кожуру на новую. Этот метод известен и используется на протяжении многих поколений.

Как удалить накипь с чайника колой

 

Кола убирает накипь
Кола убирает накипь
freepik.com

 

Еще одна практическая идея удаления накипи, о которой не знали наши бабушки, - это налить в чайник стакан кока-колы и долить воду. Для достижения наилучшего результата можно добавить немного пищевой соды.

Это один из самых щадящих методов удаления накипи - он хорошо справляется, особенно с небольшими отложениями в керамическом чайнике, который требует более осторожного обращения, чем стальная посуда.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые из Кембриджа разгадали секрет кипящего чайника.

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Теги: чайник, накипь, советы
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