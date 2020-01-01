Как убрать накипи в чайнике - 10 рабочих способов
Используйте качественную воду
Самый простой способ избавиться от накипи — это не допустить ее образование. Используйте воду не из-под крана, а очищенную или фильтрованную. Во многих городах она продается на разлив или же можно купить воду в супермакете в больших бутылях. Это самый верный способ увеличить время жизни вашему чайнику. Но если уже есть накипь, можно воспользоваться следующими методами.
Используйте средство для удаления накипи
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Самый простой способ для очистки уже существующей накипи — очистка специальными средствами. Их можно приобрести в интернете и для использования таких средств не нужно много времени. Просто следуйте инструкции.
Если же чайник нужно почистить уже сейчас и срочно, можно воспользоваться народными средствами.
Сухая очистка накипи
Перед тем, как начать чистку электрочайника, нужно отключить его от сети и опорожнить. При сухой чистке избегайте использования агрессивных химикатов, так как вы можете получить ожоги рук. Можно использовать воду и нейтральное моющее средство, смочив ткань. Диск чайника можно протирать сухой тканью время от времени, а иногда проводить более глубокую очистку для удаления известковых отложений. Но это в том случае, если накипь не сильно въелась. Тогда помогут другие способы.
Уксусный раствор
Самый простой и распространенный метод очистки чайника от накипи - это уксус и вода.
Наполняем чайник водой и добавляем 2-3 столовых ложек уксуса. Затем кипятим эту воду в чайнике и даем постоять воде примерно 10 минут. Хорошо промойте чайник и дайте ему закипеть еще пару раз, чтобы убрать запах уксуса.
Если в чайнике остается нерастворенная известь, можно убрать ее щеткой для посуды. Но не скребите сильно.
Лимонная кислота
Как и уксус, лимонная кислота очищает чайник от накипи. Главное преимущество, что от нее не будет такого запаха, как от уксуса.
Для очистки наполните чайник и добавьте 2-3 столовых ложек лимонной кислоты в воду. Затем подогрейте воду, но не кипятите. Оставьте чайник на 10 минут, а потом вылейте воду.
Еще раз прокипятите чайник, чтобы не оставалось кислоты.
Дольки лимона
Нет лимонной кислоты? Тогда можно использовать ломтики лимона.
Нарежьте пол-лимона дольками. Если накипи много, можно даже потереть ее лимоном, чтобы дать вытечь соку.
Затем наполняем чайник водой и высыпаем туда все дольки. Нагрейте воду, но не кипятите. Также оставьте примерно на 10 минут и слейте воду. Промойте чайник
Очистка пищевой содой
Наполняем чайник водой и добавляем 2-3 столовые ложки пищевой соды. Даем чайнику закипеть и оставляем эту смесь в покое на пять минут.
Теперь выливаем воду и еще раз кипятим.
Очистка от накипи с помощью средства для чистки зубных протезов
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Не самый очевидный, но действенный способ. Наполняем чайник не до конца, кидаем 1-2 таблетки очищающего средства для зубных протезов и оставляем смесь на ночь.
Промываем чайник и можно использовать.
Удаление накипи с помощью аспирина
Вместо очищающего средства можно использовать и аспирин. Также кидаем 1-2 таблетки в чайник и оставляем на ночь. Промывам и используем чайник по назначению.
Убрать накипь в чайнике картофельной кожурой
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Еще один естественный и домашний способ удалить известь из чайника - вскипятить воду, в которую мы добавляем картофельную кожуру. Чтобы повысить эффективность этого метода, стоит повторить операцию несколько раз, не забывая заменять кожуру на новую. Этот метод известен и используется на протяжении многих поколений.
Как удалить накипь с чайника колой
Еще одна практическая идея удаления накипи, о которой не знали наши бабушки, - это налить в чайник стакан кока-колы и долить воду. Для достижения наилучшего результата можно добавить немного пищевой соды.
Это один из самых щадящих методов удаления накипи - он хорошо справляется, особенно с небольшими отложениями в керамическом чайнике, который требует более осторожного обращения, чем стальная посуда.
Напомним, ранее сообщалось, что ученые из Кембриджа разгадали секрет кипящего чайника.
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