Как убрать накипи в чайнике - 10 рабочих способов

Ваш чайник набрал накипь и в чашку попадает осадок? Мы расскажем, чем убрать накипь в чайнике.

Используйте качественную воду

Хорошая вода не дает образовываться накипи freepik.com

Самый простой способ избавиться от накипи — это не допустить ее образование. Используйте воду не из-под крана, а очищенную или фильтрованную. Во многих городах она продается на разлив или же можно купить воду в супермакете в больших бутылях. Это самый верный способ увеличить время жизни вашему чайнику. Но если уже есть накипь, можно воспользоваться следующими методами.

Используйте средство для удаления накипи

Как убрать накипи в чайнике depositphotos.com

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Самый простой способ для очистки уже существующей накипи — очистка специальными средствами. Их можно приобрести в интернете и для использования таких средств не нужно много времени. Просто следуйте инструкции.

Если же чайник нужно почистить уже сейчас и срочно, можно воспользоваться народными средствами.

Сухая очистка накипи

Очищаем накипь в чайнике вручную depositphotos.com

Перед тем, как начать чистку электрочайника, нужно отключить его от сети и опорожнить. При сухой чистке избегайте использования агрессивных химикатов, так как вы можете получить ожоги рук. Можно использовать воду и нейтральное моющее средство, смочив ткань. Диск чайника можно протирать сухой тканью время от времени, а иногда проводить более глубокую очистку для удаления известковых отложений. Но это в том случае, если накипь не сильно въелась. Тогда помогут другие способы.

Уксусный раствор

Чем убрать накипь в чайнике? Уксусом depositphotos.com

Самый простой и распространенный метод очистки чайника от накипи - это уксус и вода.

Наполняем чайник водой и добавляем 2-3 столовых ложек уксуса. Затем кипятим эту воду в чайнике и даем постоять воде примерно 10 минут. Хорошо промойте чайник и дайте ему закипеть еще пару раз, чтобы убрать запах уксуса.

Если в чайнике остается нерастворенная известь, можно убрать ее щеткой для посуды. Но не скребите сильно.

Лимонная кислота

Лимонная кислота чистит накипь livezero.hk

Как и уксус, лимонная кислота очищает чайник от накипи. Главное преимущество, что от нее не будет такого запаха, как от уксуса.

Для очистки наполните чайник и добавьте 2-3 столовых ложек лимонной кислоты в воду. Затем подогрейте воду, но не кипятите. Оставьте чайник на 10 минут, а потом вылейте воду.

Еще раз прокипятите чайник, чтобы не оставалось кислоты.

Дольки лимона

Дольки лимона очищают чайник от накипи depositphotos.com

Нет лимонной кислоты? Тогда можно использовать ломтики лимона.

Нарежьте пол-лимона дольками. Если накипи много, можно даже потереть ее лимоном, чтобы дать вытечь соку.

Затем наполняем чайник водой и высыпаем туда все дольки. Нагрейте воду, но не кипятите. Также оставьте примерно на 10 минут и слейте воду. Промойте чайник

Очистка пищевой содой

Сода хорошо убирает накипь freepik.com

Наполняем чайник водой и добавляем 2-3 столовые ложки пищевой соды. Даем чайнику закипеть и оставляем эту смесь в покое на пять минут.

Теперь выливаем воду и еще раз кипятим.

Очистка от накипи с помощью средства для чистки зубных протезов

Таблетки для чистки протезов тоже могут помочь vyborok.com

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Не самый очевидный, но действенный способ. Наполняем чайник не до конца, кидаем 1-2 таблетки очищающего средства для зубных протезов и оставляем смесь на ночь.

Промываем чайник и можно использовать.

Удаление накипи с помощью аспирина

Пару таблеток аспирина помогают избавиться от накипи freepik.com

Вместо очищающего средства можно использовать и аспирин. Также кидаем 1-2 таблетки в чайник и оставляем на ночь. Промывам и используем чайник по назначению.

Убрать накипь в чайнике картофельной кожурой

Картофельная шелуха помогает избавиться от накипи freepik.com

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Еще один естественный и домашний способ удалить известь из чайника - вскипятить воду, в которую мы добавляем картофельную кожуру. Чтобы повысить эффективность этого метода, стоит повторить операцию несколько раз, не забывая заменять кожуру на новую. Этот метод известен и используется на протяжении многих поколений.

Как удалить накипь с чайника колой

Кола убирает накипь freepik.com

Еще одна практическая идея удаления накипи, о которой не знали наши бабушки, - это налить в чайник стакан кока-колы и долить воду. Для достижения наилучшего результата можно добавить немного пищевой соды.

Это один из самых щадящих методов удаления накипи - он хорошо справляется, особенно с небольшими отложениями в керамическом чайнике, который требует более осторожного обращения, чем стальная посуда.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые из Кембриджа разгадали секрет кипящего чайника.

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