10 научных фактов о пенисе

Какой средний размер члена?

Наконец, исследование может сделать надежные выводы о размере полового члена, одном из самых распространенных беспокойств мужчин во всем мире. Согласно последним данным, средняя длина эрегированного полового члена составляет 13,1 сантиметра, а в спокойном состоянии - чуть более 9 сантиметров.

Чтобы прийти к такому выводу, британские исследователи проанализировали 20 предыдущих исследований полового члена, в которых приняли участие 15 521 участник в возрасте от 17 до 91 года в Европе, Азии, Африке и США.

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Измерения производились с учетом окружности (у основания или в центре) и длины (от лобковой кости до кончика головки).

Что касается толщины, был сделан вывод, что среднестатистический размер мужского органа составляет 9,3 сантиметра в окружности в расслабленном состоянии и 11,6 сантиметра в эрегированном состоянии.

Многие предыдущие исследования основывались на самоотчетах, которые не всегда давали надежные результаты, поскольку “люди склонны переоценивать себя“.

Судя по статистике этого исследования, озаглавленного “Нормальный ли я?“, только 2,28% мужского населения считали свой пенис “маленьким“, в то время как “большим“ у себя считает только каждый пятый мужчина.

Однако исследователи признали, что их результаты могут быть немного неточными, учитывая, что добровольцы для этих исследований чувствуют себя уверенно и комфортно из-за своего размера.

Важен ли размер пениса?

Анатомия половой системы pixabay.com

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Когда дело доходит до сексуального удовлетворения, обхват имеет большее значение, чем длина, - сказал доктор Дэвид Вил, ведущий автор исследования и практикующий психиатр из Лондона.

Исследование также показало, что не существует доказанной взаимосвязи между размером ступни, весом или других частей тела и длиной полового члена, а также не было никаких существенных доказательств относительно расы. В основном это связано с тем, что большинство измерений проводилось с белыми мужчинами.

10 научных фактов о пенисе

Его можно сломать

Пенис можно сломать freepik.com

Хотя у него нет костей (люди - единственные приматы, у которых нет костей в пенисах), они могут сломаться. Например, если он эрегирован и вы его выкручиваете. Или, когда кто-то очень грубо на него наседает, кровеносные сосуды, которые помогают эрекции, могут сломаться, что вызовет кровотечение и воспаление.

Треть этих инцидентов также происходит, когда мужчины случайно выдергивают пенис партнера во время секса. Так что будьте осторожны!

Какие рекордсмены есть среди пенисов?

Так, обладателем самого большого пениса в мире считался американец Джон Фэлкон из Нью-Йорка. Размер пениса - 34,9 сантиметра. Но в 2017 году его рекорд был побит мексиканцем Роберто Эскивелем Кабрерой, размер пениса у которого 48 см.

А самый маленький? Наименьший зарегистрированный эрегированный половой член был 5 сантиметров.

Но это у людей. А кто рекордсмен в природе?

Самый большой пенис twitter

Самый большой член у синих китов. В эрегированном состоянии он имеет размер 12 метров и весит около 900—1500 кг. Но если учитывать соотношение пениса к телу, рекордсменом является Ariolimax dolichophallus - банановый слизень. При размере тела в 15 см его пенис был 81 см. Это более чем в 5 раз длиннее его тела.

Самый длинный пенис Wikimedia Commons

Антирекордсменом является землеройка. Размер пениса у этого животного составляет около 0,508 сантиметра.

Многочлен существует

Некоторые мужчины рождаются с двумя членами. Это состояние известно как дифалия, и в настоящее время в мире зарегистрировано около 100 таких случаев.

Но в прошлом году был обнаружен первый случай трех пенисов. Речь шла о двухлетнем мальчике из Индии, которому пришлось перенести операцию по исправлению гениталий.

Открытие Виагры

Виагра по-прежнему остается самым продаваемым лекарством всех времен, но на самом деле она была открыта случайно.

Первоначально известный как UK92480, это средство для лечения сердца. Однако в 1989 году компания Pfizer искала средство для расслабления кровеносных сосудов и протестировала UK92480 на нескольких людях, все из которых просили препарат из-за его неожиданных побочных эффектов - эрекции. FDA одобрило препарат для лечения эректильной дисфункции в 1998 году.

Эрекция

Она начинаются в раннем возрасте. У младенцев может быть эрекция в утробе матери ... это было доказано ультразвуком.

Кроме того, существует даже посмертная эрекция. У трупов может возникнуть “стояк“ вскоре после смерти. По-английски это называется “ангельская похоть“, и это происходит, когда кровь собирается в пенисе и затвердевает.

К слову, у здорового мужчины за ночь будет 3-5 эрекций. Каждая продлится около 25-30 минут. Это четыре часа ночной эрекции. Удивлены? Мы также.

Обрезание

Зачем нужно обрезание? freepik.com

Сначала обрезание практиковалось как религиозное таинство и было распространено у евреев и мусульман.

Но в начале XX-го века обрезание стало популярным в США. Так планировалось остановить мастурбацию. Многие люди считали, что мастурбация сводит мужчин с ума, поэтому врачи прописали ее для решения проблемы.

Кстати, эксперты говорят, что обрезание никак не влияет на секс. По крайней мере, для женщин.

Клитор и пенис похожи

У них намного больше общего, чем вы думаете. Клитор и пенис имеют похожие нервные окончания, потому что гениталии мальчиков и девочек формируются одинаково, когда они находятся в утробе матери. Он меняется, когда мужской ген начинает доминировать.

Увеличение пениса

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Вам же наверняка приходил на почту спам про увеличение пениса. Хотим сразу успокоить: хотя многие мужчины беспокоятся, нормальный ли у них размер члена, хотя у них нет причин для этого. 85% женщин заявили, что полностью удовлетворены пенисом своего партнера. Для тех, кто все еще заботится, вагины автоматически подстраиваются под любой размер и длину.

Но мужчины все равно нервничают из-за размеров полового члена. Онлайн-опрос более 50 000 мужчин показал, что 45% из них признались, что хотели бы иметь более длинный пенис. Потому во многих культурах есть свои способы увеличения. Так, индейцы, известные как садху, вытягивают свои пенисы, подвешивая на них тяжести, в то время как бразильское племя топинама позволяет ядовитым змеям кусать их пенисы, чтобы они стали длиннее.

Что касается традиционной медицины, Германия является рекордсменом по процедурам увеличения полового члена.

Спам обманывает вас

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Ученый-бихевиорист из Университета Индианы Дебра Хербеник обратила внимание на многочисленные “спамовые“ электронные письма, в которых утверждается, что 18 см являются нормальным явлением для эрекции. Но такие показатели могут “выдать“ только 2% людей.

“Меня до сих пор поражает, что у стольких мужчин есть вопросы, неуверенность и беспокойство по поводу размера полового члена. Что нам действительно нужно, так это хорошие данные“, - сказала специалист.

Порнография также является фактором, порождающим искажения, мифы и неуверенность у мужчин, поскольку актеры обычно выбираются с учетом больших размеров их члена. Кроме того, они принимают специальные препараты для эрекции и увеличения полового акта. Потому не стоит расстраиваться, если у вас не получается делать то же, что и актеры на экране.

Где живут мужчины с самыми большими пенисами?

Южная Америка и Африка возглавили рейтинг стран, у мужчин которых в 2021 году будет самый большой эрегированный пенис в мире. Не менее 17,61 см - это средний размер эрегированного фаллоса в Эквадоре, то есть более 10,5% от их среднего роста.

Вот как выглядит рейтинг стран с представителями с самым большим пенисом.

Статистика по странам скриншот

Украина, кстати, на 52 месте.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые выяснили, у кого пенис крючком.

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