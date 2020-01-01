Как собрать ртуть с разбитого градусника: Полная инструкция

Что делать, если разбился градусник, сколько ртути в градуснике и сколько испаряется ртуть из разбитого градусника? На эти вопросы мы и попытаемся ответить.

Ртуть представляет собой химическое соединение, присутствующее в атмосфере, которая стала глобальной проблемой из-за их стойкости в окружающей среде после антропогенного влияния. Ртуть пытаются ограничить из-за ее переноса в воздухе, биоаккумуляции в экосистемах и неблагоприятного воздействия на здоровье человека, как это было признано Минаматской конвенцией в 2013 г.

Воздействие на здоровье, особенно наиболее уязвимых групп населения, таких как женщины и дети, побудило многие страны начать постепенную ликвидацию ртутных термометров. Но если у вас дома еще остался такой термометр, и он случайно разбился, нужно срочно убрать ртуть.

Как определить, что в термометре именно ртуть?

Жидкость в термометре не серебряного цвета? Скорее всего, это спирт.

Серебренная? Это может быть ртуть или, возможно, не содержащее ртуть вещество.

Внутри термометра может быть бумажная калибровочная полоска, на которой написано «не содержит ртути». Тогда это точно не ртуть. Если вы не видите слов «без ртути», предположите, что это ртуть и будьте осторожны при ее сборе.

Разлив ртути в доме, что делать?

Что делать если разбился градусник и ртуть не нашли? Вызовите специалистов depositphotos.com

При разливе ртути выделяются пары, которые воздействуют на нервную систему и другие органы. Поэтому, следуйте рекомендациям по ее безопасному сбору.

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Запомните, что ртуть легко очистить гладких поверхностей типа дерева, линолеума, плитки и других подобных поверхностей. Но если капли попали на ковер, шторы, обивку кресла или дивана, или другие впитывающие поверхности, нужно утилизировать их. Если возможно, отрежьте и удалите пораженную часть загрязненного ковра или обивки. Не стоит сжигать такие вещи, так как ртуть начинает кипеть при 40 градусах по Цельсию и испарение происходит быстрее, загрязняя воздух.

Сколько ртути в градуснике?

Все зависит от года производства градусника. В современных градусниках до одного грамма ртути. Советские градусники богаты на этот металл, там может быть от двух до пяти граммов ртути. Но особенно опасны лабораторные термометры: в них ртути от 10 до 200 граммов.

Сколько испаряется ртуть из разбитого градусника

Сколько испаряется ртуть из разбитого градусника depositphotos.com

Это зависит от содержания ртути в градуснике, температуры окружающей среды и того, как часто проветривается помещение.

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Если вы сомневаетесь, лучше вызвать специальную службу, которая проведет замеры концентрации паров ртути в воздухе. По нормам, ее должно быть не более 0,0003 мг/м3. Как только вы разбили градусник, в закрытой комнате может скопить до 100-200 предельно-допустимой концентрации. Если оставить в такой комнате здорового человека, через некоторое время у него появятся признаки отравления. Но со временем концентрация ртути резко уменьшается, потому что происходит выветривание атомарной ртути.

Ребенок проглотил ртуть. Что делать?

Что интересно, в этом случае ртуть неопасна. Отравление самой ртутью не происходит, если она попадает в желудочно-кишечный тракт. Опасно именно испарение и пары ртути. Но, все же, стоит обратиться к врачу или вызовите скорую, так как ребенок мог проглотить кусочки стекла.

Симптомы отравления парами ртути

Обратите внимание на такие признаки, которые могут говорить об отравлении.

Головная боль

Отсутствие аппетита

Слабость, сонливость

Боль при глотании

Металлический привкус во рту

Обильное слюноотделение

Кровоточение и набухание десен

Рвота



При хроническом отравлении добавляются еще такие признаки:

Кашель, одышка, боли в груди

Сильные боли в животе, понос со слизью и кровью

Озноб, повышение температуры до 40 C.

Предметы для сбора ртути

Вам понадобится предметы из этого списка.

Четыре или пять зип-пакетов

Мешки для мусора (толщиной от 2 до 6 мм)

Резиновые, латексные или нитриловые перчатки для защиты рук

Кухонная бумага или салфетки

Картон

Пипетка

Клейкая лента, скотч и небольшая кисть

Фонарик (если ртуть попала под диван, кровать или кресло).

Как собрать ртуть с градусника

Подготовьте предметы для уборки. Не используйте пылесос или веник для очистки, так как они будут загрязнены и рассеивают ртуть в окружающей среде. Постарайтесь обеспечить хорошее освещение в том месте, где вы будете работать. Снимите кольца, браслеты и часы, так как ртуть легко соединяется с другими металлами. На твердых поверхностях ртуть будет двигаться легко, попробуйте оформить периметр клееной бумагой (можно использовать малярный скотч). Плотной бумагой и пипеткой попытайтесь собрать ртуть, помогите себе бумагой протолкнуть ее или нанести поверх нее, пипетка будет полезна для впитывания остальных капель, которые не остались на бумаге. Осторожно положите его в контейнер с широким горлышком с крышкой вместе со всеми предметами, которые вы использовали, если остались небольшие остатки, используйте малярный скотч или клейкую бумагу и выбросьте все в прочный пластиковый пакет. Если пролитая жидкость попала на ковер, вам нужно будет отрезать кусок и выбросить его в пластиковый пакет вместе с предметами, которые вы использовали. Если он сломался в кухонной раковине, ртуть останется в пластиковом сифоне. Достаньте и выбросьте в отдельный пакет.

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Что категорически нельзя делать:

Не используйте пылесос для сбора ртути. Пылесос выбрасывает мелкие частицы ртути в воздух и лишь увеличивает площадь загрязнения.

Не используйте веник для очистки ртути. Он может разделить крупные капли ртути на более мелкие, что лишь расширит место сбора.

Не сливайте ртуть в канализацию. Он может долгое время оставаться в трубах и вызвать проблемы в будущем. Также она может вызвать загрязнение септиков или очистных сооружений.

Также рекомендуется воспользоваться услугами специалистов из клининговых компаний или санстанции, которые имеют оборудование для определения паров ртути.

А вот что говорит про разбитый градусник доктор Комаровский:

Напомним, ранее мы рассказывали, как выбрать кофемашину.