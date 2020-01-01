Музей космонавтики в Житомире: Как попасть и стоимость

Музей Космонавтики находится в Житомире и посвящен выдающемуся украинскому ученому и конструктору Сергею Павловичу Королеву.

Королев родился в Житомире, но в два года его семья переехала в Киев. Там его родители практически развелись и маленького Сережу отправили к бабушке в Нежин. Именно там Королев увидел полет самолета, которым управлял Уточкин. Это сильно повлияло на ребенка, определив его дальнейшую судьбу.

После смерти Королева, его дом, где он родился и провел первые годы жизни, передали в ведение Житомирского областного краеведческого музея. Статус музея его дом получил только в в 1987 году. И только в 1991 году построили новое здание, которое существует до сих пор. Именно тогда музей стал носить название “Житомирский музей космонавтики им. С. П. Королева“. А в 2020 году музей стал национальным,

Как попасть в музей космонавтики в Житомире

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Коронавирусная пандемия привнесла свои коррективы и музей был недоступен для посещений. Но с 5 мая музей снова открыл свои двери. Только стоит учесть, что следует надевать маски и сотрудники музея проверяют температуру при входе. Также ограничено количество посетителей. Посетить экспозицию Космос могут до 10 человек одновременно, а дом-музей Королева - до пяти.

Сам музей находится недалеко от центра города, потому проблем с поездкой туда не будет. Из Киева до Житомира маршрутка идет полтора часа, а стоимость билетов - от 165 грн и выше.

График работы музея космонавтики

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Музей космонавтики работает все дни, кроме понедельника, с 10:00 до 17:15. Также в последний четверг месяца проводится санитарный день. Поэтому, учитывайте этот факт при планировании поездки.

С 13:00 до 14:00 каждый день в музее проводится санитарная обработка.

Музей космонавтики в Житомире - цены

Следует учесть, что на период карантина в Украине желательно предварительно записываться на экскурсию по музею. Это можно сделать по телефону или на сайте музея.

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Единый билет для посещения всех экспозиций стоит 30 грн, а для детей - 20 грн.

Также можно заказать экскурсию с гидом. Тогда билет будет стоить 80 грн для взрослых и 50 - для детей.

Для иностранцев возможна экскурсия на английском, немецком и польском языках. Она уже будет стоить 120 грн.

Музей космонавтики фото

Посмотрите также фото из музея космонавтики в Житомире.

Напомним, ранее сообщалось, что на Сумщине открылся музей чупакабры.