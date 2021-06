Как ухаживать за орхидейным богомолом: Советы

Хотите завести орхидейного богомола? Тогда вам нужно знать несколько правил при его разведении.

Кто такой орхидейный богомол

Орхидейный богомол, или Hymenopus coronatus, - красивый розово-белый богомол с лепестками на ногах, похожими на лепестки цветов. Хотя этот вид не обитает на орхидеях, он необычайно похож на орхидею или цветок в целом.

Этот вид очень популярен и любим за яркие расцветки и впечатляющий камуфляж. В природе Hymenopus coronatus встречается в Малайзии.

Разведение орхидейного богомола

Они обычно белые, с мягкими или ярко-розовыми вставками. Некоторые особи полностью белые, некоторые полностью розовые, а некоторые представляют собой смешанные цвета. Богомол может изменить цвет за считанные дни, в зависимости от условий окружающей среды, таких как влажность и интенсивность света. У этого вида наросты на ногах, которые имитируют лепестки цветов. Его естественная среда обитания - белые и розовые цветы на кустарниках и небольших деревьях. Таким образом, богомол может оставаться незамеченным хищниками, например птицами, и в то же время ловить насекомых-опылителей, которых привлекают цветы.

При рождении богомол имеет темно-оранжевую окраску с черными головой и ногами. После первой линьки нимфы белые с темно-розовыми деталями. Количество розового сильно варьируется от особи к особи, но также и в течение всей жизни.

Есть девять фаз развития орхидейного богомола.

Стадии развития орхидейного богомола

Взрослая самка длиной от 6 до 7 см, а самец - всего около 2,5 см. Эту разницу вы обязательно заметите. Поскольку самец настолько мал по сравнению с самкой, он также созревает раньше нее (на рост уходит не так много времени).

Самец и самка также различаются по внешнему виду. Взрослый самец имеет розово-оранжевое тело, почти не имеет долей ног и имеет длинные белые крылья, в то время как самка может различаться по цвету и иметь большие доли ног. У самки на спине зеленое пятно, а у самца - коричневое.

Поведение

Hymenopus coronatus - спокойный богомол. Обычно он стоит на месте в ожидании добычи, а иногда и охотится на нее при обнаружении.

Взрослые самцы могут быть крайне своенравными и гиперактивными. Взрослый самец попытается улететь, когда его потревожат.

Содержание орхидейного богомола

Орхидейный богомол фото

Идеальная температура для богомола составляет около 28 ° C, но вы можете варьировать ее от 25 ° до 35 ° C.Ночью она должна быть не ниже 18 ° C. Если вы хотите повязать самца и самку, родившихся в одно время, вы должны отложить развитие самца. Вы должны постоянно держать этих самцов при температуре 18 ° C.

Этому виду нужна относительно высокая влажность, примерно от 60 до 80%. Лучше держать нимф несколько суше, они очень чувствительны к влажной среде. Нимф можно опрыскивать водой ок. один раз в неделю, также в зависимости от вентиляции, установленной в контейнере. По мере роста нимф можно повышать влажность воздуха, чаще опрыскивая.

Как и для всех видов богомолов, высота контейнера должна быть как минимум в 3 раза больше длины вашего питомца, а ширина - как минимум в 2 раза больше длины животного. Для взрослой женщины это минимум 24 см в высоту и 16 см в ширину. Террариум хорошего размера будет 30 x 20 x 20 см (высота x ширина x длина), чтобы в нем было достаточно места для множества искусственных цветов и насестов.

Уход за орхидейными богомолами

Вы не можете держать орхидеи богомолов вместе в контейнере, если они уже достигли фазы L3.

Детенышам настоятельно рекомендуется жить отдельно. Каннибализм очень распространен, особенно из-за разницы в размерах самцов и самок.

Корм богомолов

Поскольку этот вид обитает в цветах, в дикой природе он в основном питается летающими насекомыми. Желательно предлагать им этот вид насекомых и в неволе.

Помимо комнатных мух / синих мясных мух, им можно дать диких бабочек и журчалок (цветочных мух). Их также можно кормить сверчками, но желательно не в качестве основного блюда.

В разное время своего созревания им также нужен особый корм.

Так, в стадии L1-L2 - дрозофилы, L3-L4: мухи, L5: мух и мотыльков, L6: мух и других насекомых, L7 - любая пища, предпочтительно летающая. L8-L9 - любая пища, особенно самки, желательно летающую.

Разведение орхидейных богомолов

Орхидейный богомол фото

У начинающих боломололюбов может возникнуть вопрос: сколько живут богомолы в домашних условиях? В среднем орхидейный богомол живет от 5 до 12 месяцев. Но стоит обратить внимание, что самки этого вида намного крупнее самцов и живут дольше самцов. Следовательно, важно, чтобы вы идентифицировали самцов и самок на ранней стадии, чтобы вы могли скорректировать время их развития.

Если вы хотите спарить самцов и самок, рожденных примерно в одно время, вам нужно замедлить развитие самцов. Если вы этого не сделаете, самцы естественным образом умрут от старости, когда самки еще не достигли зрелости.

Как только вы узнаете, как отличить самца от самки, вам следует начать относиться к ним по-разному. Самки должны вырасти намного больше, чтобы достичь своего взрослого размера, поэтому они должны есть столько, сколько они хотят каждый день. Температура для них должна быть высокой, около 35 ºC. Самцы должны тормозить в росте. Дайте им мелкую добычу, и гораздо меньше, чем самкам. Их также следует содержать в более прохладных условиях, чем у самок, от 18 ° C до 20 ° C. Значительно более низкие температуры вызывают проблемы со здоровьем, поэтому лучше сдерживать его рост в основном с помощью еды. Конечно, вы не хотите морить своих самцов голодом, поэтому внимательно следите за их телосложением и физическим состоянием.

Если вы заметили, что самки почти взрослые, вы можете относиться к самцам так же, как и к ним. Самки живут намного дольше самцов, поэтому позволить самке созреть раньше самца не проблема. Если вы не планируете разводить этот вид, вы можете постоянно содержать самцов и самок в одних и тех же условиях.

Примерно через 2-4 недели после последней линьки возможна попытка спаривания. Убедитесь, что самка хорошо поела, прежде чем вводить самца. Обычно самка очень голодна и может съесть его в одно мгновение. Определенно рекомендуется, чтобы самка поела, когда появится самец. Она будет занята едой, чтобы самец мог относительно безопасно приблизиться к ней. Спаривание может длиться от нескольких часов до нескольких дней. Пока все выглядит хорошо, вы можете оставлять самца на спине самки столько, сколько он захочет. Когда он спустится, выньте его из емкости, чтобы убедиться, что его не съедят.

Также некоторые любители причисляют к орхидейным богомолам другой вид - Idolomantis diabolica (Богомол цветок дьявола или богомол чертов цветок). Но это другой вид богомолов, хотя разводить его можно так же, как и орхидейного.

Стоимость орхидейных богомолов

Все зависит от стадии развития богомола. Цены за L1 стартуют от 100-150 грн, а L2 - 150-200 грн. Можно найти и взрослых богомолов, но их стоимость уже определяет хозяин и она может колебаться от 500 и выше грн.

