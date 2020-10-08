Как собрать кубик Рубика: Полная инструкция

Вы всегда считали кубик Рубика очень сложным? В этом уроке шаг за шагом мы объясним, как собрать кубик Рубика с гранями 3×3.

Знаете ли вы, что для сборки может использоваться 43 миллиарда комбинаций? Пусть это вас не пугает, мы воспользуемся простым методом, который упростит вам сборку.

Если сначала вам будет очень трудно ... не волнуйтесь: как только вы немного попрактикуетесь, это будет очень легко. С помощью этого основного метода мы будем собирать кубик послойно. Мы начнем, во-первых, с завершения верхнего слоя, затем центрального слоя и, наконец, последнего. Последний обычно является самым сложным, но не волнуйтесь, с нашим уроком все будет просто. Так вы узнаете, как собрать кубик Рубика поэтапно.

Обозначения для сборки кубика Рубика

Прежде чем приступить к описанию шагов по сборке кубика Рубика 3×3, мы узнаем обозначения, которые будут использоваться в различных алгоритмах. Этот процесс не является строго необходимым, но настоятельно рекомендуется, так как он поможет вам понять лучше принцип сборки.

Слои кубика обозначаются шестью буквами.

U (up): верхний слой

D (down): нижний слой

R (right): правый слой

L (left): слой слева

F (forward): передний слой

B (back): задний слой

Когда вы видите букву без апострофа, например U, это означает, что поворот нужно делать по часовой стрелке. Если рядом с буквой стоит апостроф, например U', значит поворот будет против часовой стрелки. Мы можем найти следующее:

Детали кубика Рубика

Прежде всего, мы должны знать различные виды фигур, из которых состоят кубики Рубика. В случае 3×3, он состоит из трех различных типов частей: центров, краев и углов. Мы должны четко понимать, что каждая фигура может находиться только на своей позиции. То есть, сколько бы движений мы ни делали, мы никогда не сможем поставить угол в положение ребра.

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Центры: центры кубика рубика - это фигуры, которые никогда не двигаются, то есть не меняют своего положения. Они закреплены в центре каждой грани и отмечают ее цвет. В каждом кубе 6 центров.

Ребра: Куб 3×3 имеет 12 ребер. Они расположены между вершинами и состоят из двух цветов.

Углы: у нас будет 8 углов, каждый из которых состоит из трех разных цветов.

Подводя итог, всего у нас 26 штук, из которых 20 подвижные (края и углы). Остальные 6, как мы указали ранее, являются центрами и будут указывать цвет, из которого мы должны сформировать каждую грань.

Слои кубика Рубика

Как мы обсуждали в начале этого урока, в методе решения кубика Рубика 3×3 для начинающих мы будем использовать многослойное разрешение. Эти кубики состоят из трех слоев: верхнего, среднего и нижнего. Мы вкратце узнаем, что нам нужно делать в каждом из них.

На верхнем слое (который мы обычно начинаем с белой стороны, хотя вы можете начать и с любой другой) мы должны сначала сделать крест из этого цвета, а затем поставить углы в правильное положение.

В центральном слое нам нужно будет найти края, которые входят в этот слой, и с помощью простого алгоритма разместить их в правильном положении.

В последнем слое кубика рубика нам придется повторить процесс, который мы проделали на первом слое, но выполнив ряд алгоритмов, чтобы не разбирать деталь, которую мы уже сделали.

Как только мы вкратце узнаем, что мы должны сделать, чтобы собрать кубик Рубика 3 × 3, мы подробно рассмотрим шаги, которые мы будем делать на каждом из слоев.

Как сделать первую грань кубика Рубика

Первый белый крест

В этом первом слое мы начнем с белой стороны (хотя, как уже упоминалось, вы можете начать с любой стороны). Первое, что нам нужно сделать, это белый крест, учитывая, что нам нужно будет соблюдать цвет соседних центров. Этот шаг не требует какого-либо конкретного алгоритма, это что-то интуитивное, требующее лишь небольшой практики, чтобы понять, как различные части перемещаются по кубу.

На следующем рисунке показано, чего нам нужно достичь.

Хотя это что-то простое, мы оставляем вам несколько практических примеров, чтобы вы могли увидеть, какие движения вам нужно делать.

Сборка белых углов

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Как только у нас будет белый крест, нам нужно будет вставить углы с белым цветом в правильные места, чтобы закончить первый слой. То есть на этом этапе мы обратим внимание только на те углы, у которых одна из граней белая. Этот шаг также очень прост, у нас всего пять возможных комбинаций, и мы можем решить их с помощью того же алгоритма.

С белым крестом вверх ищем угол белого цвета, чтобы получить один из следующих случаев:

Первый случай. В нижнем слое у нас есть угол, в котором белый цвет обращен к нам. Чтобы поставить его в правильное положение, первое, что нам нужно сделать, это поместить угол чуть ниже того места, где мы хотим его вставить, и выполнить четыре простых шага, которые мы видим на первой иллюстрации. Второй случай. На этот раз белый цвет смотрит вниз. Как и в предыдущем случае, мы помещаем угол чуть ниже того места, куда мы хотим его вставить, и выполняем тот же алгоритм, что и раньше, но на этот раз мы должны повторить его три раза, чтобы угол оказался в правильном положении. Третий случай. В этой ситуации угол находится в правильном положении, но неправильно ориентирован. Чтобы изменить это, мы должны применить тот же алгоритм, что и в предыдущих случаях, но на этот раз мы повторим его четыре раза, чтобы угол был правильно расположен. Четвертый случай. Мы почти такие же, как и в третьем случае; разница в том, что белый цвет не перед нами, а справа. Чтобы исправить этот кусок, мы выполним тот же алгоритм, но повторим его только дважды. Пятый случай. Это соответствует чему-то очень похожему на первый случай, но на этот раз цель вместо того, чтобы смотреть на нас, смотрит вправо. В этой ситуации мы сделаем еще более простой алгоритм. Мы также можем решить его с помощью того же алгоритма, что и в других случаях, но нам придется применить его пять раз.







Вы можете найти третий вариант, но угол не должен идти туда, в этой ситуации нам придется применить алгоритм один раз, чтобы опустить этот кусок на нижний уровень, и когда он у нас будет, мы сможем сделать это в обычном режиме.

Сборка основного слоя

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Теперь переходим к центральному слою. Поскольку мы уже закончили первый слой, кладем его лицевой стороной вниз. На этом этапе все становится немного сложнее, но со временем вам будет легче.

В этом случае нам нужно изучить два простых алгоритма. Для их выполнения будем искать кромку, не имеющую желтого цвета, и располагаем ее так, чтобы цвет кромки совпадал с цветом центра.



Мы можем найти вариант, когда ребро находится на месте, но неправильно ориентировано. В этой ситуации нам нужно удалить этот кусок. Для этого мы должны применить один из алгоритмов, которые мы только что объяснили. Таким образом, мы ставим другую фигуру на ее место, и как только эта часть извлекается, мы вставляем ее в правильное положение.

Неправильно собранный край

Собираем последнюю грань кубика Рубика



Идем с последними шагами. Вы очень близки к этому!

Я не хочу вас отговаривать, но это, без сомнения, самая сложная часть, но ... будьте внимательны, и вы соберете его!

Шаги, которые мы собираемся выполнить на последнем слое:

Сделайте желтый крест

Ориентируйте крест

Поместите каждый угол в правильное положение

Сориентируйте углы.

Посмотрим на них внимательно.

Сделайте последний крест

На этом этапе мы собираемся сделать крест на желтой грани, но не беспокойтесь, если боковые цвета не совпадают с цветами в центре лица, мы исправим это на следующем этапе.

Мы можем найти четыре случая, и мы собираемся решить их все с помощью одного и того же алгоритма. Хотя это не самое эффективное решение, но самое простое, вы можете изучить остальные способы. Мы собираемся объяснить случаи от самых простых до самых сложных:

Первое, что может с нами случиться, это то, что мы уже крестили. В этом случае ничего делать не нужно, переходите к следующему шагу. Второй шаг очень простой. На этот раз у нас будет желтая линия. Чтобы сделать желтый крест отсюда, мы проведем желтую линию по горизонтали к нам и применим алгоритм только один раз. Мы узнаем третий случай, потому что мы увидим желтый L. Для решения этого случая возьмем куб так, чтобы желтые грани были внизу и слева. Как только мы получим это, мы применим один и тот же алгоритм дважды. Последний случай: «Точка». Мы собираемся объяснить этот случай двумя разными способами: одним более эффективным и коротким (но это подразумевает поворот S-слоя) и более длинным, что может быть проще для вас, поскольку оно не несет в себе движения S-слоя.

Длинный алгоритм: если мы хотим использовать длинный метод, мы будем выполнять тот же алгоритм один раз, что и в предыдущих случаях; затем два поворота на верхний слой и повторяем алгоритм еще два раза.

Этот алгоритм практически такой же, как и тот, который мы использовали в других случаях, на иллюстрации вы можете видеть движения, которые вам нужно сделать.

Последний правильный крест





Собираем края последнего креста

Когда мы сделали желтый крест, мы отметили, что нам не нужно беспокоиться, если цвета сторон не совпадают с центрами, потому что мы собираемся решить это сейчас.

У нас будет два случая:

Мы обнаружим, что два смежных ребра расположены правильно, то есть их боковые цвета совпадают с цветами центров. Когда мы находим их, мы должны оставить их слева, чтобы хорошие края оставались внизу и слева. Как только они у нас появятся, мы применяем следующий алгоритм. Во втором случае мы обнаруживаем две острые кромки, но на этот раз они обращены друг к другу. Когда это происходит с нами, мы применяем алгоритм один раз, чтобы вышел предыдущий случай, и мы повторим случай 1.

Как собрать углы последнего слоя

Теперь нам просто нужно расположить углы и сориентировать их. Теперь у нас будет хорошо желтый крест, это означает, что цвет сторон креста будет совпадать с цветом центров. Теперь у нас есть два возможных случая.

В первом случае, не перемещая грани, мы будем искать хороший угол, даже если он повернут, мы исправим это на следующем шаге. Когда мы его найдем, мы разместим куб так, чтобы правый угол находился справа от нас, и применим алгоритм, который вы видите на иллюстрации. Придется применить его один или два раза, то есть один раз и снова посмотреть на куб. Если все углы находятся на своих местах, мы переходим к следующему шагу. В случае, если это все еще не так, мы сделаем это снова, и если мы сделали это хорошо, у нас все углы будут на месте. Если ни один угол не находится в правильном положении, мы применим алгоритм один раз. Таким образом, некоторые углы останутся в правильном положении, и мы сможем продолжить, как описано в шаге 1.

Сборка углов

Почти готово! Теперь у вас будет куб со всеми частями на своих местах, вам просто нужно сориентировать углы так, чтобы желтый цвет смотрел вверх. Мы собираемся сделать это очень простым способом: поставим неправильный угол справа от вас и применим алгоритм, показанный на следующей иллюстрации, до тех пор, пока желтый цвет не будет смотреть вверх. Когда этот кусок будет в хорошем состоянии, поверните верхний слой, чтобы поставить еще один плохой угол справа от вас, и повторно примените алгоритм, пока желтый не будет направлен вверх. Очень важно не вращать ступицу во время этого процесса.

Когда вы ориентируете углы, будет казаться, что вы разбираете остальную часть куба, но не волнуйтесь, когда вы закончите ориентировать углы, куб будет полностью решен.

Очень важно всегда применять полный алгоритм. Часто вы забудете сделать последний ход, потому что увидите, что угол уже хорошо ориентирован. Но очень важно, чтобы вы сделали это полностью, чтобы остальная часть куба не развалилась.

Видеоуроки по сборке кубика Рубика

Если у вас остались вопросы, не волнуйтесь, вот обучающее видео по кубику Рубика. В этих видео мы еще раз объясняем все шаги, чтобы вам было еще проще.

Сборка кубика Рубика по методу Джессики Фридрих:

Напомним, ранее сообщалось, что искусственный интеллект научился собирать Кубик Рубика за 1,2 секунды.