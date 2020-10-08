Не работает динамик на телефоне: Причины, что делать

Неважно, дорогой у вас телефон или дешевый, у любого могут возникнуть проблемы с динамиком. нашего терминала не издает звука. Это может быть связано с проблемой с динамиком, когда он стал тихим, или начал хрипеть, или не работает.

Проблема с мобильным динамиком довольно часта, даже если он не падал или не тонул. В некоторых случаях решение может быть проще, чем кажется, поэтому мы собираемся рассмотреть, какие меры мы можем предпринять, если динамик нашего мобильного телефона не работает.

Как проверить динамик

Первое, что мы должны сделать - это проверить, работает ли динамик вашего мобильного телефона вообще. Для этого мы должны быть уверены, что неисправность действительно связана с динамиком и не влияет на другую часть устройства.

Для этого мы должны убедиться, что динамик действительно не издает никаких звуков, когда мы получаем звонки, уведомления или сигналы. Таким же образом мы должны проверить, что если мы активируем громкую связь во время разговора, мы ничего не слышим. Также для проверки можно запустить песню или видео.

Следующий шаг - подключите наушники. Если через наушники звук воспроизводится - это также указание на поломку именно динамика.

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Если вы убедились, что проблема со звуком телефона связана с тем, что динамик не работает, вы можете следовать этим советам, чтобы попытаться решить ее. Решение может быть довольно простым.

Перезагрузите устройство

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Самое простое решение, которое может решить проблему, связанную с мобильным телефоном, - это перезапустить его, поскольку в системе может быть блокировка, которая вызвала эту проблему Выключите мобильный на несколько минут, включите снова и проверьте, работает ли динамик.

Проверить громкость

Это может показаться очевидным, но это все же возможная причина проблемы. Убедитесь, что громкость звонков, мультимедийный контент и будильники не стоят на бесшумном режиме. Просто добавьте звук кнопками или проверьте в настройках, не включен ли режим Без звука.

Подключены наушники Bluetooth

Гарнитура Bluetooth становится все более обыденным явлением, поэтому вполне вероятно, что если у вас они есть, вы часто подключаете их. Но вы можете забыть отключить беспроводные наушники, и вы не услышите звук из динамика, пока они остаются соединенными. Поэтому убедитесь, что они отсоединены.

Просмотрите недавние приложения

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Возможно, что какое-то приложение, которое вы недавно установили, и предоставили им разрешения, могут мешать правильной работе с громкостью системы и по этой причине вы не слышите звук через динамик. Чтобы проверить это, вы должны удалить установленные вами приложения одно за другим, чтобы вы могли найти причину проблемы.

Восстановить заводские настройки

Обычно это радикальное, но также очень эффективное решение, поэтому было бы целесообразно сбросить настройки мобильного телефона до заводских. С помощью этой меры вы получаете телефон как новенький, и если что-то влияло на воспроизведение звука через динамик, это уже удалено

Ремонт

Если ни один из этих советов не помог вам снова услышать звуки через динамик, вероятно, он был поврежден, поэтому лучшим решением будет отдать его в надежные руки и обратиться в службу технической поддержки.

Напомним, ранее мы рассказывали, как узнать, что ваш смартфон прослушивают.