Увлажнитель воздуха: Зачем нужен и как выбрать

Чтобы чувствовать себя комфортно, важно дышать чистым воздухом дома. И это нужно всего для вашего здоровья.

Холодный, горячий или ультразвуковой увлажнитель воздуха регулирует уровень влажности, когда воздух становится сухим из-за нагрева. Увлажнитель воздуха, распространяющий эфирные масла, способствует хорошему самочувствию.

Что такое увлажнитель воздуха

В отличие от осушителя, увлажнитель воздуха или паровой увлажнитель - это устройство, которое, как следует из названия, позволяет восстановить идеальный уровень влажности в помещении за счет создания влажности.

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Уровень гигрометрии колеблется от 40 до 60%, но зимой при нагревании он падает ниже 30%, вызывая возможные побочные эффекты для вашего здоровья, такие как потрескавшиеся губы, сухость в горле, раздражение глаз, синусит, респираторные проблемы и т. д.

Увлажнитель воздуха помогает решить эти проблемы, борясь с сухим воздухом и улучшая ваш комфорт и качество жизни.

Основные критерии выбора увлажнителя воздуха

Увлажнитель выбирают, прежде всего, исходя из:

расход по отношению к объему помещения, в котором он используется;

уровень звука, измеряемый в Дб (децибелах);

автономность, связанная с размерами бака.

режим работы, ручной или автоматический с измерителем влажности, гигростатом.

Следует отметить, что в инструкциях производителя увлажнителя указан максимальный объем устройства.

К этому добавляется тип увлажнителя с его недостатками и качествами:

увлажнитель прохладного тумана, самый распространенный;

увлажнитель горячего пара для эфирных масел удаляет пар, свободный от микробов и бактерий;

ультразвуковые увлажнители воздуха, они самые тихие, создают туман из пара;

увлажнитель с УФ-излучением, менее распространенный, более дорогой, но рассеивающий более полезный туман.

Опции добавляют удобства использования:

таймер и программатор автоматическое отключение пустого резервуара

диффузор эфирного масла для ультразвуковых увлажнителей и увлажнителей горячего пара

интегрированное освещение

небулайзер.

Какие бывают увлажнители воздуха?

Увлажнитель с испарительным холодным туманом

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В увлажнителе отвечает на принцип естественного испарения, он оснащен фитиль фильтром (или поглощающий фильтром), который поглощает воду. Вентилятор дует сухой воздух против насыщенной воды фильтра и испаряет влагу.

Главный недостаток этой системы в том, что она удерживает загрязнения в воде и рассеивает их по всему помещению. Поэтому лучше всего выбирать увлажнители с прохладным туманом, содержащие моющийся фильтр, или использовать антибактериальные таблетки.

Они недорогие, потребляют около 18 Вт энергии. Потому входят в ассортимент самых продаваемых товаров для дома.

Испарительный увлажнитель горячего пара

Увлажнитель горячего пара использует систему для нагрева воды и доведения ее до кипения, чтобы преобразовать ее в мягкий пар. Вода закипает при 100oC, и почти все бактерии погибают, поэтому увлажнитель с теплым паром не нуждается в фильтрах. Качество воды важно!

Работает с пресной водой (вода с высоким содержанием извести быстро загрязняет ее). Увлажнитель может немного нагреть комнату, но вы можете этого даже не заметить!

Существуют модели увлажнителей, в которые можно добавлять эфирные масла в указанной дозе. Небольшие недостатки: его использование может быть опасно в присутствии детей из-за риска падений или ожогов.

Отсутствие вентилятора делает его тише, чем увлажнитель с холодным туманом, но при включении издает слегка неприятный шум во время цикла кипения воды.

Ультразвуковой увлажнитель воздуха

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Ультразвуковой увлажнитель воздуха самый тихий из всех. Рекомендуется для детских комнат. Высокочастотные звуковые волны (почти неслышимые) вызывают вибрацию металлической мембраны, и вода превращается в крошечные распыленные капельки, которые двигаются вентилятором.

У этой системы есть небольшой недостаток: содержащиеся в воде минералы (известь) выбрасываются в воздух. Поэтому лучше выбрать увлажнитель с фильтром против накипи или использовать дистиллированную воду . Кроме того, увлажнитель необходимо регулярно чистить, и его использование может снизить температуру в помещении.

Ультрафиолетовый увлажнитель воздуха

Увлажнитель с УФ (ультрафиолетовыми лучами) является более конкретной моделью, поскольку в нем используются УФ-лампы для уничтожения микробов, присутствующих в воде. Есть горячий пар или холодный пар, и они особенно подходят для детей и взрослых, страдающих иммунодефицитом.

Минусы: УФ-лампы имеют короткий срок службы, и их придется заменять через несколько месяцев использования.

Какие характеристики у увлажнителя воздуха

При выборе увлажнителя необходимо учитывать два основных критерия: скорость потока и уровень влажности. В зависимости от модели есть и другие функции и опции, такие как: таймер , программатор , регулятор мощности и т.д.

Поток пара или плотность

Расход - это плотность или количество пара . Чем выше скорость потока, тем сильнее вытеснение воды и тем быстрее увлажняется воздух. Если размер комнаты большой, нам понадобится больший поток.

Гигрометрия

Влажности регулятор позволяет определить требуемый уровень влажности в помещении. Некоторые автоматические модели имеют гигростат (датчик влажности), который активирует или деактивирует увлажнитель в зависимости от выбранного уровня влажности.

Автономность, таймер, программатор, антибактериальный

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Некоторые увлажнители оснащены компонентами, замедляющими рост бактерий в резервуаре, другие имеют таймер для выбора продолжительности использования.

Автономность работы зависит от емкости бака для воды и является одним из критериев , чтобы принять во внимание в соответствии с назначением, что вы собираетесь дать, на разовой основе или на ночь, например. Также остановите его, если бак пуст.

Увлажнители высокого класса оснащены программатором, который позволяет включать или выключать прибор при достижении желаемого уровня влажности.

Как использовать и обслуживать увлажнитель

Установите увлажнитель в центре комнаты на ровную устойчивую поверхность, чтобы обеспечить хорошее распределение пара.

Не размещайте устройство рядом с батареей отопления, слишком близко к стене или занавеске.

Когда вы используете его в первый раз, промойте резервуар, чтобы удалить все производственные остатки.

Если возможно, наполните бак дистиллированной водой.

Обязательно выполняйте регулярное обслуживание, чтобы избежать роста бактерий.

Примечание: помимо использования увлажнителя, не забывайте, что для обновления воздуха важно проветривать комнаты в доме в течение примерно 10 минут в день.

Регулярное обслуживание увлажнителя

Промойте фильтр, чтобы удалить загрязнения. Промойте резервуар для воды. Это настоятельно рекомендуется, чтобы использовать гигиенический продукт , чтобы предотвратить появление микроорганизмов. Очистите увлажнитель снаружи с помощью губки.

Продезинфицируйте увлажнитель

Выполняйте регулярные работы по техническому обслуживанию. Заполните емкость раствором белого уксуса и воды (15% уксуса). Отключите увлажнитель от дома на час. Промойте резервуар и залейте его водой. Отключите увлажнитель на час. Промойте резервуар.

Предотвратить рост бактерий

Очищайте увлажнитель каждые 3 дня раствором белого уксуса и воды.

В идеале чистить и дезинфицировать каждые 15 дней.

Доказано, воздух, которым мы дышим в наших домах, более загрязнен, чем снаружи! Аллергены, влажность, плесень и сухой воздух способствуют развитию респираторных заболеваний, синусита, астмы и т. д.

Увлажнитель необходим для борьбы с сухим воздухом и предотвращения этих проблем!

Несмотря на использование увлажнителя, не забывайте проветривать комнаты дома не менее 10 минут в день, чтобы воздух обновлялся. Используйте духи или эфирные масла, чтобы улучшить свое самочувствие.

Теперь, когда вы знаете все секреты увлажнителей, вам нужно найти наиболее подходящую для вас модель.

Как сделать увлажнитель воздуха своими руками

Пошаговые инструкции, как сделать самодельный увлажнитель горячего пара.

Шаг 1. Первое, что нужно сделать, это как следует очистить и продезинфицировать горшок. Это предотвратит образование грибка.

Шаг 2. После того, как вы выбрали горшок и почистили его, налейте в него воду. Но будьте осторожны, чтобы не переполнить.

Шаг 3. Поставьте кастрюлю на источник тепла или рядом с ним, что заставит воду закипеть, вытеснив влагу..

Шаг 4. Вы можете попробовать добавить в него листья или эссенции натуральных трав. Это придаст изысканный аромат дому или комнате.

Это идеальный увлажнитель воздуха для младенцев и детей.

Пошаговые инструкции по изготовлению самодельного увлажнителя холода.

Шаг 1. Выберите кружку или кастрюлю, которая выдержит холод, например алюминиевую кружку.

Шаг 2. Наполните половину чашки водой комнатной температуры. Поместите ее на блюдце.

Шаг 3. Поместите их в комнату или место, которое вы хотите увлажнить.

Шаг 4. Используйте несколько крупинок сухого льда. Не забудьте защитить себя перчатками, прежде чем их брать. И постепенно добавляйте их в чашку с водой.

Есть и другие способы увлажнения пространства дома. Один из них - открыть горячий душ в ванной и оставить дверь открытой, чтобы влажность распределялась по всему дому. Используйте вентилятор для более быстрой циркуляции влаги.

Также можно использовать декоративные емкости с водой и расставить их по всему дому. И долейте их, когда вода пошла не так, как надо. Также поставьте кастрюли на плиту и не закрывайте их крышкой, это повысит уровень влажности.

Наконец, когда начнется дождь, оставьте окна открытыми, чтобы влага попала в дом.

Напомним, ранее сообщалось, что загрязнение воздуха влияет на уровень счастья.