Вы только что пришли из магазина, где купили беспроводные наушники. Теперь возникает вопрос: как настроить беспроводные наушники, чтобы слушать музыку с помощью мобильного телефона?

Как подключить беспроводные наушники к андроиду или к айфону? Не волнуйтесь, у нас есть решения для всех этих проблем.

Как подключить беспроводные наушники к Андроиду

Как подключить беспроводные наушники к андроиду freepik

Первое, что вам нужно сделать, это зарядить аккумулятор наушников. Обычно электронные устройства заряжают до половины их мощности, но при продаже могли наушники проверять и они могли сесть. Это не первый (и не последний) случай, когда у пользователей возникают проблемы с подключением по Bluetooth из-за того, что наушники не были заряжены должным образом.

Если в гарнитуре нет зарядного устройства, вы можете взять прилагаемый кабель и подключить его к любому USB-порту, например к компьютеру. Или возьмите и зарядите его тем же зарядным устройством для телефона, которое наверняка вам подойдет, если это Micro USB.

Теперь включаем наушники. Вам нужно удерживать кнопку питания нажатой дольше обычного, а световой индикатор начнет мигать или чередоваться другими цветами. Это означает, что теперь он готов к сопряжению.

На телефоне должен быть активирован Bluetooth. Теперь нужно перейти к настройкам телефона: либо из меню, либо из панели уведомлений, и входим в Bluetooth. Просто включения недостаточно. Придется немного повозиться.

Далее производим поиск устройств. Когда в списке появится название ваших наушников, нажимаем на него. Как только соединение будет установлено, он спросит нас, хотим ли мы сохранить это соединение на будущее, и мы отвечаем утвердительно. Теперь, если мы активируем Bluetooth, когда другое устройство находится рядом с ним, оно подключится.

С этого момента все, что вы слышите со своего телефона, будет воспроизводиться через наушники, и вы сможете наслаждаться музыкой, видео или всем, чем захотите.

Как подключить беспроводные наушники к Айфону

Как подключить беспроводные наушники к айфону freepik

Нажмите и удерживайте кнопку питания на наушниках Bluetooth. Подождите, пока светодиодный индикатор на вашем устройстве не начнет мигать

Коснитесь значка «Настройки» на iPhone.

Выберите вариант «Общие».

Нажмите «Bluetooth» и кнопку «Питание».

Выберите гарнитуру Bluetooth из списка устройств Bluetooth.

Если iPhone попросит вас ввести код для устройства Bluetooth, введите 0000.

Подождите, пока ваш iPhone и гарнитура Bluetooth синхронизируются, и завершите процесс сопряжения. Ваш iPhone уведомит вас, когда процесс будет завершен.