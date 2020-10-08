Рассказываем, как настроить спутниковую антенну в домашних условиях.

Прежде чем приступить к установке спутниковой антенны, вам нужно сделать эти семь вещей.

Сравните поставщиков

Чтобы получить максимум удовольствия от спутникового телевидения и получить максимальную отдачу от нее, используйте сравнительную таблицу пакетов, чтобы сравнить цены и специальные предложения, предлагаемые ведущими поставщиками спутникового ТВ в Украине.

Ознакомьтесь с местными правилами

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Узнайте, не ограничивает ли ваш ОСМД и ОСББ места, где вы можете установить тарелку. Например, некоторые ОСББ не позволяют устанавливать тарелку на балконе или в передней части дома. Если вы арендуете квартиру или дом, получите письменное разрешение от домовладельца, прежде чем устанавливать тарелку.

Найдите помощника

Установить спутниковую антенну будет намного проще и безопаснее, если у вас есть помощник, который подаст вам инструменты, будет держать лестницу и читать инструкции.

Проверить прогноз погоды

pixabay.com

Не устанавливайте тарелку в плохую погоду. Такие элементы, как дождь, снег и ветер, не только затрудняют правильное размещение тарелки, но и делают опасным подъем по лестнице.

Осмотрите свой комплект спутникового телевидения

В комплект спутникового ТВ обычно входят сама антенна, мачта, приемник, кабели и монтажное оборудование. Проверьте инструкцию, которая прилагается к вашему комплекту, чтобы убедиться, что у вас есть все необходимые компоненты.

Соберите инструменты и материалы

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После того, как вы прочитаете инструкции к своему спутниковому комплекту, соберите все необходимые дополнительные принадлежности. Обычно для установки требуются следующие элементы:

Лестница

Электрическая дрель

Сверло 3/8 дюйма

Крестообразный винт для дрели

Уровень

Компас

Измеритель спутникового сигнала

Герметик

Убедитесь, что у вас достаточно времени

Выделите не менее двух часов для завершения установки.

Теперь вы готовы установить спутниковую антенну.

Выберите место

Как настроить спутниковую антенну pixabay.com

Спутниковые антенны обычно устанавливают на балконах, крышах или стенах дома. Имейте в виду, что место, которое лучше всего подходит для одного, может не подойти для другого, поэтому используйте эти рекомендации, чтобы помочь вам найти лучшее место для установки спутниковой антенны.

Для правильной работы ваша тарелка должна быть повернута на юг. Нужно выбрать место, где спутниковый сигнал не будет перекрываться строениями или деревьями.

Иногда вам может потребоваться очистить тарелку от снега или пыли, или настроить ее выравнивание, поэтому выберите место, которое позволит вам легко добраться до тарелки.

Не устанавливайте тарелку рядом с линиями электропередач или другими коммунальными службами, так как это представляет угрозу безопасности.

Установите мачту

Теперь, когда вы выбрали место для своей антенны, пришло время установить мачту, столб, к которому вы будете прикреплять спутниковую антенну. Используйте уровень, чтобы убедиться, что мачта установлена вертикально, затем следуйте инструкциям, прилагаемым к комплекту, и закрепите мачту на месте. Установите тарелку на мачту и поверните ее лицом к югу. Если вы не уверены, в каком направлении находится юг, воспользуйтесь компасом.

Выровняйте тарелку

Как настроить спутниковую антенну в домашних условиях pixabay.com

Далее нужно выровнять тарелку. Это просто означает установку антенны под правильным углом или наклоном, чтобы она могла принимать спутниковый сигнал. Самый простой способ определить правильный угол наклона - использовать измеритель спутникового сигнала. Отрегулируйте наклон антенны до тех пор, пока измеритель не покажет, что вы получаете сильный сигнал, затем закрепите антенну на мачте с помощью винтов, входящих в комплект для установки. Вы можете купить базовый измеритель спутникового сигнала или воспользоваться мобильным приложением.

Подключите спутниковую антенну к приемнику

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Найдите место рядом с телевизором и просверлите отверстие в стене дома с помощью сверла 3/8 дюйма. Затем прикрепите один конец кабеля к спутниковой антенне, пропустите кабель через отверстие и закрепите другой конец кабеля на приемнике. Сначала проверьте систему, чтобы убедиться, что она работает правильно. Как только вы узнаете, что это так, закройте отверстие вокруг точки входа кабеля водонепроницаемым герметиком, чтобы предотвратить повреждение водой.

Протестируйте систему

Подключите ресивер к телевизору с помощью кабеля, прилагаемого к ресиверу. Включите ресивер и телевизор и следуйте любым дополнительным инструкциям по установке, предоставленным вашей компанией спутниковой связи.

Конечно, вы можете нанять профессионала для установки спутниковой антенны, но если вы сделаете это самостоятельно, вы сэкономите деньги и почувствуете себя настоящим мастером.

Напомним, ранее мы рассказывали, как настроить смарт-часы.