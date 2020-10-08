Восстанавливаются ли нервные клетки: Есть ответ

Есть много аспектов старения, которые невозможно предотвратить, но, что удивительно, проблемы с памятью не входят в их число.

Часто вы слышали, что не стоит нервничать, потому что нервные клетки не восстанавливаются. Но новые исследования показывают, что это заблуждение.

“Долгое время считалась догмой, что мозг взрослого человека не может генерировать новые мозговые клетки. Вы просто используете то, с чем родились“, - говорит доктор Амар Сахай, нейробиолог из Массачусетской больницы общего профиля при Гарварде. “Но реальность такова, что у каждого есть способность развивать новые клетки, которые могут помочь улучшить когнитивные функции“.

Что убивает нервные клетки

Нервные клетки умирают постоянно. Это естественный процесс. Ежедневно погибают десятки тысяч клеток. А за год можно потерять до 1% нейронов.

Читай также: Счастье есть. ТОП продуктов делающие нас оптимистами

Но их гибель можно ускорить. Вы же слышали, что клетки погибают во время стресса? На самом деле, при стрессе клетки не погибают. Сами нейроны неспособны умирать от перегрузки. Они просто останавливают свою деятельность и отдыхают.

Нервные клетки гибнут лишь от отсутствия питательных веществ, недостатка кровоснабжения или интоксикации. Угадайте, когда это происходит?

Кстати, знаете когда погибают 70% нервных клеток? Еще до нашего рождения! Так устроена биохимия мозга, потому гибель клеток — это не страшно. Главное, что они еще и восстанавливаются.

Как восстанавливаются нервные клетки

В этом процессе, называемом нейрогенезом, новые нейроны (клетки мозга) развиваются в гиппокампе - области мозга, отвечающей за обучение информации, хранение долговременных воспоминаний и регулирование эмоций.

Человек естественным образом теряет нейроны с возрастом. Со временем это может повлиять на различные аспекты памяти.

Читай также: В мозге стариков с Альцгеймером нашли новые нервные клетки

“У вас могут возникнуть проблемы с разделением и сохранением новых воспоминаний», - говорит доктор Сахай. «Например, вы можете перепутать разговоры с двумя людьми в один день. Вам также может быть трудно вспомнить направления или другую новую информацию, которую вы узнали“.

Однако даже в пожилом возрасте мозг по-прежнему производит около 700 новых нейронов в гиппокампе в день, согласно исследованию 2013 года. Это не так уж и много, поскольку мозг содержит миллиарды нейронов, но доктор Сахай говорит, что это небольшое количество обладает многими ценными свойствами.

“И если вы сможете еще больше увеличить это число с помощью нейрогенеза, вы сможете помочь восстановить эти ключевые функции мозга“, - говорит он.

Нейрогенез может даже помочь защитить от болезни Альцгеймера, поскольку гибель клеток мозга связана с заболеванием (хотя многие другие факторы также способствуют развитию расстройства). И он может лечить и предотвращать депрессию. Депрессия замедляет производство нейронов, и исследования показали, что серия эпизодов депрессии может уменьшить гиппокамп на 10%.

Как ускорить рост нервных клеток

Научное понимание нейрогенеза продолжает развиваться. Большинство исследований было сосредоточено на животных, но первоначальные результаты выявили определенные действия, которые могут быть связаны со стимуляцией нейрогенеза в гиппокампе человека.

Читай также: Игра света и нервов: Удивительные изображения нейронов

Предыдущие исследования показали, что упражнения на свежем воздухе генерируют больше нейронов, чем тренировки с тяжестями. Исследование, опубликованное в журнале Journal of Physiology от 1 апреля 2016 года, предполагает, что продолжительные аэробные упражнения средней интенсивности, такие как бег трусцой, силовая ходьба, плавание или другие подобные упражнения, могут вызвать еще большую реакцию.

Исследование показало, что у взрослых самцов крыс, которые выполняли устойчивые аэробные упражнения в течение восьми недель, было в два-три раза больше нейронов гиппокампа по сравнению с контрольной группой, которая не тренировалась. Этот тип упражнений также превосходил тренировки с отягощениями и высокоинтенсивные интервальные тренировки, которые включают чередование коротких периодов интенсивных нагрузок и медленных периодов восстановления. Несмотря на то, что это было исследование на животных и необходимы дополнительные исследования, исследователи предполагают, что люди могут получить такую же пользу.

Непонятно, почему этот тип упражнений может работать лучше. Одна из теорий состоит в том, что продолжительная аэробная активность высвобождает в головном мозге белок, называемый нейротрофическим фактором мозга, который, как было показано, регулирует нейрогенез.

Восстановить клетки поможет секс

Исследование 2013 года показало, что как единичный, так и повторяющийся сексуальный опыт увеличивает количество вновь генерируемых нейронов. Однако частота оказалась столь же важной, как и сам акт: любое улучшение когнитивных функций было потеряно после длительного периода паузы.

Читай также: Пушистый комок нервов: У кошек нашли 25 видов страданий

Но реакция не обязательно связана с физическим аспектом секса, а скорее с тем, что он может сделать: снять стресс.

“Секс доставляет удовольствие и снимает стресс, а исследования показывают, что хронический стресс блокирует нейрогенез“, - говорит доктор Сахай. “Так что любая деятельность, которая приносит вам удовлетворение и снижает уровень стресса, может иметь аналогичный эффект“.

Так что, секс - это самое простое восстановление нервных клеток народными средствами.

Упражнения для восстановления нервных клеток

Еще один способ восстановить нейроны — это нейробика. Так называют упражнения для мозга, которые подчеркивают неожиданные раздражители. Исследования показали, что эти занятия могут улучшить память. Исследование, опубликованное в 2015 году показало, что трехмерные видеоигры улучшают память на 12% больше, чем двухмерные игры.

Причина, по мнению исследователей, в том, что трехмерные игры более сложны, так как вам нужно изучать и запоминать больше информации.

“Любой тип подобного обогащающего опыта, который заставляет вас сосредотачивать свое внимание, даже на короткие периоды, может иметь такой же эффект в гиппокампе“, - говорит д-р Сахай.

Например, не доминирующей рукой почистите зубы или помешайте кофе.

“Это заставляет вас больше сосредоточиться на задаче“, - говорит он. “Может помочь даже участие в беседах и чтение книг на новые темы“.

Напомним, ранее сообщалось, что нервные клетки способны восстанавливаться в любом возрасте.