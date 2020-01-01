Как очистить кэш Инстаграма на Айфоне и Андроиде

Не хватает места на смартфоне? Почистите кэш.

Когда вы прокручиваете Instagram-ленту, вы, вероятно, принимаете как должное, насколько быстро загружаются изображения. Как и многие приложения, Instagram хранит кэш данных на вашем телефоне, чтобы сэкономить время при прокрутке приложения, избегая необходимости повторно загружать изображения.

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Кэш Instagram ускоряет просмотр сообщений, но он также может занимать место до такой степени, что в конечном итоге может привести к тому, что на вашем смартфоне закончится место и он не будет работать должным образом.

Как очистить кэш Инстаграма на Android

Шаг 1. Зайдите в «Настройки телефона».

Шаг 2. Переходим в раздел «Приложения».

Ищем приложение Instagram.

Шаг 3. В Instagram нажимаем на раздел "Хранилище" или "Память". Все зависит от вашей версии смартфона.

Шаг 4. Здесь ищем кнопку с надписью «Очистить кэш».

Шаг 5. Если вы хотите удалить все данные в приложении, это можно сделать нажав на "Удалить данные" или "Сброс". Инстаграм теперь будет чистым, как при первой установке.

Удаление данных не означает, что вы удаляете какой-либо контент в Приложении. Все останется в вашей ленте без изменений. Вам просто придется перелогиниться.

Как очистить кэш Инстаграма на Айфоне

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Чтобы освободить место, очистив кеш Instagram на вашем iPhone, вам просто нужно удалить Instagram.

Чтобы удалить Инстаграм, следуйте инструкции.

Шаг 1. Запустите приложение «Настройки».

Шаг 2. Нажмите на вкладку «Основные».

Шаг 3. Коснитесь вкладки «Хранилище iPhone».

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Шаг 4. Подождите, пока загрузятся все приложения, затем прокрутите вниз до Instagram и коснитесь его.

Найдите Instagram в приложениях, перечисленных в разделе «Хранилище iPhone».

Шаг 5. Нажмите «Удалить приложение», затем подтвердите ваш выбор.

Ваша учетная запись по-прежнему будет там со всеми вашими подписчиками и всеми вашими прошлыми публикациями без изменений - изображения и данные будут просто удалены с вашего телефона, предоставляя вам столь необходимое свободное место.

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