Арбуз без косточек в Украине: Как выращивать и сколько стоит

Как выращивают арбуз без косточек?

Арбуз - это чуть-ли не основной продукт питания в летнее время. Но мы все чаще видим его в наших супермаркетах круглый год. Восхитительно и вкусно: мы можем есть арбуз сколько угодно и сколько угодно раз.

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А арбуз без косточек упростил нашу жизнь. Ведь так просто взять арбуз и есть его на ходу. Также это добавляет неимоверное количество возможностей по приготовлению салатов, блюд и кондитерских изделий из арбуза.

Но часто задают люди задают вопрос о том, откуда взялись арбузы без косточек? Ведь, если нет косточек, значит и посадить их нельзя.

Все проще. Бессемянные арбузы были созданы более 50 лет назад, и у них мало или совсем нет семян. Когда мы говорим «семена», мы говорим о зрелых семенах, черных. Часто белые оболочки семян, на которых семена не полностью созрели, считаются семенами. Но это не так! Их совершенно безопасно глотать во время еды, и не волнуйтесь - в желудке не вырастут арбузы, несмотря на сказки бабушек.

Итак, как выращивают арбузы без косточек? Хромосомы - это строительные блоки, которые придают характеристики или черты живым существам, включая растения и арбузы. Селекционеры арбузов обнаружили, что скрещивание диплоидного растения (несущего стандартные два набора хромосом) с тетраплоидным растением (имеющим четыре набора хромосом) приводит к получению плода, дающего триплоидное семя. (Да, у него три набора хромосом.) Это триплоидное семя - семя, из которого получаются арбузы без косточек!

В таких арбузах косточки не дозревают depositphotos.com

По сути, арбуз без косточек — это гибрид, который стерилен. Он не может давать потомства.

Вроде понятно, но как их выращивают?

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Садоводы высаживают сразу два вида арбузов поочередно — тетраплоидные и диплоидные. Одна грядка с диплоидными, другая — с тетраплоидными. И, когда цветки арбузов опыляются, скрещивается мужская пыльца с 22 хромосомами на клетку и женский цветов с 44 хромосомами.

И уже когда плод созревает, в нем образуются оболочки семян. Но они содержат всего 33 хромосомы, что не позволяет им вырасти до размеров нормальных косточек

Важно, что арбуз без косточек все еще нуждается в опылении от родителей с семенами.

Поэтому, когда покупаете семена арбузов без косточек в Украине, удостоверьтесь, что это действительно нужные растения, а не подделку.

У нас популярностью пользуются такие сорта: Регус, Саги, Бостон, Экстази, Сахарный малыш (Шуга бэйби) и Подарок солнца.

Самые ранние — это первые три сорта, а самые сладкие — последние три. Их стоимость колеблется от 10 грн за небольшую пачку и до 3000 грн за профессиональные семена из 500 штук.

Напомним, ранее мы показывали, как сохранить арбуз к Новому году.