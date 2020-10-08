"Перезвони мне" на Киевстар, Лайф и Водафон: Как пользоваться

Когда на телефоне внезапно заканчиваются деньги, а позвонить очень надо, можно воспользоваться услугой «Перезвони мне». Ее еще иногда называют «послать бомжа».

У большинства операторов услуга действует только внутри сети: послать запрос на перезвон абоненту другого оператора не получится. Кроме Vodafone.

Но будьте внимательны: если вам пришло подобное сообщение с незнакомого номера — проверьте его. Иногда мошенники пользуются такой услугой, чтобы вы перезвонили на платный номер.

У всех мобильных операторов есть подобная услуга. Давайте посмотрим, как отправить сообщение «Перезвони мне».

Перезвони мне в Киевстар

У мобильного оператора Киевстар есть несколько способов использовать эту услугу.

Чтобы послать запрос, нужно набрать *130*, а потом номер нужного вам абонента в международном формате, но без плюса. В конце поставьте #.

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Будет это выглядеть так: *130*380670000000#.

Затем нажмите Вызов.

Второй способ — позвонить за счет другого абонента, если у вас нет денег на счету. Просто наберите номер телефона, а потом нажмите «один», когда оператор предупредит вас о недостаточном балансе.

Услугой «Перезвони мне» можно воспользоваться и в роуминге, когда вы находитесь за рубежом. Вы также можете послать запрос абоненту, но ему, чтобы перезвонить вам, придется набирать дополнительно код 819 перед вашим номером. Оплачивать звонок также будет человек, которому вы послали запрос. За звонок вам абонент будет платить 15,94 грн за минуту.

Будьте внимательны! Эта услуга бесплатна только для первых восьми запросов в месяц. За девятый и последующие запросы вам придется платить по 10 копеек. А в роуминге эта услуга доступна бесплатно до 50 запросов за один месяц.

Перезвони мне в Водафон

У оператора Vodafone эта услуга закреплена за номером *104*. Причем бесплатно можно отправлять запрос на номера как украинских, так и зарубежных мобильных операторов. Исключение — Польша.

Для запроса услуги вам нужно набрать *104* и номер телефона в международном формате с плюсом. После номера нужно добавить символ # и сделать Вызов.

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Запрос будет выглядеть так: *104*+380501234567#.

На телефон абонента, которому вы прислали запрос, придет вызов, который сразу сбросится. Там будет указан ваш номер.

Если же на протяжении двух часов был недоступен, ему придет СМС с просьбой перезвонить вам.

Если абонент будет недоступен более двух часов, никакого оповещения не придет.

По умолчанию текст запроса присылается на украинском языке. Если вам нужно, чтобы текст пришел на русском — после номера абонента введите *02#. Это будет выглядеть так: *104*+380501234567*02#.

Для отправки сообщения на английском — поставьте *03#.

Оператор Vodafone позволяет отправить за день семь таких запросов.

Перезвони мне в Лайф

У оператора lifecell есть три способа запросить услугу “Перезвони мне”.

Для того, чтобы послать запрос, нужно набрать *124*3*, а затем номер абонента в международном формате без плюса. После номера телефона необходимо поставить символ решетки и сделать Вызов.

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Выглядит это так: *124*3*380630000000#.

Второй способ запросить услугу — послать СМС на номер 124 с текстом 3, пробел, и номером телефона абонента.

Это будет выглядеть так: «3 380630000000».

Третий способ — через меню оператора. Наберите *124# и сделайте вызов. На телефоне появится меню. Перейдите в «Upravlenie schetom», где найдете «Perezvoni mne». Там указываете номер абонента в международном формате.

У оператора доступно только пять запросов в месяц. За каждый следующий запрос с вас будут снимать по 10 копеек.

Напомним, ранее сообщалось, что операторы будут блокировать украденные телефоны.