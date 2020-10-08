Все мы задаемся вопросом, кто просматривал наш контент в Instagram и как узнать кто заходил на мою страницу в инстаграм.

Как узнать, кто заходит на мою страницу в Инстаграм

Ответим сразу: в Instagram нет встроенного способа узнать, кто был в вашем профиле. Потому что это, по сути, самая серьезная проблема с конфиденциальностью. Подумайте: если бы вы знали, что люди могут видеть, когда вы нажимаете на их профили, разве вы не использовали бы Instagram меньше? Из-за этого нет системы отслеживания в приложении, к которой вы могли бы подключиться.

Приложение, чтобы узнать, кто заходит на мою страницу в инстаграм

Так что же делать любопытной девушке, чтобы увидеть, кто смотрел Instagram ее парня?

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Конечно, загрузить сторонние приложения. Но хотя есть множество приложений, которые утверждают, что точно сообщают вам, кто был в вашем Instagram, на самом деле все они поддельные. Любые приложения, которые утверждают, что это делают, скорее всего, просто извлекают случайные имена пользователей и создают новый список каждый раз, когда вы вызываете службу, при этом фактически отслеживая ваши данные.

Но это не значит, что все приложения фейковые. Одно из приложений, позволяющее получить немного больше информации о своих подписках (или отписавшихся), - это Followmeter, которое доступно для iPhone и Android.

Он не сообщит вам имена людей, которые посетили ваш профиль, но он предоставит дополнительные показатели, например, кто отписался от вас в последнее время или на кого вы подписаны, но кто не подписался на вас в ответ. Это данные, которые вы можете проверить вручную, поэтому они гораздо более точны.

Аккаунты в Instagram для компаний и авторов

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Единственный способ получить больше информации — это бизнес-профили. Такие учетные записи и учетные записи авторов предоставляют пользователям дополнительную информацию, такую как обзор количества подписчиков, взаимодействия с контентом и количества людей, которые могли сохранить ваши отдельные сообщения.

Любой может изменить свою учетную запись на бизнес-аккаунт или учетную запись создателя, щелкнув три полосы в правом верхнем углу страницы своего профиля, а затем нажав «Настройки». (Примечание. Для включения необходимо использовать приложение Instagram.) Оказавшись там, нажмите «Учетная запись» и прокрутите вниз до синих ссылок с надписью «Переключиться на бизнес-аккаунт» или «Переключиться на учетную запись автора».

Вы можете выбрать, хотите ли вы отображать заголовок типа «Блогер» или «Просто для развлечения» в своем профиле, чтобы посетители знали, что вы являетесь бизнес-аккаунтом или аккаунтом автора, или можете скрыть его.

Возможно, вы не сможете точно увидеть, кто вас просматривал, но, по крайней мере, таким образом вы сможете получить немного больше информации.

Как узнать, кто смотрел ваши Истории из Instagram

Конечно, пользователи всегда могли видеть, кто просматривает их истории в Instagram. В течение 24 часов, пока не закончится ваша история, вы можете щелкнуть значок в нижнем левом углу вашей истории, чтобы отобразить список людей, которые ее видели.

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Но в Инстаграм можно узнать, кто смотрел вашу историю в течение 48 часов после того, как вы ее опубликовали.

Достаточно зайти в свой профиль в правом нижнем углу экрана. Затем нажимаем на правый верхний угол экрана и выбираем "Архивировать". Там прокручиваем до истории, которая вам нужна, и нажимаем на нее. В видео проводим вверх по экрану и смотрим зрителей.

Учтите, что пользователи могут смотреть вашу историю по многу раз, потому количество просмотров может быть большим, чем количество пользователей.

Как узнать, кому понравилось мое фото или видео

Также вы можете увидеть, сколько у вас просмотров и кому понравилась ваша публикация.

Для начала откройте свой пост в Instagram. В левом нижнем углу вы увидите количество людей, просмотревших вашу запись.

Если вы нажмете на этот значок, вы увидите следующий экран:

Здесь вы найдете список всех учетных записей, которым понравилась ваша запись.

Напомним, ранее мы рассказывали, как удалить аккаунт Инстаграм.