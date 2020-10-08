Как проверить золото в домашних условиях: 5 способов

Даже если у вас нет реактивов, можно проверить золото.

Пока существовало золото, всегда были те, кто пытался изготовить его самостоятельно или подделать. Чтобы избежать риска потратить деньги на что-то ненастоящее, мы рекомендуем всегда покупать золото в ювелирных салонах. Однако поддельное золото существует, и возможно, что в какой-то момент вы можете с ними столкнуться. Знание того, как проверять золото на подлинность, может сэкономить вам много времени и денег. К счастью, из-за уникальных свойств золота сделать точные подделки невероятно сложно, и есть несколько простых тестов, которые вы можете провести дома, чтобы определить, настоящее ли ваше золото.

Как проверить золото на вес

Золото можно взвесить depositphotos.com

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Этот тест применяется в первую очередь к золотым монетам, которые продают банки. Такие монеты изготавливаются в соответствии с рядом спецификаций, что дает вам ориентир для проверки подлинности. Золото - один из самых плотных металлов на планете, с невероятно твердыми физическими свойствами. Это означает, что любой металл, используемый для фальсификации золотой монеты, вероятно, будет легче или тяжелее заявленного веса. Просто поищите, сколько должна точно весить та или иная монета, и проверьте ее на весах. Естественно, весы должны быть правильно откалиброваны. Это касается и слиткового золота, которое имеет тавро веса и пробы.

Посмотри также, как проверить золото на вес с помощью воды.

Магнитный тест

Золото не магнитится depositphotos.com

Это еще один очень простой тест, который можно провести дома с минимальным необходимым оборудованием. В отличие от большинства металлов, золото не магнитится, и настоящая золотая монета, слиток или украшение не прилипнет к магниту. Вы можете попробовать это дома с любым достаточно сильным магнитом.

Попробуйте поднять свою золотую монету с помощью магнита. Если у вас есть возможность, вы знаете, что ваша монета, слиток или украшение сделаны из одного или нескольких других металлов или, по крайней мере, содержат их. Однако с этим методом следует проявлять осторожность, так как золото - не единственный немагнитный металл, и поддельная монета вполне может пройти этот тест. Мы рекомендуем вам использовать магнитный тест вместе с одним или несколькими другими тестами, упомянутыми в этой статье, чтобы быть уверенным.

Проверка золота по звуку

Стукните монету об монету depositphotos.com

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Широко известный тест на звук позволяет нам определить, сделана ли монета из настоящего или поддельного золота. Все дело в звуке, которое золото издает при ударе. Драгоценные металлы при ударе будут издавать длинный и высокий звенящий звук, в отличие от неблагородных металлов. Их звуки будут тусклее и короче. Если удерживать монету на кончике пальца и постучать по ней другой монетой, должен раздаться звенящий звук, а разница между монетой из чистого золота и монетой из недрагоценных металлов должна быть очевидна.

Керамический тест

Перетаскивание золота по керамической тарелке - еще один быстрый и несложный способ проверить свое золото. Просто проведите своим золотом по неглазурованной керамической пластине, слегка надавив. Если после этого вы увидите на керамике отметку золота, значит, золото настоящее. Однако если метка черная, значит, это подделка.

Химический тест

Проверяем золото химией depositphotos.com

С этим тестом будьте осторожны, потому что вы можете испортить даже реальное золотое изделие. Вам понадобится йод нашатырный спирт или азотная кислота.

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Как проверить золото йодом? Капните небольшую капельку йода на внутреннюю сторону золотого кольца. При этом оно потемнеет, а след не сотрется легко. Подделка вообще не отреагирует на йод.

Как проверить золото уксусом? Просто погрузите золото в посуду с уксусом. Золото вообще никак не отреагирует на окислитель, а подделка потемнеет.

Как проверить золото нашатырем. С этим спиртом настоящее золото тоже никак не прореагирует. А подделка потемнеет.

Как проверить золото азотной кислотой. Этот метод используют в ювелирных ломбардах и в домашних условиях его сделать довольно трудно, если у вас нет нужных реактивов. Для проверки используют кислоты разной крепости для тестирования разных сплавов, поэтому золото, которое не реагирует на определенную кислоту, имеет по крайней мере такую же пробу, как в списке проб, если не выше. И наоборот, если вы нанесете кислоту с маркировкой 787 пробы на 585-ю, и она потемнеет, это не значит, что золото фальшивое. Оно просто меньшей пробы. Потому такой метод лучше оставить специалистам.

Сомневаешься, что купил настоящее золото? Проверь в домашних условиях чистоту металла.