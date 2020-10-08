Как почистить клавиатуру от пыли и грязи дома: Лучшие советы

как почистить клавиатуру в домашних условиях?

Если вы часто используете компьютер, то ваша клавиатура, вероятно, является одним из самых грязных мест в вашем доме. Это не по вашей вине - все, к чему вы часто прикасаетесь, со временем естественным образом накапливает остатки. И хотя клавиатура рассчитана на постоянное использование, достаточное количество грязи и грязи может нанести вред клавишам и датчикам.

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Мысль об очистке электроники может вызывать беспокойство. К счастью, вы не первый, кто чистит клавиатуру, и не последний. Существует множество простых способов очистить клавиатуру, независимо от того, какой у вас тип.

Вот как очистить клавиатуру и очистить клавиши от пыли, грязи и крошек.