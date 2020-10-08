Коды мобильных операторов Украины: Обзор

Как определить абонент какого оператора вам звонит?

С мая 2019 года в Украине начала действовать программа переноса номера. Теперь вы не привязаны к конкретному оператору мобильной связи, и можете перенести уже существующий номер, с сохранением и кода, и основного номера.

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Это значит, что при входящем звонке вы не сможете сходу определить, к какому оператору привязан номер. Правда, этой услугой пользуются не так много украинцев, да и то, если номер красивый. Например, 099-9999999. Или если ваш номер знают много людей, с которыми вы не хотите терять связь. Остальные же абоненты не переносят номер, а просто покупают новую симку.

Сейчас большинство смартфонов имеют два слота под сим-карты, и пользователи выбирают двух разных операторов, чтобы выгоднее звонить. А как сходу определить, абонент какого оператора вам звонит? Или с какой симки выгоднее звонить тому или иному номеру?

Просто воспользуйтесь подсказкой по кодам, чтобы знать коды мобильных операторов Украины.

Обратите внимание, что первые три цифры после + - это международный код. Для Украины это 380. Но внутри страны можно набирать номер с 0. Т.е. возможен набор как +380 99 9999999, так и 099 9999999.

Vodafone

У этого оператора есть четыре кода.

50 - этот код - первый у оператора. Он появился еще с запуском мобильной сети UMC c 1992 по 2007 год. Потом оператора выкупила российская МТС, а с 2015-го оператор работает под брендом Vodafone.

66 - этот изначально был выделен под суббренд Jeans. Сейчас код доступен всем абонентам Vodafone.

95 - код был закреплен за суббрендом Sim-Sim для расширения абонентской базы уже существующего кода 50. Сейчас код доступен при покупке sim-карт.

99 - код был выделен абонентам виртуального бренда Ecotel, но также доступен всем новым абонентам.

Київстар

У этого оператора пять кодов.

67 - самый первый код, который появился с момента основания оператора. Он был выделен для контрактных абонентов.

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68 - ранее этот код принадлежал субоператору Билайн, но позже полностью отошел к Киевстар вместе со всей абонентской базой.

96 - код принадлежал оператору Djuice - молодежному суббренду Киевстар. Сам суббренд уже не существует, и вся база абонентов перешла мобильному оператору Киевстар.

97 - код появился 1999 году, когда компания решила ввести пакет предоплаченной связи Ace&Base.

98 - код бывшего суббренда Мобилыч, который был рассчитан на пожилых людей и жителей пригорода.

lifecell

Международный мобильный оператор имеет в Украине три кода.

63 - самый первый код, который появился в 2005 году во время запуска мобильного оператора life:).

73 - код был добавлен оператором в 2014 году для увеличения количества номеров для абонентов.

93 - код, который получают новые абоненты оператора lifecell.

Інтертелеком

У оператора два кода, но один из них - 89 - обслуживает только абонентов SIP-телефонии - протокола IP-телефонии для звонков по интернету. Обычные абоненты не имеют доступа к этому коду

94 - виртуальный код, который просто переадресовывает звонок на городской номер абонента. Оператор использует не GSM (привычную нам мобильную связь), а стандарт связи CDMA. Он более помехоустойчив, чем GSM, но не получил такого распространения, как сотовая связь.

Lycamobile (экс-ТриМоб)



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Виртуальный оператор ТриМоб принадлежал компании Укртелеком. Ранее использовались собственные частоты W-CDMA, а потом частотные мощности Київстар и Vodafone.

С 2017 года на базе ТриМоб запущен международный виртуальный оператор Lycamobile, который известен своими доступными тарифами. Это виртуальный оператор, предоставляющий связь на мощностях уже доступного покрытия других операторов. Это позволяет экономить на собственном оборудовании.

91-6 - код оператора Lycamobile.

peoplenet

Первый оператор связи стандарта CDMA в Украине предоставлял услуги по доступу к мобильному интернету. Ранее он пользовался популярностью, но с приходом 3G оператор сильно потерял в абонентской базе и к 2017 году сократил свое вещание до двух областей - Днепропетровской и Харьковской.

92 - единственный код, который принадлежит оператору.

Напомним, ранее сообщалось, что приняты правила переноса номера мобильного.