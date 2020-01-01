Гаджеты в подарок на Новый год: Что выбрать

Скоро Новый год и Рождество. Пора подбирать подарки. Но раз мы ТЕХНО bigmir)net, значит и подарки должны быть технологичными.

Техно-подарки для мужчин

Набор iFixit Pro Tech Toolkit

Набор от iFixit - лучший подарок для ремонта гаджетов. Разработанный командой экспертов с многолетним опытом разборки и ремонта гаджетов, он содержит достаточно инструментов, чтобы справиться даже с самым сложным смартфоном или планшетом. В него, среди прочего, входят 64 насадки для отвертки и специальные инструменты для открывания.

Все инструменты в наборе аккуратно разложены в поликарбонатном футляре, а также в прочном брезентовом рулоне. iFixit подкрепляет свое впечатляющее творение пожизненной гарантией.

Мини-квадрокоптер дрон Eachine

Квадрокоптер за 24 доллара можно запускать как в квартире, так и на улице. Он достаточно легкий и крепкий, чтобы выдержать удар об стенку. Дрон может выполнять переворачивание, свободно переключаться между режимами высокой и низкой скорости.

Возврат происходит с помощью одной клавиши: дрон может автоматически найти пульт дистанционного управления, просто нажмите кнопку возврата и дрон вернется к месту нахождения пульта дистанционного управления.

У него также есть режим компаса: дрон изменит направление полета с изменением направления дистанционного управления.

Диспенсер для разливного пива Fizzics

Этот подарок идеально подходит для любителя пива и гаджетов. Диспенсер превратит любую банку или бутылку любимого напитка в разливное пиво в нитро-стиле. Поверьте, так реально вкуснее.

За такой гаджет нужно выложить около 120 долларов.

Тактический кошелек

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Кошелек T01 Tactical EDC от Dango Products - это элегантный, функциональный аксессуар. Изготовленный из обработанного алюминия и высококачественной кожи, он вмещает до 12 карт, а также съемный многофункциональный инструмент, в который, среди прочего, входит крошечный нож, пара шестигранных ключей и инструмент для чистки ногтей. Он также служит удобной подставкой для смартфона.

Его стоимость - около 100 долларов.

Беспроводная зарядная станция Oblio с УФ-дезинфектором

Это ведро заряжает смартфон с поддержкой Qi, и пока этот смартфон заряжается, ведро очищает его ультрафиолетовым светом, чтобы убить бактерии и микробов, которые он накопил за долгий день работы с текстами, электронной почтой и разговорами.

Стоит такое ведрышко около 80 долларов.

Техно-подарки для женщин

Водонепроницаемая косметичка

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Эта сумка для хранения косметики вмещает много косметики и водонепроницаема - отлично подходит для путешествий.

В косметичке есть индивидуальный карман на молнии для хранения мелких предметов. А застежка надежно закрывает сумку и предотвращает выпадение мельчайших предметов.

Стоимость - 7 долларов.

Fujifilm Instax Mini Link Smartphone Printer

Мгновенно печатайте фотографии со своего телефона с помощью этого забавного мини-принтера, который умещается в руке. Его легко настроить, он представлен в нескольких цветах и включает забавные фильтры, которые сделают ваши фотографии еще лучше.

Стоимость - 99 долларов.

Умная мультиварка с WiFi

Эта мультиварка заменяет восемь различных кухонных приборов в один. Она также совместим с Alexa, поэтому вы можете управлять им со своего смартфона, а также получать доступ к сотням различных рецептов через приложение Instant Pot.

Стоимость - 150 долларов.

Click & Grow Умный сад

Хотите вырастить на подоконнике свой небольшой сад? А если его сделать умным?

В комплект умного сада входят подставка для сеялки, в которой есть встроенный резервуар для воды, вмещающий воду на месяц, светодиодная лампа, чтобы растения получали достаточно света, и несколько стручков базилика, чтобы получатель мог начать выращивать свою комнатный сад.

Стоимость - 122 доллара.

Fujifilm Instax Square SQ1

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Современный взгляд Fujifilm на миниатюрную компактную камеру мгновенного действия - верный способ значительно повысить ваш авторитет на улице хипстерской фотографии. Несмотря на возврат к былым временам, он обладает современными технологиями, такими как автоматическая экспозиция, что позволяет делать снимки в темных условиях, не возясь с ручными настройками. Мини-зеркало рядом с объективом позволяет вам создавать селфи, в то время как белый, терракотовый и пастельно-синий цвета делают корпус очень интересным.

Цена - 150 долларов.

Техно-подарки для детей

3D-светильник

Эта лампа, которая может отображать акулу, когда включается, с оптической акриловой плоской панелью с лазерной гравировкой может дать вам потрясающий 3D-визуальный эффект. 3D - это просто иллюзия. Сам свет плоский.

Светильник имеет 16 цветов, четыре режима мигания цвета (вспышка, стробоскоп, затухание, плавное) / два способа питания: 3 батарейки AAA или USB-подключение\

Больший размер акриловой пластины и цоколя лампы, лучше чем у 90% других 3D-ламп. 3D-ночник с акулами станет идеальным выбором для детей.

Стоимость - 22 доллара.

Машина для снежных конусов

Лед, сироп и эта машина могут сделать реальной необычный десерт, который порадует ребенка.

Набор снежных конусов Nostalgia размалывает лед, а сам процесс можно увидеть через прозрачный корпус. Этот блок идеально подходит для размещения на кухонной столешнице или небольшом столике, что позволяет легко подавать снежные угощения.

Стоимость - 45 долларов.

Звуковые световые блоки

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Добавьте блоки в базу (с питанием от аккумулятора или USB), и каждый из них загорится при подключении! Также есть режим активации звука.

Совместимый с другими системами строительных блоков такого же размера, этот набор из 50 или 240 блоков вдохновит на бесконечное творчество как детей, так и взрослых.

Поставляется в комплекте по 50 или 240 штук и можно взять за 250 или 2800 грн.

Звездные войны: Детское аниматронное издание

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Самая топовая игрушка 2020 года - Малыш Йода из Мандалорца. Этот милый маленький аниматронный робот двигает головой вверх и вниз, ушами вперед и назад, а глаза открываются и закрываются. Слегка похлопайте его по голове, и Малыш Йода поднимет руку, закроет глаза и вздохнет, как если бы использовал Силу.

Стоимость - от 94 долларов.

Крытый воздушный домик

Дети любят строить домики из подушек, одеял и одежды. Может просто взять им настоящий надувной домик, который надувается всего за 30 секунд?

Такой домик идеально подходит для вечеринок, детских игр и ночевок. AirFort достаточно большой, чтобы вместить множество гостей. AirFort диаметром 2 метра и высотой более 1,2 метра, поэтому никто не останется в стороне.

Стоимость - 50 долларов.

Напомним, ранее мы показывали, что подарить мужчине на Новый год.