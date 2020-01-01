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ТОП-5 признаков качественного фейерверка: Выбираем салют на Новый год

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Есть пять признаков, по которым можно определить качественный салют или фейерверк.
Как выбрать салют на Новый год
Как выбрать салют на Новый год
freepik.com

Перед Новым годом фейерверки продаются практически везде: на рынках, в магазинах и даже со столов на остановках. Но на что стоит обратить внимание, чтобы праздничный салют принес радость и не принес разочарование или травмы?

Есть пять основных признаков качественного салюта. Если все пять присутствуют у вашего фейерверка - он точно порадует вас на Новый год. 

Класс безопасности

Бенгальские огни - это первый класс безопасности
Бенгальские огни - это первый класс безопасности
freepik.com

Это самое главное, на что нужно обратить внимание. От класса безопасности зависит, как и где вы будете запускать салют.

Всего есть четыре класса

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I класс - опасная зона в радиусе полуметра. В этот класс входят хлопушки, бенгальские огни и фейерверки для использования помещений. Такой класс пиротехники можно безопасно использовать дома.

II класс - опасная зона в радиусе 5 метров. К такому классу причисляют огненные фонтаны, петарды и фейерверки для установки на землю.

III класс — опасная зона в радиусе 30 метров. Такой класс включает в себя салюты и ракеты. Как правило, именно такие салюты можно найти в магазинах. Но не забывайте, что их можно использовать только на улице.

IV класс — опасная зона в радиусе более 30 метров. Это уже класс профессиональных фейерверков и, если вы хотите такой купить, лучше брать их в специализированных магазинах. Почему? Это узнаем во втором пункте.

Упаковка

Проверяйте упаковку фейерверка
Проверяйте упаковку фейерверка
freepik.com

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Вся пиротехника должна быть сухой, чтобы салют на Новый год не разочаровал пшиком. Соответственно, и храниться, и продаваться она должна в необходимых условиях. Продавцы на рынках на открытом воздухе не смогут вам гарантировать, что фейерверки не намокли. Только полностью оборудованные торговые точки смогут вам сохранить порох сухим. 

Также в магазинах стоит проверить упаковку салюта. Просто вытяните руку с упаковкой фейерверка и слегка потрясите. Если с упаковки что-то сыпется - значит заряд был поврежден, и запускать такой салют чревато. 

Маркировка

Практически все фейерверки производят в Поднебесной. Но для продажи салюта в Украине должен быть сертификат, который получает импортер.

Если такого сертификата нет - покупать фейерверк не стоит. Ведь вы не знаете, как до магазина хранился салют, где он был произведен и не подделка ли это. 

Инструкция

Хорошо, мы узнали, что есть сертификат. А как насчет инструкции? На каком она языке? Китайском? 

Все товары, которые продаются в Украине, должны иметь инструкцию на государственном языке. Иначе это просто контрабанда, которую неизвестно в каких условиях доставляли. И, опять же, ваш праздник может быть испорчен сырым зарядом.

Срок годности

Проверяйте срок годности фейерверков
Проверяйте срок годности фейерверков
freepik.com

Заряд салюта и фейерверка также имеет срок годности. Если на упаковке указан уже истекший или близкий к окончанию срок, лучше не брать такой салют. Это опасно не только тем, что заряд может не сработать, но и тем, что заряд сработает раньше. А это может привести к травмам. А зачем вас встречать Новый год в травматологии? Лучше смотреть на качественные фейерверки на Новый год.

Напомним, ранее сообщалось, что самый большой в мире фейерверк попал в Книгу рекордов Гиннесса.

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Теги: фейерверк, салют, советы
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