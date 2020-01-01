ТОП-5 признаков качественного фейерверка: Выбираем салют на Новый год

Есть пять признаков, по которым можно определить качественный салют или фейерверк.

Перед Новым годом фейерверки продаются практически везде: на рынках, в магазинах и даже со столов на остановках. Но на что стоит обратить внимание, чтобы праздничный салют принес радость и не принес разочарование или травмы?

Есть пять основных признаков качественного салюта. Если все пять присутствуют у вашего фейерверка - он точно порадует вас на Новый год.

Класс безопасности

Бенгальские огни - это первый класс безопасности freepik.com

Это самое главное, на что нужно обратить внимание. От класса безопасности зависит, как и где вы будете запускать салют.

Всего есть четыре класса

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I класс - опасная зона в радиусе полуметра. В этот класс входят хлопушки, бенгальские огни и фейерверки для использования помещений. Такой класс пиротехники можно безопасно использовать дома.

II класс - опасная зона в радиусе 5 метров. К такому классу причисляют огненные фонтаны, петарды и фейерверки для установки на землю.

III класс — опасная зона в радиусе 30 метров. Такой класс включает в себя салюты и ракеты. Как правило, именно такие салюты можно найти в магазинах. Но не забывайте, что их можно использовать только на улице.

IV класс — опасная зона в радиусе более 30 метров. Это уже класс профессиональных фейерверков и, если вы хотите такой купить, лучше брать их в специализированных магазинах. Почему? Это узнаем во втором пункте.

Упаковка

Проверяйте упаковку фейерверка freepik.com

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Вся пиротехника должна быть сухой, чтобы салют на Новый год не разочаровал пшиком. Соответственно, и храниться, и продаваться она должна в необходимых условиях. Продавцы на рынках на открытом воздухе не смогут вам гарантировать, что фейерверки не намокли. Только полностью оборудованные торговые точки смогут вам сохранить порох сухим.

Также в магазинах стоит проверить упаковку салюта. Просто вытяните руку с упаковкой фейерверка и слегка потрясите. Если с упаковки что-то сыпется - значит заряд был поврежден, и запускать такой салют чревато.

Маркировка

Практически все фейерверки производят в Поднебесной. Но для продажи салюта в Украине должен быть сертификат, который получает импортер.

Если такого сертификата нет - покупать фейерверк не стоит. Ведь вы не знаете, как до магазина хранился салют, где он был произведен и не подделка ли это.

Инструкция

Хорошо, мы узнали, что есть сертификат. А как насчет инструкции? На каком она языке? Китайском?

Все товары, которые продаются в Украине, должны иметь инструкцию на государственном языке. Иначе это просто контрабанда, которую неизвестно в каких условиях доставляли. И, опять же, ваш праздник может быть испорчен сырым зарядом.

Срок годности

Проверяйте срок годности фейерверков freepik.com

Заряд салюта и фейерверка также имеет срок годности. Если на упаковке указан уже истекший или близкий к окончанию срок, лучше не брать такой салют. Это опасно не только тем, что заряд может не сработать, но и тем, что заряд сработает раньше. А это может привести к травмам. А зачем вас встречать Новый год в травматологии? Лучше смотреть на качественные фейерверки на Новый год.

Напомним, ранее сообщалось, что самый большой в мире фейерверк попал в Книгу рекордов Гиннесса.