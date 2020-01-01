Сколько можно заработать на Ютубе в Украине в 2021 году

Как заработать, даже если YouTube не включил монетизацию.

Сервис YouTube популярен, как никогда. Ежедневно видео смотрят смотрят пять миллиардов роликов в день, и в среднем пользователи проводят на сайте 40 минут.

Монетизация YouTube

Как заработать на ютуб в Украине freepik.com

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У видеосервиса есть своя программа по заработку, но чтобы соответствовать условиям YouTube на монетизацию, нужно очень много поработать. Необходимо, чтобы на вашем канале за год было не менее 4000 часов просмотра видео и вы должны иметь не менее 1000 подписчиков.

Даже если вы соответствуете таким условиям, не факт, что вы сразу начнете получать доход. Во-первых, вы должны быть подключены к рекламному сервису AdSense, где выплаты начинаются со 100 долларов. Т.е., если ваши видео за месяц не наберут 100 долларов за показ рекламы, вы ничего не получите. Но сумма перенесется на следующий месяц. И даже если, например, за декабрь вы наберете нужную сумму, выплата произойдет только через 20 дней. Потому блогеры предпочитают другие пути заработка.

Рекламные интеграции

Вы знали, что обзор игрушек можно получать до $22 млн в год. Так зарабатывает маленький блогер Райан из канала Ryan's World. Но для этого нужно найти вовремя свою нишу. Наверняка сейчас есть множество блогеров, которые обозревают игрушки, но таких доходов им не светит. Зато к Райану стоят буквально очереди из производителей игрушек только ради того, чтобы юный блогер поиграл с их продукцией.

Один из популярных украинских каналов Креосан делает рекламные вставки в видео. Для ютуберов есть отдельная биржа, где можно подобрать рекламодателя и, выполнив его условия, заработать. Но так как рынок видеоблогеров очень большой, часто рекламодатели платят очень мало для слабо раскрученных каналов.

Партнерские ссылки

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Продвижение партнерских ссылок может быть огромной возможностью заработка для каналов, которые предлагают подробные руководства, а также содержательные обзоры продуктов. Например, если вы порекомендуете продукт, и пользователь перейдет по вашей ссылке, чтобы купить, вы начнете получать комиссионные. Вы можете разместить эти ссылки в первых нескольких строках своего описания и рассказать о своей ссылке в своем видеоконтенте.

Размещение партнерских ссылок на YouTube имеет типичное сходство с продвижением партнерских ссылок в вашем блоге. Но не следует размещать партнерские ссылки по всему контенту YouTube только из соображений денежной выгоды. Не забывайте, что зрители будут переходить по этим ссылкам только в том случае, если они считают вас надежным ресурсом.

Чтобы завоевать доверие своей аудитории, помогайте им решать конкретные проблемы и предоставляйте учебные пособия. В качестве бонуса вы можете создавать видеоролики, предлагающие решения, которые вы ранее реализовали самостоятельно.

Есть множество партнерских программ, к которым вы можете присоединиться. Но и у них могут быть довольно строгие условия для подключения.

Зарабатывайте на краудфандинге

Если у вас появилось много преданных поклонников, поощряйте их к краудфандингу вашего канала может помочь вам финансировать ваши новые видео и получать прибыль.

Платформа, подобная Patreon, делает процесс оплаты вашего контента более плавным. Всего за доллар ваши поклонники могут оформить подписку на свои любимые каналы и даже получить эксклюзивные награды от своих любимых создателей контента.

Так делает, например, известный обзорщик BadComedian. Его поклонники поддерживают выход новых роликов на Patreon, а Евген выпускает для них эксклюзивные видео в виде дополнительных материалов.

Tipee - это еще одна услуга, которая позволяет вам получать повторяющиеся или разовые пожертвования.

Мерч

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Мерчом сейчас называют товары (футболки, худи, плакаты и т.д.), которые блогер продает своим фанатам. Изначально мерч (мерчендайз) использовался для раздачи фанатам на концертах, но в цифровую эпоху эта практика перекочевала и на Ютуб.

Множество популярных блогеров торгуют своим мерчом. Например, мерч одного из самых успешных блогеров в СНГ - Влада Бумаги “А4“ - продают за 600 грн. И это со скидкой!

Продавайте свои услуги

Если вы специалист в своей сфере, вы можете делать обучающие видео. Можно давать поверхностные советы, привлекая аудиторию, но более подробные видео с секретами профессии можно продавать в виде платных трансляций. Это называется коучингом.

Если вы преподаете игру на музыкальных инструментах, можно показать свое умение, заинтересовав пользователей какими-то интересными приемами. Так, блогер AkStar, который профессионально играет на гитаре, создал видео про то, как он разыгрывает учителей, притворяясь новичком. Видео набрало более 13 млн просмотров, а он сам дает уроки игры на гитаре онлайн.

Для заработка в этом случае вам нужно серьезно заняться SEO на YouTube. Проведите исследование ключевых слов по вашей теме. Затем убедитесь, что вы используете важные ключевые слова в заголовке, описании и тегах видео. Это позволит привлечь к вашему видео действительно заинтересованных пользователей.

FAQ: Как заработать на YouTube

Как я могу зарабатывать на YouTube в 2021 году?

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Если вы не зарабатываете много денег на рекламе, существует множество других способов получения дохода от вашего канала. Вот некоторые из лучших вариантов:

Добавьте партнерские ссылки к описаниям видео, чтобы рекомендовать продукты и получать комиссионные с каждой продажи. Продавайте товары, футболки и физические товары, подключенные к платформе электронной коммерции. Продавайте цифровые продукты, онлайн-курсы и электронные книги. Расширьте свою аудиторию и получите спонсорство YouTube от бренда. Используйте краудфандинг и просите пожертвования. Если вы являетесь экспертом в своей нише, продавайте коучинговые и консультационные услуги по почасовой ставке.

И, запомните, чтобы заработать на рекламе в Ютуб, вам нужно делать хороший контент. Если ваши видео никто не смотрит, значит и заработать деньги не получится.

Напомним, ранее мы рассказали, как зарабатывать деньги на YouTube.