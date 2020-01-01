Как сделать, чтобы компьютер не глючил

Почему ваш компьютер работает медленно и как это исправить?

Прежде всего, не паникуйте. Медленные рабочие столы и летаргические ноутбуки - вполне обычное явление. Но эта медлительность связана с вашей обычной деятельностью: запуском программ, серфингом в Интернете и заполнением жесткого диска.

Ниже мы собрали пять из наиболее распространенных причин, по которым ваш компьютер может глючить, и пять способов исправить эти проблемы.

Слишком много вкладок открыто в браузере

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В современном цифровом мире можно делать миллион вещей одновременно. Но в какой-то момент ваш компьютер медленно работает и часто зависает, не позволяя плавно переключаться с одной открытой программы на другую. Что касается сохранения нескольких вкладок в вашем браузере для использования в будущем - если какая-либо из них автоматически обновляется (например, новостные сайты и прямые трансляции) или продолжает загружать и чередовать рекламные объявления, вы заметите серьезное падение в скорости. Кроме того, популярные музыкальные приложения с подключением к Интернету, такие как Spotify, могут хранить большой кеш данных, что также замедлит вашу работу.

Как это исправить: если тормозит ноутбук - закройте вкладки или программы, которые вы не используете активно, и придерживайтесь только одного окна браузера, если можете. Хотите сохранить несколько вкладок или ссылок для дальнейшего чтения? Используйте закладки в Microsoft Edge, Firefox, Safari или Chrome.

Ваш жесткий диск или память могут быть переполнены

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Что делать, если тормозит ноутбук? Самым большим сюрпризом здесь является то, что производительность вашего жесткого диска или памяти начнет ухудшаться задолго до того, как они будут заполнены на 100%. Специалисты считают, что даже при загрузке 85% эффективность и производительность вашего ноутбука могут быть сведены к минимуму. Программы, обновления приложений, загрузки из Интернета и временные файлы являются основными виновниками использования жесткого диска и памяти, наряду с большими отраслевыми файлами для тех, кто работает в сфере графического дизайна, архитектуры и инженерии. Короче говоря, вы не можете запустить последнюю версию Photoshop на начальном или старом компьютере.

Как это исправить: начните с простого, очистив корзину вашего компьютера. Затем рассмотрите возможность перемещения этих больших файлов в облако или удаления файлов, которые не используются. С помощью надежного провайдера вы сможете безопасно и надежно управлять этими изменениями. А если требуется обновление до увеличенного объема ОЗУ или жесткого диска большего размера, посоветуйтесь со специалистом, который подскажет вам оптимальное решение.

Ненужные обновления перегружают ваш компьютер

Это связано с предыдущим пунктом, но требует повторения и дополнительного исследования. Многие программы и приложения поставляются предустановленными с активированными автоматическими обновлениями, но они могут занимать ценное пространство на жестком диске и мешать нормальному функционированию при включении автоустановщиков. Они также могут запутать пользователей и поставить под угрозу безопасность компании, если это рабочий компьютер.

Как это исправить: подумайте о решении для упреждающего мониторинга и обслуживания, которое поддерживает работу компьютеров и не дает устанавливать ненужные вам обновления.

При запуске компьютера автоматически открывается слишком много приложений

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Подобно тому, как некоторые приложения заранее настроены на установку обновлений без предупреждения, многие запрограммированы на автоматическую загрузку при запуске. Это может оказаться серьезным тормозом для скорости обработки вашего компьютера, как при первом запуске утром, так и в течение дня, если вы не знаете, что эти программы работают. Как почистить компьютер, чтобы он не тормозил?

Как это исправить: изменение журнала запуска компьютера - сложная процедура, но можно попробовать и самим. Если у вас Windows 10 - запустите Диспетчер задач и посмотрите, что находится во вкладке Автозагрузка. Уберите все лишние программы, которые вы не хотите видеть при старте компьютера.

Компьютер может быть заражен вирусом

Обычно присутствие компьютерного вируса сразу же становится известно через шифрование файлов, требование выкупа или всплывающие окна. Но некоторые вирусы действительно работают в фоновом режиме, собирая важную информацию, такую ​​как имена пользователей, пароли, финансовую информацию и данные о здоровье. Большинство антивирусных решений потребительского уровня не могут обнаруживать такие операции.

Как это исправить: никогда не доверяйте критически важные данные и компьютеры бесплатным антивирусным решениям или антиспамовым решениям - и не ожидайте, что только один уровень безопасности защитит вас от утечки данных, программ-вымогателей, вредоносных программ, фишинга и других формы киберпреступности. Интернет-безопасность сложна, и угрозы постоянно меняются. То, что сработало вчера, может не сработать сегодня, и хакеры неустанно работают, чтобы быть на шаг впереди основных средств защиты.

Напомним, ранее мы рассказывали, как почистить компьютер от ненужных файлов.