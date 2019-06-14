Как выбрать швейную машину

Сейчас есть всего три вида швейных машинок: электромеханические, электронные и компьютерные.

Ранее были еще и просто механические, но, скажите честно, зачем она вам? Если вы ценитель раритетов и любите мазохизм — однозначно, покупайте механическую модель. Остальным же лучше присмотреться к современным типам. Но, опять таки, все зависит от того, что именно вы планируете делать на швейной машинке.

Электромеханические швейные машины

Для домашнего использования, когда вы просто иногда что-то подшиваете, лучше взять недорогую электромеханическую модель. Такие машинки имеют около десятка программ и доступны по стоимости. Можно приобрести их до 100 долларов.

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Но у них есть недостатки: устаревший вертикальный челнок, количество строчек минимально, а двигатель слишком слабый. Повторяемся, подобные машинки предназначены для любителей, которые лишь иногда что-то строчат.

Если же вы, как минимум, знаете, чем отличается оверлок от петли, можно подобрать модели чуть подороже. У них больше программ, они имеют автоматический заправщик нити и горизонтальный челнок. Программы помогают делать автоматическую петлю, прострочить трикотаж и имитировать оверлок. Стоимость таких моделей — до 150 долларов.

Для домашних специалистов по шитью есть также полупрофессиональные модели, которые могут делать до 40 строчек, регулируется давление на лапку и автоматически делают бельевую петлю. Но такие модели уже стоят в районе 200 долларов.

Практически все такие машинки позволяют делать как прямые строчки, так и зигзагообразные, чтобы обработать края или петлю. Если вам этого достаточно — выбирайте электромеханику.

Электронные швейные машины

Такие машинки уже можно назвать профессиональными. Конечно, их приобретают и для дома, но если только вы часто шьете или это является вашей основной деятельностью.

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Электронные машинки по конструкции очень похожи на электромеханические. Но электронные варианты имеют блок на корпусе для контроля скорости шитья, а также контролируют позицию иглы. Это позволяет лучше работать с плотными тканями. Такая машинка стабилизирует прокол материала.

Среди минусов доступных моделей — чувствительность к перепаду электроэнергии. Нужно или докупать стабилизатор для машинки, или использовать в таких местах, где вы точно уверены, что свет не пропадет. Иначе машина просто выйдет из строя.

Более дорогие модели, конечно, имеют защиту от перепада давления, а также позволяют получить лучшее качество строчки, да и механизм у них понадежнее.

Компьютерные швейные машины

К современным компьютерам они не имеют отношения. Так их называют из-за микропроцессоров, в которых хранятся программы по шитью.

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Эти машинки уже более дорогие, так могут хранить в памяти по 300 программ. Их, обычно, покупают уже профессионалы на производства. Подобные аппараты имеют много функций, а управлять ими можно с дисплея. Компьютерные машинки позволяют практически полностью автоматизировать процесс. Отличаются же они лишь количеством программ и размерами.

Компьютерные машины не только шьют, но и могут подсказывать швее, какую прижимную лапку применить при работе с той или иной тканью или материалом. Лишь подобные машины могут делать разные виды петель и автоматически вышивать нужный текст по программе.

Теперь по стоимости. Самые доступные модели, которые делают до пяти петель в авторежиме и набирают до 70 строчек, будут стоить до 300 долларов.

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Следующая ценовая категория — до 500 долларов. Такие машины уже имеют автоматические программы под вышивку шрифтов, могут автоматически делать до семи видов петель и содержат до 300 программ.

Самые же профессиональные модели стоят уже до 1000 долларов, которые делают уже по 10 видов петель, имеют более 400 программ и позволяют программировать узоры. Собственные программы можно оставлять в памяти машинки. Подобные аппараты работают со всеми видами тканей, имеют множество дополнительных лапок для разных материалов и имеют стабилизатор прокола тканей, что позволяет прошивать сразу много материала.

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