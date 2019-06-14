Для начала определитесь, где будете пить кофе, как часто и какой напиток вы предпочитаете? Ответы на эти вопросы помогут вам понять, какую кофемашину стоит брать.

Если берете аппарат для большого офиса — лучше взять профессиональный аппарат. Такие кофемашины имеют множество программ, позволяющие делать почти все виды напитков — от простого американо до капучино с нежной пенкой.

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Эти аппараты сами перемалывают зерно и очищают контейнер от отходов кофе. Некоторые модели даже могут печатать рисунок на пенке по вашему усмотрению. Такие машины стоят соответственно, обычно их ставят в больших кофейнях или больших офисах. Многие компании просто берут их в аренду, так как покупка дорогой кофемашины может и не окупиться.

В зависимости от стоимости кофемашины, можно выбрать автоматический капучинатор с программируемым режимом, где выставляются топпинги. Но, повторимся, если трафик кофеманов небольшой — смысла в них нет.

Капсульные кофемашины

Как выбрать кофемашину: полезные советы freepik.com

Хоть в этом названии и есть «машина», нужно понимать, что это именно кофеварка. Их отличие от профессиональных кофемашин в том, что вместо загрузки зерен кофе, которые потом перемалываются самим аппаратом, используются капсулы с уже перемолотым зерном. Капсулы (или чалды) дают отличный, вкусный кофе. Но есть проблема — эти капсулы нужно покупать. И, чаще всего, каждый производитель делает капсулы именно под свой аппарат. Так что придется заказывать именно их.

Капсульные кофеварки также бывают разных типов. Простые — лишь делают эспрессо или американо. Более дорогие и навороченные могут приготовить и капучино с латте.

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Плюс таких кофеварок — в простоте. Не нужно чистить и промывать, как это бывает с профессиональными моделями. Одна капсула — одна чашка кофе. Есть модели, которые сами удаляют использованную капсулу после варки кофе.

Минус же — в необходимости покупать капсулы именно для этой модели кофеварки.

Рожковая кофеварка

Как выбрать кофемашину: полезные советы freepik.com

Принцип рожковой кофеварки похож на капсульную. Только капсулу вы формируете сами. Вы сами выбираете, какой помол вам нужен, можете экспериментировать, мешая в разных пропорциях арабику и робусту. Некоторые модели подобных кофеварок имеют контейнеры для молока, которые взбивают для вас пенку.

Далее — рожковые кофеварки еще делятся на разные классы по давлению. Простые модели имеют давление до 4 атмосфер, чего недостаточно для приготовления эспрессо. Такие кофемашины доступны и просты в применении даже дома. Вы не зависите от производителя кофе, можете сами выбирать как сорт, так и помол.

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Профессиональные машины выглядят монструозно: свист, пар, жужжание. Очень похоже на стимпанковские машины. Такие аппараты выдают давление до 9 атмосфер, что позволяет получить идеальный эспрессо.

Минусы таких аппаратов — нужен опытный бариста, иначе вы просто не сделаете нормальный напиток. И ставят такие машины в профессиональных кофейнях, где знают толк в приготовлении эспрессо.

Гейзерная кофеварка

Как выбрать кофемашину: полезные советы freepik.com

Такую в офисе точно не поставишь. Этот тип кофеварок был популярен в СССР, и принцип ее работы похож на гейзер. Вода кипит, поднимаясь через отделение с молотым кофе и получается напиток. Для гейзерных кофеварок используется или грубый помол зерен, или средний. Мелко молотый кофе просто может очутиться в нижнем резервуаре для воды.

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Подобные кофеварки достаточно редки и используют их либо гурманы, либо те, у кого нет другой кофеварки. Ценители же гейзерных кофеварок утверждают, что вкус напитка получается более насыщенный, чем в капельных кофеварках.

Капельная кофеварка

Как выбрать кофемашину: полезные советы freepik.com

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Самый доступный и самый просто тип кофеварок. Вы просто засыпаете молотый кофе в ситечко, заливаете воду в контейнер и включаете. Все — через минуту готов кофе. Конечно, есть модели с дополнительными резервуарами для молока, которые могут делать пенку. Но их стоимость можно сравнить с простенькой автоматической кофемашиной. Лучше чуть доплатить, чем мучиться с мытьем ситечка.

Этот вид кофеварок однозначно советуют для домашнего использования. В офисах целесообразнее ставить большие модели, которые делают кофе литрами и имеют подогрев колбы.

Ранее мы писали о том, как приготовить капучино без кофейной машины.

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