Как выбрать кофемашину: полезные советы
Если берете аппарат для большого офиса — лучше взять профессиональный аппарат. Такие кофемашины имеют множество программ, позволяющие делать почти все виды напитков — от простого американо до капучино с нежной пенкой.
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Эти аппараты сами перемалывают зерно и очищают контейнер от отходов кофе. Некоторые модели даже могут печатать рисунок на пенке по вашему усмотрению. Такие машины стоят соответственно, обычно их ставят в больших кофейнях или больших офисах. Многие компании просто берут их в аренду, так как покупка дорогой кофемашины может и не окупиться.
В зависимости от стоимости кофемашины, можно выбрать автоматический капучинатор с программируемым режимом, где выставляются топпинги. Но, повторимся, если трафик кофеманов небольшой — смысла в них нет.
Капсульные кофемашины
Хоть в этом названии и есть «машина», нужно понимать, что это именно кофеварка. Их отличие от профессиональных кофемашин в том, что вместо загрузки зерен кофе, которые потом перемалываются самим аппаратом, используются капсулы с уже перемолотым зерном. Капсулы (или чалды) дают отличный, вкусный кофе. Но есть проблема — эти капсулы нужно покупать. И, чаще всего, каждый производитель делает капсулы именно под свой аппарат. Так что придется заказывать именно их.
Капсульные кофеварки также бывают разных типов. Простые — лишь делают эспрессо или американо. Более дорогие и навороченные могут приготовить и капучино с латте.
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Плюс таких кофеварок — в простоте. Не нужно чистить и промывать, как это бывает с профессиональными моделями. Одна капсула — одна чашка кофе. Есть модели, которые сами удаляют использованную капсулу после варки кофе.
Минус же — в необходимости покупать капсулы именно для этой модели кофеварки.
Рожковая кофеварка
Принцип рожковой кофеварки похож на капсульную. Только капсулу вы формируете сами. Вы сами выбираете, какой помол вам нужен, можете экспериментировать, мешая в разных пропорциях арабику и робусту. Некоторые модели подобных кофеварок имеют контейнеры для молока, которые взбивают для вас пенку.
Далее — рожковые кофеварки еще делятся на разные классы по давлению. Простые модели имеют давление до 4 атмосфер, чего недостаточно для приготовления эспрессо. Такие кофемашины доступны и просты в применении даже дома. Вы не зависите от производителя кофе, можете сами выбирать как сорт, так и помол.
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Профессиональные машины выглядят монструозно: свист, пар, жужжание. Очень похоже на стимпанковские машины. Такие аппараты выдают давление до 9 атмосфер, что позволяет получить идеальный эспрессо.
Минусы таких аппаратов — нужен опытный бариста, иначе вы просто не сделаете нормальный напиток. И ставят такие машины в профессиональных кофейнях, где знают толк в приготовлении эспрессо.
Гейзерная кофеварка
Такую в офисе точно не поставишь. Этот тип кофеварок был популярен в СССР, и принцип ее работы похож на гейзер. Вода кипит, поднимаясь через отделение с молотым кофе и получается напиток. Для гейзерных кофеварок используется или грубый помол зерен, или средний. Мелко молотый кофе просто может очутиться в нижнем резервуаре для воды.
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Подобные кофеварки достаточно редки и используют их либо гурманы, либо те, у кого нет другой кофеварки. Ценители же гейзерных кофеварок утверждают, что вкус напитка получается более насыщенный, чем в капельных кофеварках.
Капельная кофеварка
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Самый доступный и самый просто тип кофеварок. Вы просто засыпаете молотый кофе в ситечко, заливаете воду в контейнер и включаете. Все — через минуту готов кофе. Конечно, есть модели с дополнительными резервуарами для молока, которые могут делать пенку. Но их стоимость можно сравнить с простенькой автоматической кофемашиной. Лучше чуть доплатить, чем мучиться с мытьем ситечка.
Этот вид кофеварок однозначно советуют для домашнего использования. В офисах целесообразнее ставить большие модели, которые делают кофе литрами и имеют подогрев колбы.
Ранее мы писали о том, как приготовить капучино без кофейной машины.
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