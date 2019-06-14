Все, что нужно знать о стиральных машинах перед их покупкой.

Стиральная машина в наше время стала неотъемлемым атрибутом каждого дома. Она значительно упрощает быт. В любом магазине техники существует огромное их количество. Каждая из них оснащена определенными функциями, имеет свой класс. О том, как правильно выбрать стиральную машину, рассказывает редакция bigmir.net.

Размеры и типы стиральных машин

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В первую очередь при выборе стиральной машины стоит обратить внимание на ее размеры и тип. Типов стиральных машин существует два: с фронтальным люком или с вертикальным (находится сверху). Машины с фронтальной загрузкой могут сильно отличаться по размеру. Стандартный размер составляет 80-90 см по высоте, 45-60 см по глубине и 60 см по ширине. В маленьких помещениях такая машинка может занять много пространства. В таком случае стоит обратить внимание на узкие машины шириной не больше 45 см. Также существуют компактные модели. Наиболее популярными сейчас считаются машинки с вертикальной загрузкой, поскольку в современных квартирах они часто являются единственным возможным вариантом.

Стиральные машины с фронтальной и вертикальной загрузкой Коллаж фото

Объем загрузки

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Ещё один важный параметр - объем загрузки, то есть сколько килограммов вещей можно за один раз загрузить в машинку. Здесь нужно ориентироваться на количество членов семьи. Итак, если в квартире живет 1-2 человека, то вполне будет достаточно объема в 4 кг. Если от 3 до 5, значит нужно выбирать машинку с загрузкой 4-6 кг, а если больше 5 – загрузка 8-9 кг. Казалось бы, что максимальная загрузка - самый лучший вариант. Но стоит понимать - чем больше объем загрузки, тем больше и габаритнее сама машина. Если в помещении будет место для нее, тогда все хорошо, а если нет – значит выбираем машинку с оптимальным объемом загрузки.

Функциональность

Такие базовые функции, как стирка в различных температурных режимах, отжим и полоскание будут присутствовать в каждой модели. Все, что остается здесь определить, какую из дополнительных функций вам хотелось бы иметь ещё.

Дополнительные функции:

Защита от протекания – на тот случай, если в машинке что-то выйдет из строя.

– на тот случай, если в машинке что-то выйдет из строя. Специальные режимы – при правильном использовании позволяют экономить деньги на химчистке.

– при правильном использовании позволяют экономить деньги на химчистке. Бережная стирка – для стирки деликатных тканей.

– для стирки деликатных тканей. Паровая стирка – дезинфицирует белье, устраняет неприятный запах.

– дезинфицирует белье, устраняет неприятный запах. Режим сушки белья – вещи из машины будут уже практически сухими.

Тип управления

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При выборе стиральной машины стоит обратить внимание ещё и на тип управления. Современные модели имеют два типа: механический (параметры, например, температуру стирки или скорость вращения барабана выбирает хозяйка) и электронный (все, что нужно сделать в этом случае человеку, так это просто выбрать нужный режим, а машинка сама настроит все параметры).

Конечно, второй тип более удобный, вот только устранение поломок в таких моделях будет более дорогостоящим.

Различные классы стирки, отжима

Класс стиральной машины показывает, насколько хорошо она будет стирать и отжимать, а также насколько техника энергосберегающая. Производители обозначают классы латинскими буками от А до G, где А – самый высокий класс, а G – самый низкий.

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Большинство современных моделей относятся к классу А. При этом некоторые производители к этому критерию добавляют обозначение “+“.

Как защитить свою стиральную машину от поломки?

После того, как стиральную машину уже купили, хочется, чтобы она прослужила максимально долго. Для того, чтобы предотвратить поломку, необходимо придерживаться нескольких простых правил:

Доверьте установку профессионалам, чтобы машинка не “подскакивала“ во время работы.

Следите за тем, чтобы на корпус машинки не попадала вода или другая жидкость. Поверхность нельзя захламлять.

Контролируйте шланги, они не должны перегибаться.

После стирки оставьте двери машины на некоторое время открытыми, чтобы испарилась влага.

Вовремя мойте отсек для порошка и кондиционера.

Следите, как в целом работает машина (шум и стук без объективных причин могут свидетельствовать о поломке).

Аккуратно обращайтесь с пластиковыми деталями, особенно с ручкой люка открытия.

Приблизительно раз в месяц очищайте фильтр (в нем часто скапливаются мелкие предметы, волосы).

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