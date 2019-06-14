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Как правильно выбрать стиральную машину

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Все, что нужно знать о стиральных машинах перед их покупкой.
Удачно выбранная стиральная машина поможет обеспечить чистоту и уют в доме
Удачно выбранная стиральная машина поможет обеспечить чистоту и уют в доме
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Стиральная машина в наше время стала неотъемлемым атрибутом каждого дома. Она значительно упрощает быт. В любом магазине техники существует огромное их количество. Каждая из них оснащена определенными функциями, имеет свой класс. О том, как правильно выбрать стиральную машину, рассказывает редакция bigmir.net.

Размеры и типы стиральных машин

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В первую очередь при выборе стиральной машины стоит обратить внимание на ее размеры и тип. Типов стиральных машин существует два: с фронтальным люком или с вертикальным (находится сверху). Машины с фронтальной загрузкой могут сильно отличаться по размеру. Стандартный размер составляет 80-90 см по высоте, 45-60 см по глубине и 60 см по ширине. В маленьких помещениях такая машинка может занять много пространства. В таком случае стоит обратить внимание на узкие машины шириной не больше 45 см. Также существуют компактные модели. Наиболее популярными сейчас считаются машинки с вертикальной загрузкой, поскольку в современных квартирах они часто являются единственным возможным вариантом.

Стиральные машины с фронтальной и вертикальной загрузкой
Стиральные машины с фронтальной и вертикальной загрузкой
Коллаж фото

Объем загрузки

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Ещё один важный параметр - объем загрузки, то есть сколько килограммов вещей можно за один раз загрузить в машинку. Здесь нужно ориентироваться на количество членов семьи. Итак, если в квартире живет 1-2 человека, то вполне будет достаточно объема в 4 кг. Если от 3 до 5, значит нужно выбирать машинку с загрузкой 4-6 кг, а если больше 5 – загрузка 8-9 кг. Казалось бы, что максимальная загрузка - самый лучший вариант. Но стоит понимать - чем больше объем загрузки, тем больше и габаритнее  сама машина. Если в помещении будет место для нее, тогда все хорошо, а если нет – значит выбираем машинку с оптимальным объемом загрузки.

Функциональность

Такие базовые функции, как стирка в различных температурных режимах, отжим и полоскание будут присутствовать в каждой модели. Все, что остается здесь определить, какую из дополнительных функций вам хотелось бы иметь ещё. 

Дополнительные функции:

  • Защита от протекания – на тот случай, если в машинке что-то выйдет из строя.
  • Специальные режимы – при правильном использовании позволяют экономить деньги на химчистке.
  • Бережная стирка – для стирки деликатных тканей. 
  • Паровая стирка – дезинфицирует белье, устраняет неприятный запах.
  • Режим сушки белья – вещи из машины будут уже практически сухими.

Тип управления

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При выборе стиральной машины стоит обратить внимание ещё и на тип управления. Современные модели имеют два типа: механический (параметры, например, температуру стирки или скорость вращения барабана выбирает хозяйка) и электронный (все, что нужно сделать в этом случае человеку, так это просто выбрать нужный режим, а машинка сама настроит все параметры).

Конечно, второй тип более удобный, вот только устранение поломок в таких моделях будет более дорогостоящим. 

Различные классы стирки, отжима

Класс стиральной машины показывает, насколько хорошо она будет стирать и отжимать, а также насколько техника энергосберегающая. Производители обозначают классы латинскими буками от А до G, где А – самый высокий класс, а G – самый низкий.

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Большинство современных моделей относятся к классу А. При этом некоторые производители к этому критерию добавляют обозначение “+“. 

Как защитить свою стиральную машину от поломки?

После того, как стиральную машину уже купили, хочется, чтобы она прослужила максимально долго. Для того, чтобы предотвратить поломку, необходимо придерживаться нескольких простых правил:

  • Доверьте установку профессионалам, чтобы машинка не “подскакивала“ во время работы.
  • Следите за тем, чтобы на корпус машинки не попадала вода или другая жидкость. Поверхность нельзя захламлять.
  • Контролируйте шланги, они не должны перегибаться.
  • После стирки оставьте двери машины на некоторое время открытыми, чтобы испарилась влага.
  • Вовремя мойте отсек для порошка и кондиционера.
  • Следите, как в целом работает машина (шум и стук без объективных причин могут свидетельствовать о поломке).
  • Аккуратно обращайтесь с пластиковыми деталями, особенно с ручкой люка открытия.
  • Приблизительно раз в месяц очищайте фильтр (в нем часто скапливаются мелкие предметы, волосы).

Ранее мы писали о том, как втиснуть стиральную машину в ванную 3-5 кв.м.

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Теги: стиральная машина, как выбрать стиральную машину
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Источник: bigmir.net

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