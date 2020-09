Хакеры заявили о взломе полумиллиона аккаунтов игроков Call of Duty

В Twitter появились массовые сообщения о взломе серверов Activision, в результате которого было обнаружено полмиллиона учетных записей игроков в Call of Duty. Однако разработчики тут же вышли на связь, чтобы прояснить ситуацию и сообщить, что ничего подобного не произошло.

Согласно сообщению компании, взлома аккаунтов Call of Duty не было. Однако они воспользовались возможностью предупредить пользователей о необходимости проявлять необходимую осторожность при защите своих учетных записей. О любых изменениях в аккаунтах будет сообщаться по электронной почте.

If you think you may be at risk, please check out these helpful step-by-step tips to safeguard your account https://t.co/2XHHpcVS4i. pic.twitter.com/rTnCMaWBAX