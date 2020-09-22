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Хакеры заявили о взломе полумиллиона аккаунтов игроков Call of Duty

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В Activision отрицают взлом.
Хакеры заявили о взломе сервера Activision
Хакеры заявили о взломе сервера Activision
скриншот игры

В Twitter появились массовые сообщения о взломе серверов Activision, в результате которого было обнаружено полмиллиона учетных записей игроков в Call of Duty. Однако разработчики тут же вышли на связь, чтобы прояснить ситуацию и сообщить, что ничего подобного не произошло.

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Согласно сообщению компании, взлома аккаунтов Call of Duty не было. Однако они воспользовались возможностью предупредить пользователей о необходимости проявлять необходимую осторожность при защите своих учетных записей. О любых изменениях в аккаунтах будет сообщаться по электронной почте.

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Если бы взлом действительно произошел, как сообщалось, это была бы довольно серьезная ситуация, поскольку было обнаружено около 500000 логинов CoD. Хакеры якобы меняли данные учетной записи прямо у пользователей, потому Activision напомнила об уведомлениях по электронной почте.

Поверите ли вы на слово Activision или нет, это, вероятно, будет личным делом и может зависеть от того, заметили ли вы какую-либо подозрительную активность в своей учетной записи. Как всегда, подобные инциденты могут служить напоминанием для пользователей о необходимости защитить свои учетные записи с помощью таких мер, как двухфакторная аутентификация (2FA) и изменение своих паролей.

Напомним, ранее сообщалось, что хакеры взломали хакеров и выложили в Сеть их данные.

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Теги: Call of Duty, взлом, хакеры
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