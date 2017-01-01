Поляки анонсировали симулятор генсека СССР

Cold War Minister позволит ощутить себя главой Советского Союза времен холодной войні.

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Польский разработчик President Studio анонсировал симулятор Cold War Minister. Игроку предлагается поиграть за "одного из самых могущественных и влиятельных людей на планете Земля" - генсека СССР.

Игроку придется следить за событиями в мире, устранять политических противников и решать проблемы страны.

Студия President Studio также анонсировала игры Crime Scene Cleaner, I am your President и Ship Builder Simulator.

Напомним, ранее сообщалось, что для ПК создают симулятор бомжа.