Поляки анонсировали симулятор генсека СССР

Поляки анонсировали симулятор генсека СССРНазад к разделу Игры
Cold War Minister позволит ощутить себя главой Советского Союза времен холодной войні.
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Польский разработчик President Studio анонсировал симулятор Cold War Minister. Игроку предлагается поиграть за "одного из самых могущественных и влиятельных людей на планете Земля" - генсека СССР.
Игроку придется следить за событиями в мире, устранять политических противников и решать проблемы страны.
Студия President Studio также анонсировала игры Crime Scene Cleaner, I am your President и Ship Builder Simulator.
Напомним, ранее сообщалось, что для ПК создают симулятор бомжа.
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