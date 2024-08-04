Старые вакцины против COVID-19 защитят от штамма Омикрон

Компания BioNTech заявила, что их существующие вакцины, вероятно, обеспечивает защиту в тяжелых случаях даже от варианта Омикрон. Оксфордский университет также уверен, что его вакцина продолжит защищать от нового варианта.

На прошлой неделе мир содрогнулся от нового варианта коронавируса, который впервые был обнаружен в Ботсване, но чаще всего встречается в Южной Африке. Всемирная организация здравоохранения обозначила этот вариант, который несет в себе “смесь мутаций Франкенштейна“, как Омикрон. Ученые были обеспокоены тем, что изменения в шиповом протеине этого варианта могут позволить ему избежать иммунитета, обеспечиваемого вакцинами, - это мнение поддержал генеральный директор Moderna в интервью Financial Times.

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В беседе с Reuters соучредитель и генеральный директор BioNTech Угур Сахин сказал, что он не “особо беспокоился“ о новом варианте. Даже если антитела не смогли уловить новый вариант, Сахин ожидал, что Т-клетки, еще одна линия иммунной защиты, распознают части белка-шипа, которые не изменились, и предотвратят репликацию вируса и серьезное заболевание. Reuters также подчеркнуло, что под тяжелым заболеванием Сахин имел в виду необходимость госпитализации и интенсивной терапии.

В отчете добавлено заявление Сахина о том, что он ожидает некоторой потери в защите вакцины от легких или умеренных заболеваний, но не может предсказать степень потери. Сахин также сказал, что третья бустерная доза обеспечит лучшую защиту по сравнению с курсом из двух доз.

Оксфордский университет также заявил в своем заявлении, что вакцины, вероятно, будут защищать от варианта Omicron так же, как они защищали от предыдущих вариантов, сообщает Bloomberg.

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По сообщению Bloomberg, коммерческие партнеры Pfizer и AstraZeneca, занимающиеся производством вакцин, уже начали тестировать свои вакцины против нового варианта в таких регионах, как Ботсвана, где появился этот вариант. Ожидается, что данные появятся в ближайшие две-три недели, но компании также начали процесс разработки вакцины, специфичной для Омикрон.

Сахин сказал, что его компания проводила испытания вариант-специфичных вакцин, хотя они и не были запущены в продажу. Тем не менее, этот процесс обеспечил, чтобы компания работала с регулирующими органами на всем протяжении и могла повторно запустить вакцину, специфичную для варианта, примерно через 100 дней при условии получения разрешения регулирующих органов, сообщает Reuters.

Европейский регулятор по контролю за оборотом наркотиков сообщил Европейскому парламенту, что он все еще не уверен, нужно ли вводить вакцины против конкретных вариантов в этом случае. Однако, если потребуется, агентство может разрешить новую вакцину через три-четыре месяца, сообщает Bloomberg.

Напомним, ранее сообщалось, что исследователи нашли ключ, который делает коронавирус таким заразным.