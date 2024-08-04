Интересный факт дня: обычная пищевая добавка меняет наш кишечник

Новое исследование изучило, как обычная пищевая добавка, используемая в качестве эмульгатора, влияет на микробиом кишечника.

Первое в своем роде исследование, посвященное влиянию обычной пищевой добавки на кишечные бактерии человека, показало, что эмульгатор карбоксиметилцеллюлоза может изменить качество и состав микробиома и потенциально увеличить риск хронического воспаления кишечника.

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Многие пищевые добавки, одобренные для употребления в пищу людьми в 20-м веке, в целом считались безопасными на основании исследований, показывающих, что они в основном проходят через наш кишечник в неабсорбированном виде и выводятся с фекалиями. Однако наше растущее понимание взаимосвязи между огромной популяцией бактерий в кишечнике и нашим общим состоянием здоровья побудило многих исследователей переоценить действие этих химических веществ, которые ранее считались безвредными.

Например, диоксид титана десятилетиями использовался в качестве белого пищевого красителя. Долго думали, что он не токсичен, но ученые обнаружили значительное влияние химического вещества на кишечник микробиоме, в частности, при поставке в виде наночастиц. Многие страны мира запретили добавку в пищу.

Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) была первоначально одобрена как безопасная для использования в пищевых продуктах в 1960-х годах. Он обычно используется в качестве загустителя или эмульгатора и указан под номерами Е466 или Е469. Его также иногда называют “целлюлозной камедью“ и добавляют в пищевые продукты как “пищевые волокна“.

Недавние лабораторные исследования и исследования на животных показали, что КМЦ может нарушать микробиом кишечника и способствовать развитию воспалительного заболевания. Но влияние КМЦ на животных не обязательно означает, что он вреден для человека. Итак, это новое исследование направлено на систематическое тестирование того, как CMC влияет на микробиом кишечника человека.

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Шестнадцать субъектов были набраны для так называемого исследования контролируемого кормления. В течение 11 дней участники были госпитализированы в контролируемую больничную среду и получали либо диету с добавлением КМЦ, либо диету без КМЦ.

В конце исследования были обнаружены заметные изменения в популяциях кишечных бактерий в группе CMC по сравнению с контрольной группой, получавшей ту же диету, но без CMC. Наряду с бактериальными изменениями были обнаружены изменения бактериальных метаболитов, включая уменьшение количества короткоцепочечных жирных кислот и свободных аминокислот.

“Мы наблюдали резкие изменения в микробиоте кишечника, фекальном метаболоме и, в подгруппе участников, посягательство микробиоты на эпителий кишечника“, - пишут исследователи в недавно опубликованном исследовании. “Преобладающими изменениями в фекальном метаболоме при кормлении СМС была потеря предположительно полезных метаболитов. Мы предполагаем, что это изменение, вероятно, отражает потерю ключевых таксонов и / или общее нарушение гомеостаза микробного сообщества“.

Исследователи ясно отмечают, что короткая продолжительность исследования означает, что невозможно напрямую связать потребление КМЦ с развитием хронического воспаления кишечника. Однако следует отметить, что все изменения, обнаруженные в коротком исследовании, действительно коррелируют с биомаркерами, ранее связанными с воспалительными заболеваниями.

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“Это определенно опровергает аргумент« это просто проходит », используемый для оправдания отсутствия клинических исследований добавок“, - добавляет Эндрю Гевиртц, старший автор исследования.

Забегая вперед, исследование показывает, что уровни КМЦ можно эффективно измерить в кале. Это предлагает план на будущее для изучения пищевых добавок в группах населения с хроническими воспалительными заболеваниями.

Также отмечается, что участникам исследования давали высокие уровни КМЦ (15 граммов в день). Это больше, чем обычно потребляют большинство людей, но исследование показывает, что это может “приблизительно соответствовать общему количеству потребляемого эмульгатора людьми, чьи диеты в основном состоят из продуктов с высокой степенью переработки, содержащих множество эмульгаторов“.

В конечном итоге исследователи предполагают, что КМЦ могут играть некоторую роль в росте хронических воспалительных заболеваний кишечника за последние несколько десятилетий. Конечно, не предполагается, что эта уникальная пищевая добавка является единственной причиной воспалительного заболевания, но вместо этого она может способствовать общему риску развития воспаления кишечника у человека.

Напомним, ранее сообщалось, что лекарство от рака нашли в кишечнике.