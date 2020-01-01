Эффективность таблеток от COVID оказалась очень низкой

Таблетки имеют лишь 30% вероятность предотвращения последствий коронавируса.

При голосовании 13 голосами против 10 советники Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США поддержали санкционирование противовирусной таблетки молнупиравира, созданной компанией Merck для использования против тяжелой формы COVID-19.

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Группа советников FDA - Консультативный комитет по противомикробным препаратам (AMDAC) - во вторник на протяжении всего дня пыталась взвесить риски, связанные с препаратом, его скромные преимущества и ограниченные доступные данные. Последний анализ показывает, что таблетки эффективны только на 30% для предотвращения госпитализации и смерти от COVID-19 у людей с высоким риском тяжелого заболевания. Между тем, препарат обладает опасным потенциалом вызывать мутации, что заставляет консультантов мучительно сомневаться в том, следует ли его предлагать беременным.

Окончательные данные молнупиравира и сегодняшнее голосование - значительное разочарование из-за первых фанфар вокруг препарата, который изначально обещал стать простым в использовании пероральным препаратом для эффективной профилактики тяжелой формы COVID-19. “Наш прогноз на основе наших исследований in vitro и теперь с этими данными состоит в том, что молнупиравир, который назван в честь молота Тора Мьелнира, эффективен против SARS-CoV-2 независимо от варианта“, - сказал глава отдела исследований и разработок Merck Дин Ли в прошлом месяце.

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В то время компания Merck и ее партнер, Ridgeback Biotherapeutics, выпустили пресс-релиз, в котором говорилось, что противовирусная таблетка, по-видимому, снижает риск госпитализации и смерти от COVID-19 примерно на 50 процентов у инфицированных людей, подверженных риску тяжелого заболевания. Результат был получен в результате промежуточного анализа с участием 762 человек, за которыми наблюдали около месяца после положительного результата теста. В группе плацебо компания Merck сообщила, что 53 из 377 человек были госпитализированы с COVID-19, а восемь умерли. Из 386 человек, получивших препарат, только 28 были госпитализированы, и ни один из этих пациентов не умер. При сравнении этих двух групп частота госпитализаций и смертности в группе плацебо составила 14,1 процента по сравнению с 7,3 процентами в группе молнупиравира.

Но после этого анализа Merck собрала данные еще у 646 человек - и в этой группе людей польза от молнупиравира исчезла. Из 322 человек в группе плацебо 15 были госпитализированы и один умер. То есть частота госпитализаций и летальных исходов составила около 4,7 процента при приеме плацебо. Из 324 человек, получивших молнупиравир, 20 были госпитализированы, один скончался. Это показатель госпитализаций и смертей в 6,2 процента, что немного выше, чем в группе плацебо.

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Для окончательного анализа компания Merck объединила две партии и пришла к выводу, что молнупиравир в целом эффективен в предотвращении госпитализации и смерти на 30 процентов. Из 699 человек, получавших плацебо, 68 были госпитализированы, а девять умерли. Из 710 человек, получивших молнупиравир, 48 были госпитализированы и один скончался. Уровень госпитализации и смерти составил 9,7% в группе плацебо по сравнению с 6,8% в группе молнупиравира, что позволяет предположить, что препарат привел к снижению абсолютного риска на 3% и относительного риска на 30%.

Члены комиссии FDA суммировали данные об эффективности как “не очень хорошие“ и “в лучшем случае скромные“.

Хотя ни одна из серий испытаний не вызывала опасений по поводу безопасности, рецензенты FDA мучились из-за неизвестности возможных мутагенных эффектов препарата. Молнупиравир саботирует SARS-CoV-2, действуя как строительный блок-приманка для генетического кода вируса. Но с этой стратегией есть также потенциал, который может нарушить генетический код человека. Члены AMDAC в значительной степени считали, что Merck не проводила достаточного мониторинга безопасности, чтобы лучше понять риск мутаций у людей, особенно у беременных.

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В конце концов, комитет раскололся из-за острой необходимости в новых лекарствах для снижения смертности от COVID-19 и предельных преимуществ, а также из-за риска, который, в частности, предлагает этот препарат. В заключительном слове многие советники заявили, что окончательное голосование было трудным решением, и потребовали дополнительных данных. Некоторые, проголосовавшие “за“, обрисовали в общих чертах узкие сценарии, в которых они могли бы поддержать использование препарата, а именно у небеременных и непривитых людей с очень высоким риском, которые понимают риски, связанные с препаратом, и будут принимать его в соответствии с указаниями.

После закрытого голосования и многочисленных выражений озабоченности FDA теперь решит, будет ли оно выдавать разрешение на экстренное использование молнупиравира.

Помимо молнупиравира, FDA также рассмотрит противовирусную таблетку от Pfizer, которая, по словам компании, на 89 процентов эффективна против госпитализации и смерти от COVID-19 . Компания Pfizer отметила, что ее препарат не несет риска мутаций.

Напомним, ранее сообщалось, что Pfizer начинает испытания таблетки против Covid.