Дети удивительно рано начинают понимать юмор и шутить

Быстрый и простой опрос родителей позволил психологам проследить, как дети впервые развивают чувство юмора и что они находят наиболее забавным.

Новое исследование позволило понять, когда дети начинают понимать определенные шутки и забавные поступки. Некоторые формы юмора появляются даже в возрасте нескольких месяцев.

Анкета называется Early Humor Survey (EHS) и включает всего 20 запросов. Во-первых, родителей детей в возрасте от 0 до 4 лет спрашивали, смеется ли их ребенок, ценит ли он юмор, словесный или физический.

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Затем вопросы касаются определенных типов юмора, например: “Ваш ребенок когда-нибудь видел, чтобы кто-нибудь так шутил?“. Эти широкие категории юмора включают такие темы, как “Подшучивать над другими, например, называть кого-то тупицей“ или “Говорить странные вещи / смешивать понятия / глупости», например, говорить: “У кошек пять ног“.

Когда опрос был проведен среди почти 700 родителей в США, Великобритании и Австралии, исследователи обнаружили четкую и последовательную возрастную закономерность в появлении юмора, независимо от национальности ребенка или уровня образования его родителей.

В первый год жизни родители сказали, что они наблюдали множество способов, которыми их дети ценили юмор, а иногда и сами создавали его.

Например, более 75 процентов родителей сказали, что их дети смеялись, когда им было всего два месяца. К одному году практически все родители сообщали о смехе своих детей.

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Как правило, авторы обнаружили, что дети ценят юмор еще до того, как начинают его сочинять. К 8 месяцам, например, 97,5 процента родителей сказали, что их дети смеялись над шутками или забавным поведением, например, когда играли в “ку-ку“, их щекотали, видели глупое лицо или слышали странный шум.

Только позже дети начинают пробовать эти шутки на себе. Опрос показывает, что в возрасте почти одного года около 50 процентов детей ведут себя забавно или говорят глупости, обычно показывая скрытые части тела, неправильно используя предметы, преследуя, дразня или изобретая странные слова.

В два года почти все дети производят одни и те же шутки, включая более агрессивные формы юмора, такие как плевание водой или толкание людей.

В трехлетнем возрасте дети даже начинают придумывать свои собственные “мета-шутки“, например, говорить, что корова “крякает“ или намеренно неправильно называть предмет.

Полученные данные в значительной степени подтверждают предыдущие исследования, которые предполагают, что юмор развивается вместе с нашими моторными, социальными и языковыми навыками. Однако по сравнению с другими формами игры исследования детского юмора на удивление ограничены.

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Если учесть, насколько важным может быть юмор для человеческого социального взаимодействия, творчества и благополучия, это большая ошибка. Исследователи утверждают, что EHS в настоящее время является самым надежным способом измерения этого важнейшего чувства в первые четыре года жизни.

Если одни и те же возрастные закономерности могут быть воспроизведены среди еще более широких когорт в разных регионах мира, исследование может однажды выявить универсальный график развития юмора - если он вообще существует.

Тем не менее, хотя опрос выглядит надежным среди протестированных англоязычных стран, он не включает исчерпывающий список всех типов юмора и имеет некоторые ключевые ограничения.

Анкета основана только на наблюдениях родителей за юмором своего ребенка, и хотя это дает нам лучшее представление о том, как дети используют юмор в повседневной жизни дома, похоже, что он отличается от результатов более формальных экспериментов.

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В будущем команда надеется, что их опрос будет использоваться во всем мире для исследования юмора, что позволит психологам сосредоточиться на определенных типах юмора и том, как на них реагируют дети в разном возрасте.

Результаты также могут показать, как родители и педагоги могут лучше использовать определенные типы юмора в уроках, книгах, телешоу и повседневных играх.

Напомним, ранее сообщалось, что дети осваивают компьютер быстрее, чем велосипед.