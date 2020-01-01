Разгадана тайна исчезновения развитой китайской цивилизации

Культура Лянчжу исчезла 4000 лет назад.

Около 5300 лет назад на востоке Китая возникла древняя цивилизация, построившая блестящий город, подобного которому, возможно, никогда раньше не видели во всей Азии - и, возможно, даже во всем мире.

Сохранившиеся следы культуры Лянчжу, которая возникла на берегах дельты реки Янцзы на востоке Китая, являются свидетельством того, на что было способно это уникальное неолитическое общество на последних этапах каменного века.

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В археологических руинах Ляньзят города демонстрируют многочисленные признаки социальных, культурных и технологических достижений за период, особенно в сельском хозяйстве и аквакультуре.

Между тем изощренные архитектурные особенности, в том числе продуманная гидротехника, позволившая построить каналы, плотины и водохранилища, привели к намекам на то, что Лянчжу был неолитической “Венецией Востока“ .

Однако ни одно из этих чудес не продлится долго.

После одного инновационного тысячелетия культура Лянчжу загадочным образом рухнула около 4300 лет назад, и древний город был внезапно заброшен.

Почему так и не было до конца понятно, хотя многие предполагали, что какая-то форма катастрофического наводнения привела к внезапному спаду.

“На сохранившихся руинах был обнаружен тонкий слой глины, что указывает на возможную связь между гибелью развитой цивилизации и наводнениями на реке Янцзы или наводнениями в Восточно-Китайском море“, - объясняет геолог Кристоф Шпетль из Университета Инсбрука в Австрии.

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“Однако нельзя было сделать однозначных выводов о причине из самого слоя грязи“.

Теперь у нас есть более ясная картина наводнения, затопившего это поразительное место.

В новом исследовании Шпетль и международная группа исследователей углубились гораздо глубже, чем древние отложения грязи, изучая минеральные образования (или образования), такие как сталагмиты, из двух подводных пещер в регионе, которые сохраняют химические признаки климатических условий давным-давно.

Под руководством первого автора Хайвэя Чжана из китайского Сианьского университета Цзяотун их анализ образцов сталагмита показывает, что обрушение города Лянчжу совпало с периодом чрезвычайно сильных осадков, которые, вероятно, продолжались десятилетия более 4300 лет назад, вероятно, из-за учащения периодов выпадения осадков. Эль-Ниньо – Южное колебание .

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“Это удивительно точно с учетом временного измерения“, - говорит Шпетль. “Обильные муссонные дожди, вероятно, привели к такому сильному затоплению Янцзы и ее рукавов, что даже сложные плотины и каналы больше не могли противостоять этим массам воды, разрушив город Лянчжу и вынудив людей бежать“.

По мнению исследователей, предыдущие случаи изменения климата в районе дельты реки Янцзы, возможно, также повлияли на другие неолитические культуры, которые населяли этот район до того, как общество Лянчжу поднялось в период засушливых и относительно стабильных условий окружающей среды.

Но история и погода означали, что этот процветающий город не может существовать вечно.

“Археологические исследования показывают наличие крупномасштабных гидравлических комплексов, таких как большие земляные плотины возле города Лянчжу, которые были построены между [5300 и 4700 годами ранее]“, - пишут исследователи в своем исследовании.

“Это говорит о том, что общество Лянчжу эффективно управляло водными ресурсами, используя гидравлическую инфраструктуру для смягчения последствий наводнений и / или ирригацию, чтобы выжить в засушливом климате“.

Однако со временем этот сухой климат, похоже, становился все более сухим, что привело к возможной “мегазасухе“ около 4400 лет назад, после чего строительство плотин, похоже, прекратилось, поскольку существующих плотин было бы достаточно в засушливых условиях.

А затем пошли дожди, которые выпали в виде двух отдельных периодов всплеска примерно 4400–4300 лет назад.

“Наши записи образований вместе с геохимическими свидетельствами наличия паводковых отложений над культурным слоем Лянчжу позволяют предположить, что обильные осадки во всем среднем и нижнем течении долины реки Янцзы могли вызвать речные наводнения и / или прибрежные морские наводнения, переносимые рекой Янцзы. шлейф и, таким образом, препятствовал обитанию людей и выращиванию риса“, - поясняют авторы.

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“Сильные наводнения и наводнения из-за плохого дренажа в низменных землях, возможно, вынудили людей Лянчжу покинуть свою столицу и жилища на равнине Тайху, что в конечном итоге привело к краху всей цивилизации Лянчжу“.

В течение сотен лет после этого влажные условия сохранялись, и в течение этого времени другие древние культуры временно поднялись, чтобы наследовать Лянчжу - по крайней мере, до тех пор, пока еще одна мегазасуха, вероятно, не привела к “окончательной гибели“ неолитических человеческих обществ в регионе.

Примерно в то же время китайское общество собиралось начать новую трансформационную главу с основанием в 2070 г. до н.э. династии Ся, которая считается первой династией Китая во главе с Юй Великим.

“Хотя многие документы указывают на то, что лидер Юй построил династию Ся, потому что он успешно справился с наводнением реки, некоторые исследования показывают, что контроль Юя над наводнением может быть приписан изменению климата“, - объясняют исследователи, отмечая, что их собственные данные о образовании образования также подтверждают идея.

“Это наблюдение предоставляет новые убедительные доказательства того, что рост династии Ся произошел в контексте значительного перехода климата от влажного к засушливому, в соответствии с китайскими историческими записями и предыдущими исследованиями“.

Напомним, ранее сообщалось, что археологи нашли древнее царство легендарного царя Мидаса.